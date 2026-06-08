كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كولومبيا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

ستحظى كولومبيا بتشجيع صاخب عندما تخطو إلى الملعب خلال مرحلة المجموعات في كأس العالم.

مع خوض أول مباراتين في المكسيك والمباراة الأخيرة في فلوريدا، سيخلق مشجعوها بالتأكيد أجواءً إيجابية داخل الملاعب.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات كولومبيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو كولومبيا ضد أوزبكستان (8 مساءً) استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (8 مساءً) ملعب أكرون (غوادالاخارا) التذاكر السبت، 27 يونيو كولومبيا ضد البرتغال (7:30 مساءً) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لكولومبيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في كولومبيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كولومبيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من كولومبيا في كأس العالم 2026؟

شارك "اللاعبون الكولومبيون" في نهائيات كأس العالم لأول مرة في عام 1962، ولكن مرت عدة فترات طويلة لم يتمكنوا خلالها من التأهل لأكبر احتفال كروي على وجه الأرض (1966-1986 و2002-2010).

ومع ذلك، حققت كولومبيا تقدمًا إيجابيًا في عام 2022، على الرغم من فشلها في الوصول إلى كأس العالم السابقة. وقد بدأت سلسلة مذهلة من 28 مباراة دون هزيمة في مارس 2022 بفوزها 3-0 على بوليفيا، ولم تنته هذه السلسلة إلا في يوليو 2024، عندما خسرت أمام الأرجنتين في نهائي كأس أمريكا الجنوبية، أمام 65,300 متفرج في ملعب هارد روك في ميامي. وهو الملعب الذي ستعود إليه خلال مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026.

تستهل كولومبيا مشوارها في أمريكا الشمالية بمواجهة أوزبكستان، الوافدة الجديدة إلى كأس العالم. خسرت الدولة الآسيوية مباراة واحدة فقط من أصل 16 مباراة في التصفيات المؤهلة لنهائيات 2026 في أمريكا الشمالية.

تستمر المواجهات مع الفرق التي تشارك لأول مرة في كأس العالم بالنسبة لكولومبيا، حيث ستواجه بعد مباراتها الافتتاحية الفائز في مباراة الملحق بين الاتحادات، جمهورية الكونغو الديمقراطية. على الرغم من أن "الليوباردز" شاركوا في كأس العالم 1974 (وخسروا جميع مباريات المجموعة الثلاث) تحت اسمهم السابق زائير.

وتأمل كولومبيا في حصد أكبر عدد ممكن من النقاط قبل مواجهة البرتغال، المصنفة السادسة في تصنيفات الفيفا العالمية، في آخر مبارياتها بالمجموعة.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات: