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Harry Kane England 2025Getty
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لإنجلترا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
إنجلترا
هاري كين
جود بيلينجهام

قد تكون في أمريكا الشمالية لتشاهد «الأسود الثلاثة» وهي تزأر في كأس العالم

تحب إنجلترا خوض المباريات الافتتاحية في بطولات كأس العالم. فقد سحقت إيران بستة أهداف في قطر قبل أربع سنوات، وبدأت مشوارها في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية بفوز لا يُنسى بنتيجة 4-2 على كرواتيا، التي وصلت إلى نهائي كأس العالم 2018 ونصف نهائي كأس العالم 2022. 

المباراة التالية لـ«الأسود الثلاثة» بقيادة توخيل ستكون أمام غانا يوم الثلاثاء (23 يونيو) في بوسطن.

ورغم أن انتظار إنجلترا لتحقيق أول لقب لها في بطولة دولية كبرى منذ عام 1966 لا يزال مستمراً، فإن أدائها المتسق على الساحة الكبرى يؤكد مكانتها كواحدة من نخبة فرق كرة القدم في أوروبا (والعالم). 

وصلت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 وإلى ربع النهائي في 2022، لكن ما الذي ينتظرها هذا العام؟ يمكنك أن تكون في أمريكا الشمالية لتكتشف ذلك بنفسك. دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدك في مباريات إنجلترا القادمة وأسعارها.

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مباريات إنجلترا في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة)المباراةالمكانالتذاكر
الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (4-2)ملعب AT&T، أرلينغتونغير متاح
الثلاثاء، 23 يونيو (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)إنجلترا ضد غاناملعب جيليت، فوكسبوروالتذاكر
السبت، 27 يونيو (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)بنما ضد إنجلترا ملعب ميتلايف، إيست رذرفوردالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لإنجلترا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترا:احجز الآن

تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من إنجلترا في كأس العالم 2026

على الرغم من بعض الأداء المتواضع خلال المراحل الأولى من تصفيات كأس العالم، بما في ذلك الفوزين 1-0 و2-0 على أندورا، إلا أن إنجلترا اكتسبت ثقة أكبر تحت قيادة توماس توخيل.

وقد احتلت الفريق صدارة مجموعتها بثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وسجلت 22 هدفًا دون أن تستقبل أي هدف، لتصبح أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم. ويتطلع مشجعو إنجلترا الآن بشغف إلى ما ينتظرهم عندما يخطو فريقهم على أرض الملعب.

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 ملعب بي إم أو (تورونتو)44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا)44,330
 ملعب BBVA (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)67,382
 ملعب جيليت (فوكسبورو)63,815
 ملعب AT&T (دالاس)70,122
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 ملعب سوفي (إنجلوود)69,650
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391
 ملعب لومن (سياتل)65,123

تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترا -احجز الآن