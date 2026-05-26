كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لإنجلترا: مواعيد مباريات إنجلترا وكرواتيا، جدول مباريات المجموعة، الأسعار والمزيد

قد تكون في أمريكا الشمالية في الصيف لتشاهد "الأسود الثلاثة" وهي تزأر

ليس هناك شك في أن إنجلترا ستكون من أكثر الفرق جماهيريةً في كأسالعالم 2026

وفي حين يستمر انتظار إنجلترا لتحقيق أول فوز لها في بطولة دولية كبرى منذ عام 1966، فإن أدائها المتسق على المسرح الكبير يؤكد مكانتها كواحدة من نخبة فرق كرة القدم في أوروبا (والعالم). 

وصلت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم في عام 2018 وإلى ربع النهائي في عام 2022، ولكن ما الذي ينتظرها في عام 2026؟ يمكنك أن تكون في أمريكا الشمالية لتكتشف ذلك بنفسك. 

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وأسعارها.

تذاكركأس العالم 2026 لإنجلتراشراء التذاكر

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات إنجلترا في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخ (وقت انطلاق المباراة، بتوقيت شرق الولايات المتحدة)المباراةالمكانالتذاكر
17 يونيو (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)إنجلترا ضد كرواتياملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر
23 يونيو (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)إنجلترا ضد غاناملعب جيليت، فوكسبوروالتذاكر
27 يونيو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)بنما ضد إنجلتراملعب ميتلايف، إيست رذرفوردالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لإنجلترا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما تم فتح سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات إنجلترا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل إصدار/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من إنجلترا في كأس العالم 2026؟

على الرغم من بعض الأداء المتواضع خلال المراحل الأولى من تصفيات كأس العالم، بما في ذلك الفوز 1-0 و2-0 على أندورا، واصلت إنجلترا اكتساب الثقة تحت قيادة توماس توخيل.

احتلت إنجلترا صدارة مجموعتها بثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وسجلت 22 هدفًا دون أن تستقبل أي هدف، وأصبحت أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم. يتطلع مشجعو إنجلترا الآن بشغف إلى ما ينتظرهم عندما يخطو فريقهم على أرض الملعب.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لمباريات إنجلترا في كأس العالم 2026

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات إنجلترا التي تشمل تذاكر مميزة ووجبات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في الدول الثلاث المضيفة. 

الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

  • مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية)
  • دور الـ32/دور الـ16/مباراة تحديد المركز الثالث: أي مباراة واحدة
  • خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة التروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا
  • ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

  • شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره.
  • تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب
  • جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة
  • خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا
  • ابتداءً من 8,275 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد

تابع فريقي

  • شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.
  • جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32
  • جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة
  • خدمة "تابع فريقي" غير متاحة في الوقت الحالي لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)
  • خيارات الضيافة: جناح الفيفا
  • ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة و"الوصول البلاتيني" للشركات أو المجموعات من كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد NRG، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123