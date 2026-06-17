كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في هايتي: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تستأنف هايتي مشوارها في كأس العالم بمواجهة البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، على ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد» في فيلادلفيا مساء الجمعة (19 يونيو).
ورغم خسارتها في المباراة الافتتاحية للبطولة بنتيجة 1-0 أمام اسكتلندا في بوسطن، إلا أن المباراة لم تكن من جانب واحد، ومن المؤكد أن فريق «لي غريناديرز» قد اكتسب ثقة كبيرة من تلك المباراة.
أظهرت هايتي روحاً جماعية رائعة خلال مرحلة تصفيات كأس العالم، وستسعى للحفاظ على هذه الروح الجماعية خلال مشاركتها في أمريكا الشمالية.
سيقدم لكم موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات هايتي، وأسعارها.
مباريات هايتي في كأس العالم 2026
لقد أصبح الحلم حقيقة، ويتوق مشجعو هايتي بشدة لرؤية نجوم كرة القدم في منتخبهم وهم يخوضون مباريات كأس العالم. وفيما يلي المباريات المتبقية في المجموعة C التي تنتظرهم:
التاريخ
المباراة
المكان
التذاكر
السبت 13 يونيو
هايتي ضد اسكتلندا (0-1)
ملعب جيليت، فوكسبورو
غير متاح
الجمعة 19 يونيو
البرازيل ضد هايتي
ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا
الأربعاء 24 يونيو
المغرب ضد هايتي
ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا
كيفية شراء تذاكر كأس العالم لهايتي
فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:
- مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حالياً وتعمل على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً". وعلى عكس القرعة، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.
- سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.
- الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub. غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.
كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في هايتي؟
طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين يمكن أن تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.
فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:
الفئة
مرحلة المجموعات
دور الـ32 - ربع النهائي
نصف النهائي والنهائي
الفئة 1
250 دولار - 400 دولار
600 دولار - 1,200 دولار
1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2
150 دولار - 280 دولار
400 دولار - 800 دولار
1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3
100 دولار - 200 دولار
200 دولار - 500 دولار
600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 4
60 دولار - 120 دولار
150 دولار - 350 دولار
400 دولار - 2,030 دولار
ما يمكن توقعه من هايتي في كأس العالم 2026
على الرغم من الهزائم الثقيلة أمام كوراكاو (5-1) وهندوراس (3-0) خلال تصفيات كأس العالم، حافظت هايتي على رباطة جأشها في اللحظات الحاسمة، وحققت انتصارين متتاليين على كوستاريكا ونيكاراغوا في آخر مباراتين لها لتضمن مكانها في كأس العالم 2026.
لا يزال دوكنز نازون هو بطل التهديف في منتخب هايتي. سجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي لعب لعدد كبير من الأندية في جميع أنحاء العالم، ستة أهداف خلال التصفيات، وبلغ رصيده 44 هدفًا في 80 مباراة دولية.
ومن المرجح أن يدعم نازون لاعبان مألوفان لمشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما جان-ريكنر بيلغارد من ولفرهامبتون واندررز، وويلسون إيسيدور من سندرلاند.
وكما كان الحال في عام 1974، عندما خاضت هايتي مشاركتها الأولى في كأس العالم، ستواجه هايتي مرة أخرى عمالقة أمريكا الجنوبية خلال مرحلة المجموعات. قبل 52 عامًا، كانت الأرجنتين هي الخصم، أما هذه المرة فستكون البرازيل.
وبعد أن عادت هايتي خالية الوفاض من مغامرتها الألمانية آنذاك، عقب خسارتها 3-1 أمام إيطاليا، و7-0 أمام بولندا، و4-1 أمام الأرجنتين، تأمل هايتي في تقديم أداء أفضل في أمريكا الشمالية هذا الصيف.
ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟
في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم FIFA 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات:
الدولة
الملعب (المدينة)
السعة
كندا
بي سي بليس (فانكوفر)
54,000
ملعب بي إم أو (تورونتو)
45,000
المكسيك
استاد بانورتي (مكسيكو سيتي)
83,000
ملعب أكرون (غوادالاخارا)
48,000
ملعب BBVA (مونتيري)
53,500
الولايات المتحدة
ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)
75,000
ملعب جيليت (فوكسبورو)
65,000
ملعب AT&T (دالاس)
94,000
استاد إن آر جي (هيوستن)
72,000
استاد أروهيد (كانساس سيتي)
73,000
ملعب SoFi (إنجلوود)
70,000
ملعب هارد روك (ميامي)
65,000
ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)
82,500
ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)
69,000
ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو)
71,000
ملعب لومن (سياتل)
69,000