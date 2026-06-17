كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في هولندا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

ورغم أن التعادل مع اليابان لم يكن البداية المثالية التي كان رونالد كومان يأملها لمنتخب هولندا، إلا أنه أثبت أنه أحد أكثر المواجهات التي لا تُنسى في كأس العالم 2026 حتى الآن، وقد استمتع مشجعو الفريقين بكل دقيقة من المباراة.

ويمكننا توقع المزيد من الإثارة عندما يلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره الأوروبي، السويد، في مباراتهما الثانية ضمن المجموعة F على ملعب NRG في هيوستن يوم السبت (20 يونيو). ومن المتوقع أن تكون هذه المواجهة ملحمية.

دع موقع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026 للمنتخب الهولندي، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمبارياته القادمة وأسعارها.

مباريات هولندا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأحد، 14 يونيو اليابان ضد هولندا (2-2) ملعب AT&T (دالاس) غير متاح السبت، 20 يونيو هولندا ضد السويد ملعب NRG (هيوستن) التذاكر الخميس، 25 يونيو تونس ضد هولندا ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لهولندا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في هولندا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من هولندا في كأس العالم

على الرغم من عدم فوز هولندا بكأس العالم قط، إلا أنها عاشت العديد من اللحظات السحرية وكادت أن تفوز في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض.

فقد احتلت المركز الثاني في كأس العالم أعوام 1974 و1978 و2010، وخرجت من الدور نصف النهائي في نسختي 1998 و2014.

وكأنها حزام ناقل، واصلت هولندا إنتاج نجوم موهوبين تألقوا على الساحة العالمية. فقد أبدع لاعبون مثل يوهان كرويف ودينيس بيركامب وأريين روبن وروبن فان بيرسي في الماضي، والآن يسعى نجوم الحاضر، مثل كودي جاكبو وتيجاني رايندرز وممفيس ديباي، إلى تكرار المآثر السابقة.

وصل المنتخب الهولندي إلى أمريكا الشمالية بعد حملة تصفيات مثيرة للإعجاب للغاية، حيث لم يتعرض للهزيمة، وفاز في ست مباريات، وتعادل في اثنتين، وسجل 27 هدفًا خلال تلك المرحلة. وكان ديباي، الذي يلعب حاليًا في البرازيل مع نادي كورينثيانز، أفضل هداف في صفوف «الأورانجي» بقيادة رونالد كومان، حيث سجل ثمانية أهداف خلال التصفيات.

في الواقع، لم يخسر المنتخب الهولندي سوى مرة واحدة منذ صيف عام 2024، وكانت تلك هزيمة صعبة بنتيجة 1-0 أمام ألمانيا في ميونيخ (أكتوبر 2024) في إطار دوري الأمم.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: