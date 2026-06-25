كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في مصر: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

استعدوا لمشاهدة روعة كرة القدم في أبهى صورها! عندما يكون لديك فريق يضم السحر العالمي لمحمد صلاح، والمحرك الدؤوب تريزيجيه، والموهبة المتفجرة لعمر مرموش، فأنت لا تشاهد مجرد مباراة؛ بل تشهد عرضًا رياضيًا متكاملًا. الفراعنة مستعدون لإشعال أمريكا الشمالية هذا الصيف، والمشجعون المصريون يهتفون بقوة ليشعل بقية اللاعبين المسرح العالمي الأكبر!

يقدم موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات مصر في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية/التذاكر الاثنين، 15 يونيو مصر ضد بلجيكا ملعب لومن (سياتل) 1-1 الأحد، 21 يونيو مصر ضد نيوزيلندا بي سي بليس (فانكوفر) 3-1 الجمعة، 26 يونيو مصر ضد إيران لومين فيلد (سياتل) التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات منتخب مصر؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر مباريات منتخب مصر المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) متوسط نطاق السعر (المستوى الأساسي) التذاكر مصر ضد إيران (26 يونيو) ملعب سياتل (سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية) 155 دولارًا – 320 دولارًا وأكثر التذاكر

ترتيب المجموعة G

الفريق المباريات فوز التعادل خ الأهداف المسجلة الأهداف المسجلة فارق الأهداف النقاط مصر 2 1 1 0 4 2 +2 4 إيران 2 0 2 0 2 2 0 2 بلجيكا 2 0 2 0 1 1 0 2 نيوزيلندا 2 0 1 1 3 5 −2 1

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في مصر؟

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في مصر: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات مصر في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

من هم لاعبو منتخب مصر في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا

تحت القيادة الاستراتيجية للمدرب حسام حسن، انتهى المنتخب المصري لكرة القدم من تشكيل قائمته الرسمية المكونة من 26 لاعباً. وتطمح مصر إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالخروج من دور المجموعات، حيث تتصدر المجموعة G الصعبة التي تضم قوى أوروبية عظمى مثل بلجيكا، والمنتخب الإيراني المنظم، ونيوزيلندا.

يحقق التشكيل توازنًا مدروسًا بين النجوم الأوروبيين البارزين والنواة المحلية المهيمنة من نادي الأهلي العملاق. يقود الهجوم نجم ليفربول محمد صلاح إلى جانب المهاجم الديناميكي لمانشستر سيتي عمر مرموش ولاعب طرابزونسبور تريزيجيه. على الصعيد الدفاعي، يقود المدافع محمد عبد المنعم من نادي نيس خط الدفاع مباشرةً أمام الحارس المخضرم محمد الشناوي.

سواء كنت تخطط لمسارك عبر جولات البطولة أو تبحث عن تذاكر في السوق الثانوية في سياتل وفانكوفر، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون مصر:

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى محمد الشناوي الأهلي مصطفى شبير الأهلي المهدي سليمان الاتحاد محمد علاء الجونة المدافعون محمد عبد المنعم أوجي نيس رامي ربيعة الأهلي ياسر إبراهيم الأهلي حسام عبد المجيد الزمالك محمد هاني الأهلي أحمد فتوح الزمالك كريم حافظ الهرم طارق علاء سموحا لاعبو خط الوسط مروان عطية الأهلي حمدي فتحي الوكرة إمام عاشور الأهلي موهاناد لاشين الهرم نبيل عماد الزمالك محمود صابر الأهرام مصطفى زيكو نادي ZED المهاجمون محمد صلاح (ك) ليفربول عمر مارموش مانشستر سيتي تريزيغيه الريان إبراهيم عادل نوردسيلاند حسّام حسن ريال أوفييدو زيزو الأهلي حمزة عبد الكريم الأهلي

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة أدناه: