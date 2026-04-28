كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في هولندا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

دليل تذاكر مباريات هولندا في كأس العالم 2026: المواعيد، الملاعب والأسعار

لطالما كانت المنتخبات الهولندية رمزاً لكرة القدم الممتعة والعروض الساحرة في نهائيات كأس العالم، ويؤازرها دائماً "الجيش البرتقالي" الصاخب الذي يصبغ المدرجات بلونه المميز. ومع اقتراب مونديال 2026 في أمريكا الشمالية، تتجه الأنظار نحو كتيبة رونالد كومان لتحقيق الحلم الغائب. وفي هذا التقرير، يقدم لكم كووورة الدليل الشامل لحجز تذاكر مباريات "الطواحين"، وأسعارها، وكافة التفاصيل اللوجستية.

جدول مباريات هولندا في دور المجموعات - كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (توقيت محلي) الملعب (المدينة) التذاكر الأحد 14 يونيو اليابان × هولندا (3 م) AT&T (دالاس) شراء التذاكر السبت 20 يونيو هولندا × السويد (12 م) NRG (هيوشتن) شراء التذاكر الخميس 25 يونيو تونس × هولندا (6 م) أروهيد (كانساس سيتي) شراء التذاكر

ماذا نتوقع من "الطواحين" في مونديال 2026؟

رغم أن هولندا لم ترفع الكأس تاريخياً، إلا أنها كانت قريبة في ثلاث مناسبات (1974، 1978، 2010) كوصيفة للبطل. واليوم، يسعى جيل كودي جاكبو وتيجاني ريندرز وممفيس ديباي لمحاكاة سحر الأساطير أمثال كرويف وبيركامب وروبن وفان بيرسي.

وصلت هولندا إلى أمريكا الشمالية بعد حملة تصفيات مبهرة لم تتذوق فيها طعم الهزيمة، حيث سجل ديباي (نجم كورينثيانز الحالي) 8 أهداف. ولم يخسر المنتخب الهولندي سوى مباراة واحدة منذ صيف 2024، مما يجعله مرشحاً قوياً للذهاب بعيداً في المعترك المونديالي.

كيفية شراء تذاكر مباريات هولندا

مع انتهاء مراحل القرعة الرسمية للفيفا، أصبح التوفر الأساسي للتذاكر محدوداً للغاية. إليك الخيارات المتاحة حالياً:

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: انطلقت في 1 أبريل الجاري، وهي تعتمد على نظام "أسبقية الحجز" الفوري عبر بوابة فيفا الرسمية.

انطلقت في 1 أبريل الجاري، وهي تعتمد على نظام "أسبقية الحجز" الفوري عبر بوابة فيفا الرسمية. منصة إعادة البيع الرسمية (FIFA Marketplace): وهي القناة القانونية الوحيدة لتبادل التذاكر بين المشجعين بأسعار منظمة.

وهي القناة القانونية الوحيدة لتبادل التذاكر بين المشجعين بأسعار منظمة. الأسواق الثانوية الموثوقة: يمكن للجماهير اللجوء لمنصات مثل StubHub لتأمين التذاكر في اللحظات الأخيرة لضمان التواجد في الملاعب الأمريكية.

أسعار التذاكر التقديرية

تتوزع التذاكر على 4 فئات رئيسية، وتبدأ الأسعار التقريبية كالتالي:

دور المجموعات: تبدأ من 60 دولاراً وتصل إلى 620 دولاراً.

تبدأ من 60 دولاراً وتصل إلى 620 دولاراً. الأدوار الإقصائية: تتراوح بين 105 دولارات (دور الـ32) وصولاً إلى 980 دولاراً (دور الـ16).

تتراوح بين 105 دولارات (دور الـ32) وصولاً إلى 980 دولاراً (دور الـ16). المباريات الكبرى: تبدأ من 275 دولاراً لربع النهائي وتصل إلى أكثر من 2000 دولار للمباراة النهائية.

باقات الضيافة (Hospitality Packages)

لعشاق التميز، تتوفر باقات الضيافة التي تشمل مقاعد فاخرة وخدمات طعام راقية: