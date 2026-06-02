كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في نيوزيلندا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

يتطلع سكان جزر جنوب المحيط الهادئ الآن إلى اكتساب زخم وإثبات وجودهم كقوة في عالم كرة القدم. وقد انتهى الآن انتظار مشجعي نيوزيلندا المخلصين الطويل للعودة إلى كأس العالم، ويمكنهم توقع حشد كبير من المشجعين في أمريكا الشمالية.

تعد عودة نيوزيلندا إلى البطولة العالمية منذ عام 2010 أمراً إيجابياً للغاية لفريق "البيض" كما يُطلق عليه لقب محبب.

يأمل "الكيويز" أن تكون المرة الثالثة هي المرة الحاسمة، حيث فشلوا في تحقيق أي فوز في مشاركتيهم السابقتين في كأس العالم. فقد خسروا جميع مبارياتهم الثلاث في أول مشاركة لهم عام 1982، ثم تعادلوا بشكل مفاجئ في جميع مبارياتهم الثلاث في جنوب أفريقيا عام 2010.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات نيوزيلندا في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو إيران ضد نيوزيلندا (6 مساءً) ملعب سوفي (لوس أنجلوس) التذاكر الأحد، 21 يونيو نيوزيلندا ضد مصر (6 مساءً) بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر الجمعة، 26 يونيو نيوزيلندا ضد بلجيكا (8 مساءً) بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لنيوزيلندا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، والتي انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في نيوزيلندا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات نيوزيلندا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من نيوزيلندا في كأس العالم 2026؟

أول مباراة لنيوزيلندا هذا الصيف ستكون ضد إيران في لوس أنجلوس. وقد خرجت إيران من دور المجموعات في كل مشاركاتها الست السابقة في كأس العالم. كما أنها استقبلت ستة أهداف في مباراتها الافتتاحية في قطر 2022، وهو ما سيمنح "البيض" الأمل.

ثم يتوجه المنتخب النيوزيلندي شمالًا إلى كندا لخوض مباراته الثانية في المجموعة G ضد مصر، التي تضم لاعبين من أمثال محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. ورغم أن "الفراعنة" توجوا بلقب كأس الأمم الأفريقية سبع مرات، إلا أن هذه ستكون المرة الرابعة فقط التي يشاركون فيها في كأس العالم، وهو أمر مثير للدهشة. مثل نيوزيلندا، تتوجه مصر إلى أمريكا الشمالية في محاولة لإنهاء سلسلة هزائمها المتتالية.

على الورق، يبدو أن أصعب مباراة لنيوزيلندا في المجموعة ستكون الأخيرة، حيث ستبقى في فانكوفر لمواجهة بلجيكا. وقد خيبت "الشياطين الحمر" الآمال في العديد من البطولات القارية والعالمية الأخيرة، لكن في يومها الجيد، وبفضل مجموعة لاعبيها الموهوبين، يمكنها هزيمة أي فريق في أي مكان.

كيف يمكن الحصول على تذاكر الضيافة لمباريات نيوزيلندا في كأس العالم 2026؟

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات نيوزيلندا، والتي تشمل تذاكر مميزة ومأكولات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في جميع الدول المضيفة الثلاث.

الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية)

دور الـ 32/دور الـ 16/المباراة على المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.

جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خدمة "تابع فريقي" غير متاحة في الوقت الحالي لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

خيارات الضيافة: جناح الفيفا

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة وخدمة "بلاتينيوم أكسس" للشركات أو المجموعات من كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

متى ستقام كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: