كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في نيوزيلندا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

يسعى سكان جزر جنوب المحيط الهادئ الآن إلى اكتساب زخم وترسيخ مكانتهم كقوة في عالم كرة القدم. وقد انتهى الآن الانتظار الطويل لمشجعي نيوزيلندا المخلصين لعودة منتخبهم إلى كأس العالم، ويمكنهم توقع حشد كبير من المشجعين في أمريكا الشمالية.

وتعد عودة نيوزيلندا إلى البطولات العالمية للمرة الأولى منذ عام 2010 خطوة إيجابية كبيرة لفريق «الوايتس» (All Whites)، كما يُطلق عليه لقبًا محببًا.

ويأمل «الكيويز» أن تكون المرة الثالثة هي المرة الحاسمة، حيث فشلوا في تحقيق أي فوز في مشاركتيهم السابقتين في كأس العالم. فقد خسروا جميع مبارياتهم الثلاث في مشاركتهم الأولى عام 1982، ثم تعادلوا بشكل مفاجئ في جميع مبارياتهم الثلاث في جنوب أفريقيا عام 2010.

ما هو جدول مباريات نيوزيلندا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو إيران ضد نيوزيلندا ملعب سوفي (لوس أنجلوس) التذاكر الأحد، 21 يونيو نيوزيلندا ضد مصر ملعب بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر الجمعة، 26 يونيو نيوزيلندا ضد بلجيكا بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات نيوزيلندا؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيب المباراة (التاريخ) المكان متوسط سعر البداية التذاكر #1 إيران ضد نيوزيلندا (15 يونيو) ملعب لوس أنجلوس (لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية) 190 دولار – 410 دولار+ التذاكر #2 نيوزيلندا ضد مصر (21 يونيو) بي سي بليس (فانكوفر، كندا) 175 دولار – 360 دولار+ التذاكر #3 نيوزيلندا ضد بلجيكا (26 يونيو) بي سي بليس (فانكوفر، كندا) 165 دولار – 340 دولار+ التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لنيوزيلندا؟

حتى اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في نيوزيلندا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات نيوزيلندا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال المراحل المختلفة لطرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما الذي يمكن توقعه من نيوزيلندا في كأس العالم 2026؟

أول مباراة لنيوزيلندا هذا الصيف ستكون ضد إيران في لوس أنجلوس. وقد خرجت إيران من دور المجموعات في كل مشاركاتها الست السابقة في كأس العالم. كما أنها استقبلت ستة أهداف في مباراتها الافتتاحية في قطر 2022، وهو ما سيمنح فريق "البيض" الأمل.

ثم يتوجه المنتخب النيوزيلندي شمالًا عبر الحدود إلى كندا لخوض مباراته الثانية في المجموعة G ضد مصر، التي تضم لاعبين من أمثال محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. ورغم أن «الفراعنة» توجوا بلقب كأس الأمم الأفريقية سبع مرات، إلا أنه من المفاجئ أن هذه ستكون المرة الرابعة فقط التي يشاركون فيها في كأس العالم. وعلى غرار نيوزيلندا، تتوجه مصر إلى أمريكا الشمالية في محاولة لإنهاء سلسلة مبارياتها الخالية من الانتصارات.

على الورق، يبدو أن أصعب مباراة لنيوزيلندا في المجموعة ستكون الأخيرة، حيث ستبقى في فانكوفر لمواجهة بلجيكا. وقد خيبت «الشياطين الحمر» الآمال في العديد من البطولات القارية والعالمية الأخيرة، لكن في يومها الجيد، وبفضل مجموعة لاعبيها الموهوبين، يمكنها هزيمة أي فريق في أي مكان.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

من هم لاعبو منتخب نيوزيلندا في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت قيادة المدرب دارين بازلي، أعلن المنتخب النيوزيلندي لكرة القدم (الـ"أول وايتس") رسمياً عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً. وفي أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم منذ نسخة جنوب أفريقيا 2010، يتصدر ممثل أوقيانوسيا الوحيد المجموعة "G" التي تضم إيران ومصر وبلجيكا المصنفة الأولى.

يضم الفريق مزيجًا مثيرًا من المواهب الشابة الصاعدة التي تلعب في الدوريات العالمية جنبًا إلى جنب مع لاعبين مخضرمين ذوي خبرة. يقود الهجوم القائد الأسطوري والهداف التاريخي الأول للمنتخب كريس وود لاعب نوتنغهام فورست، بينما يعتمد الدفاع على اللاعب المخضرم في مينيسوتا يونايتد مايكل بوكسال والظهير الجناح في ريكسهام إيه إف سي ليبراتو كاكاسي. أما خط الوسط، فيسيطر عليه نجوم صاعدون مثل ماركو ستامينيتش لاعب سوانسي سيتي، وجو بيل لاعب فايكنغ إف كيه.

سواء كنت تخطط لمسار الفريق نحو الأدوار الإقصائية أو تتابع توفر التذاكر لمباريات المجموعة G في لوس أنجلوس وفانكوفر، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون نيوزيلندا:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى ماكس كروكومب نادي ميلوال أليكس بولسن ليشيا غدانسك مايكل وود نادي أوكلاند المدافعون تيم باين ويلينغتون فينيكس فرانسيس دي فريس نادي أوكلاند تايلر بيندون نوتنغهام فورست مايكل بوكسال مينيسوتا يونايتد ليبيراتو كاكاسي ريكسهام إيه إف سي ناندو بيناكر أوكلاند إف سي فين سورمان بورتلاند تيمبرز كالان إليوت أوكلاند إف سي تومي سميث براينتري تاون لاعبو خط الوسط جو بيل نادي فايكنغ مات غاربيت بيتربورو يونايتد ماركو ستامينيتش سوانسي سيتي ساربريت سينغ ويلينغتون فينيكس إيلي جوست نادي موثرويل أليكس روفر ويلينغتون فينيكس بن أولد سانت إتيان كالوم ماكوات سيلكبورغ إيف رايان توماس بي إي سي زفول لاكلان بايليس نيوكاسل جيتس المهاجمون كريس وود (ك) نوتنغهام فورست كوستا بارباروس ويسترن سيدني واندررز بن وين بورت فالي جيسي راندال أوكلاند إف سي

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: