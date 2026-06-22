كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كولومبيا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

ستحظى كولومبيا بدعم جماهيري كبير عندما تخوض مبارياتها في مرحلة المجموعات من كأس العالم اعتبارًا من 17 يونيو.

دع موقع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات المتعلقة بتذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات كولومبيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو كولومبيا ضد أوزبكستان (8 مساءً) استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (8 مساءً) ملعب أكرون (غوادالاخارا) التذاكر السبت، 27 يونيو كولومبيا ضد البرتغال (7:30 مساءً) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لكولومبيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في كولومبيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كولومبيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تباينت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي تقديرات الأسعار:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما الذي يمكن توقعه من كولومبيا في كأس العالم 2026؟

شارك منتخب "لوس كافيتيروس" في نهائيات كأس العالم لأول مرة عام 1962، لكنه غاب لفترات طويلة عن أكبر احتفال كروي على وجه الأرض (1966-1986 و2002-2010).

ومع ذلك، حققت كولومبيا تقدمًا إيجابيًا في عام 2022، على الرغم من فشلها في الوصول إلى كأس العالم السابقة. وقد بدأت كولومبيا سلسلة مذهلة من 28 مباراة دون هزيمة في مارس 2022 بفوزها 3-0 على بوليفيا، ولم تنتهِ هذه السلسلة إلا في يوليو 2024، عندما خسرت أمام الأرجنتين في نهائي كأس أمريكا الجنوبية، أمام 65,300 متفرج في ملعب هارد روك في ميامي. وهو الملعب الذي ستعود إليه كولومبيا خلال مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026.

تستهل كولومبيا مشوارها في أمريكا الشمالية بمواجهة أوزبكستان، الوافد الجديد إلى كأس العالم. لم تخسر هذه الدولة الآسيوية سوى مباراة واحدة من أصل 16 مباراة في التصفيات المؤهلة لتأمين مقعدها في نهائيات 2026 في أمريكا الشمالية.

وتتوالى المواجهات مع المنتخبات التي تشارك لأول مرة في كأس العالم بالنسبة لكولومبيا، حيث ستواجه بعد مباراتها الافتتاحية منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الفائز في مباراة الملحق بين الاتحادات. على الرغم من أن «الفهود» شاركت بالفعل في كأس العالم 1974 (خسرت جميع مباريات المجموعة الثلاث) تحت اسمها السابق «زائير».

وتأمل كولومبيا في حصد عدد كبير من النقاط قبل أن تواجه البرتغال، التي تحتل المرتبة السادسة في تصنيف الفيفا العالمي، في مباراتها الأخيرة ضمن المجموعة.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات: