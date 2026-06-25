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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في مصر: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
مصر
محمد صلاح
عمر مرموش
مصطفى عبد الرؤوف زيكو
إمام عاشور

احجز مقاعدك لمشاهدة محمد صلاح وعمر مرموش وغيرهم وهم يخوضون مباريات كأس العالم هذا الصيف

استعدوا لمشاهدة روعة كرة القدم في أبهى صورها! عندما يكون لديك فريق يضم السحر العالمي لمحمد صلاح، والمحرك الدؤوب تريزيجيه، والموهبة المتفجرة لعمر مرموش، فأنت لا تشاهد مجرد مباراة؛ بل تشهد عرضًا رياضيًا متكاملًا. الفراعنة مستعدون لإشعال أمريكا الشمالية هذا الصيف، والمشجعون المصريون يهتفون بقوة ليشعل بقية اللاعبين المسرح العالمي الأكبر!

يقدم موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

تذاكر كأس العالم لمصراحجز التذاكر

ما هو جدول مباريات مصر في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراةالمكانالنتيجة النهائية/التذاكر
الاثنين، 15 يونيومصر ضد بلجيكا ملعب لومن (سياتل)1-1
الأحد، 21 يونيومصر ضد نيوزيلندابي سي بليس (فانكوفر)3-1
الجمعة، 26 يونيومصر ضد إيرانلومين فيلد (سياتل)التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات منتخب مصر؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر مباريات منتخب مصر المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

المباراة (التاريخ)المكان (المدينة)متوسط نطاق السعر (المستوى الأساسي)التذاكر
مصر ضد إيران (26 يونيو)ملعب سياتل (سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية)155 دولارًا – 320 دولارًا وأكثرالتذاكر
ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

ترتيب المجموعة G

الفريقالمبارياتفوزالتعادلخالأهداف المسجلةالأهداف المسجلةفارق الأهدافالنقاط
مصر211042+24
إيران20202202
بلجيكا20201102
نيوزيلندا201135−21

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في مصر؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم في مصرحجز التذاكر

تذاكر كأس العالم 2026 في مصر: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 دولارًا - 620 دولارًا
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا
دور الـ32105 - 750 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

تذاكر كأس العالم في مصرحجز التذاكر

من هم لاعبو منتخب مصر في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا

تحت القيادة الاستراتيجية للمدرب حسام حسن، انتهى المنتخب المصري لكرة القدم من تشكيل قائمته الرسمية المكونة من 26 لاعباً. وتطمح مصر إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالخروج من دور المجموعات، حيث تتصدر المجموعة G الصعبة التي تضم قوى أوروبية عظمى مثل بلجيكا، والمنتخب الإيراني المنظم، ونيوزيلندا.

يحقق التشكيل توازنًا مدروسًا بين النجوم الأوروبيين البارزين والنواة المحلية المهيمنة من نادي الأهلي العملاق. يقود الهجوم نجم ليفربول محمد صلاح إلى جانب المهاجم الديناميكي لمانشستر سيتي عمر مرموش ولاعب طرابزونسبور تريزيجيه. على الصعيد الدفاعي، يقود المدافع محمد عبد المنعم من نادي نيس خط الدفاع مباشرةً أمام الحارس المخضرم محمد الشناوي.

سواء كنت تخطط لمسارك عبر جولات البطولة أو تبحث عن تذاكر في السوق الثانوية في سياتل وفانكوفر، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون مصر:

المنصباللاعبالنادي الحالي
حراس المرمىمحمد الشناويالأهلي
 مصطفى شبيرالأهلي
 المهدي سليمانالاتحاد
 محمد علاءالجونة
المدافعونمحمد عبد المنعمأوجي نيس
 رامي ربيعةالأهلي
 ياسر إبراهيمالأهلي
 حسام عبد المجيدالزمالك
 محمد هانيالأهلي
 أحمد فتوحالزمالك
 كريم حافظالهرم
 طارق علاءسموحا
لاعبو خط الوسطمروان عطيةالأهلي
 حمدي فتحيالوكرة
 إمام عاشورالأهلي
 موهاناد لاشينالهرم
 نبيل عمادالزمالك
 محمود صابرالأهرام
 مصطفى زيكونادي ZED
المهاجمونمحمد صلاح (ك)ليفربول
 عمر مارموشمانشستر سيتي
 تريزيغيهالريان
 إبراهيم عادلنوردسيلاند
 حسّام حسنريال أوفييدو
 زيزوالأهلي
 حمزة عبد الكريمالأهلي

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب سوفي (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

أسئلة الأكثر شيوعًا

أمام المشجعين فرص متعددة لشراء التذاكر عبر موقع FIFA الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. تختلف مراحل البيع من حيث آلية الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لضمان الحصول على تذاكرك، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة تذاكر FIFA الرسمية.

إنشاء حساب FIFA ID وتفعيله.

تسجيل الدخول ومتابعة توفر التذاكر في المراحل القادمة، وأبرزها مرحلة بيع اللحظات الأخيرة (Last-Minute Sales Phase) التي تبدأ في أبريل 2026 وتعتمد على أسبقية الحجز.

تابع بريدك الإلكتروني المسجل في حساب FIFA بانتظام، حيث يتم إرسال تنبيهات فورية بمجرد طرح دفعات جديدة من التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لتبادل أو شراء تذاكر من مشجعين آخرين، فإن منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع (Resale Marketplace) هي القناة الشرعية الوحيدة لذلك.

مواعيد هامة: المنصة مغلقة حالياً للتحديث، ومن المقرر إعادة فتحها في 2 أبريل 2026 عبر الرابط FIFA.com/tickets.

الخيار البديل: تتوفر التذاكر أيضاً عبر منصات إعادة البيع العالمية الشهيرة مثل StubHub و Ticombo، ولكن يُنصح دائماً بتوخي الحذر والتأكد من موثوقية البائع لضمان صحة التذكرة عند بوابات الدخول.

لا، لن تتوفر أي تذاكر للبيع المباشر في الملاعب خلال نهائيات كأس العالم 2026. لن تكون هناك منافذ بيع تقليدية (Over-the-counter)، وتعد بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية والحصرية لشراء التذاكر وتأكيدها رقمياً.

تحمل الذاكرة المصرية أسماءً سطروا التاريخ في المحفل العالمي:

عبد الرحمن فوزي: كان أول من سجل لمصر وأفريقيا في المونديال بإحرازه هدفين في شباك المجر عام 1934.

محمد صلاح: انتظر المصريون 84 عاماً ليعادل "الملك المصري" هذا الرقم بتسجيله هدفين في نسخة روسيا 2018 (ضد روسيا والسعودية).

بسبب الفترات الزمنية الطويلة بين مشاركات مصر السابقة، لم يتمكن أي لاعب من خوض أكثر من نسخة واحدة قبل الآن. حالياً، يتشارك 22 لاعباً الرقم القياسي لأكثر اللاعبين ظهوراً مع مصر في المونديال، وهو رقم سيتحطم بلا شك هذا الصيف في أمريكا الشمالية.