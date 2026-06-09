كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كوريا الجنوبية: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

بعد حملة تصفيات مثيرة شهدت هيمنتها على جولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تستعد كوريا الجنوبية الآن للمشاركة في كأس العالم 2026 للمرة الحادية عشرة على التوالي، وهو إنجاز مذهل.

وقد زاد توسيع عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقًا من حدة المنافسة بالنسبة لأقوى منتخب في آسيا، الذي يستعد لاقتحام الولايات المتحدة والمكسيك في يونيو المقبل.

هل ستكون كوريا الجنوبية على مستوى الحدث وتصل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة على التوالي؟ دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الخميس، 11 يونيو كوريا الجنوبية ضد الفائز في مباراة التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا (10 مساءً) ملعب أكرون (غوادالاخارا) التذاكر الخميس، 18 يونيو المكسيك ضد كوريا الجنوبية (9 مساءً) ملعب أكرون (غوادالاخارا) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (9 مساءً) ملعب BBVA (مونتيري) التذاكر

تبدأ رحلة كوريا الجنوبية في اليوم الأول من البطولة على ملعب أكرون في غوادالاخارا. وستواجه الفائز في المباراة الفاصلة الأوروبية (المسار د)، والذي قد يكون فريقًا قويًا مثل الدنمارك أو المنتخب التشيكي القوي.

ومن المتوقع أن تكون المباراة ضد المكسيك يوم 18 يونيو واحدة من أكثر المباريات إثارة في مرحلة المجموعات بأكملها. وقد التقى الفريقان آخر مرة في كأس العالم 2018، ومع لعب المكسيك على أرضها، ستكون الأجواء بمثابة اختبار حقيقي لإصرار "محاربي تايجوك".

وتُقام المباراة الأخيرة في دور المجموعات في مونتيري ضد جنوب أفريقيا. وسيستضيف ملعب BBVA، المشهور بخلفية الجبال التي تحيط به، هذه المواجهة الحاسمة التي قد تحدد من سيتأهل إلى دور الـ32.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كوريا الجنوبية

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة

اعتبارًا من أبريل 2026، سيتم طرح أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحجز.

لم تحدد الفيفا عدد التذاكر المتاحة، لكن الطلب على مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك قد وصل بالفعل إلى مستويات قياسية.

يجب عليك التسجيل للحصول على حساب في الفيفا للوصول إلى هذه المقاعد المتبقية.

أسواق التداول الثانوية

بالنسبة للمشجعين الذين فاتتهم السحوبات الرسمية أو يحتاجون إلى تذاكر لمدن معينة مثل غوادالاخارا، يمكنهم البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub.

تعد هذه المنصات مفيدة بشكل خاص للمباريات التي نفدت تذاكرها، وتوفر بديلاً في اللحظة الأخيرة لحضور المباراة.

تذاكر كأس العالم 2026 في كوريا الجنوبية: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كوريا الجنوبية في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى أربع فئات رئيسية، تبدأ أسعارها من 60 دولارًا للمباريات التي لا تلعبها كوريا الجنوبية.

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطبقات السفلية المركزية.

الأغلى، وتقع في الطبقات السفلية المركزية. الفئة 2: مقاعد في الطبقات المتوسطة مع رؤية جانبية ممتازة.

مقاعد في الطبقات المتوسطة مع رؤية جانبية ممتازة. الفئة 3: مقاعد تقع بشكل أساسي في الطوابق العليا.

مقاعد تقع بشكل أساسي في الطوابق العليا. الفئة 4: المقاعد الأقل تكلفة، وعادةً ما تكون خلف المرمى.

المرحلة نطاق أسعار التذاكر (بالدولار الأمريكي) مرحلة المجموعات (ضد جنوب أفريقيا/المباراة الفاصلة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (ضد المكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من كوريا الجنوبية في كأس العالم؟

تدخل كوريا الجنوبية بطولة 2026 وهي عازمة على إثبات نفسها. بعد حملة تأهيلية مهيمنة، نجح الفريق في دمج جيل جديد من المواهب.

تتميز كوريا الجنوبية بميلها إلى تسجيل أهداف حاسمة في الدقائق الأخيرة على الساحة العالمية. ومع سفر "الشياطين الحمر" بقوة، ستبدو كل مباراة في المكسيك وكأنها مباراة على أرضها في سيول.

قدرتها على إحداث مفاجآت (مثل الفوز 2-0 على ألمانيا في 2018) تجعلها واحدة من أخطر الفرق غير المصنفة في القرعة.

من هم لاعبو منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت قيادة المدرب هونغ ميونغ-بو، حددت "محاربوتايغوك" تشكيلتها النهائية المكونة من 26 لاعباً، في سعيها لمواصلة كتابة تاريخها العريق في عالم كرة القدم على الساحة العالمية. وقد أُدرجت المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة "أ" المثيرة، إلى جانب المضيفين المشاركين المكسيك والتشيك وجنوب أفريقيا، وتضم تشكيلته نخبة من النجوم البارزين، حيث تجمع بين لاعبين ذوي خبرة عالمية من الدوريات الأوروبية ونجوم مخضرمين موثوق بهم من الدوري الكوري.

تضم القائمة لاعبين من النخبة قادرين على تغيير مجرى المباراة، مثل القوة الإبداعية لباريس سان جيرمان لي كانغ-إن، والجدار الدفاعي لبايرن ميونيخ كيم مين-جاي، وقائدهم الأسطوري سون هيونغ-مين، الذي يشكل دعامة خط الهجوم.

سواء كنت تتابع مسار الفريق في البطولة أو تبحث عن تذاكر مباريات المجموعة A الضخمة في زابوبان وغوادالاخارا ومونتيري، فهذه هي القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً التي تمثل كوريا الجنوبية:

المركز اللاعب النادي حراس المرمى جو هيون-وو أولسان إتش دي كيم سونغ-غيو إف سي طوكيو سونغ بوم-كيون جيونبوك هيونداي المدافعون كيم مين-جاي بايرن ميونيخ سول يونغ-وو كرفينا زفيزدا لي هان-بيوم ميدتيلاند كيم تاي-هيون كاشيما أنتلرز بارك جين-سيوب تشجيانغ إف سي لي كي-هيوك نادي غانغوون لي تاي-سيوك أوستريا فيينا ينس كاستروب بوروسيا مونشنغلادباخ كيم مون-هوان دايجون هانا سيتيزن تشو وي-جي جيونبوك هيونداي لاعبو خط الوسط لي كانغ-إن باريس سان جيرمان هوانغ إن-بيوم فيينورد لي جاي-سونغ ف.س.ف. ماينز 05 هوانغ هي-تشان وولفرهامبتون واندررز بايك سونغ-هو برمنغهام سيتي باي جون-هو ستوك سيتي كيم جين-غيو جيونبوك هيونداي يانغ هيون-جون سلتيك أوم جي-سونغ سوانسي سيتي لي دونغ-كيونغ أولسان إتش دي المهاجمون سون هيونغ-مين (قائد الفريق) LAFC أوه هيون-كيو بيشيكتاش تشو غو-سونغ ميدتيلاند

ملفات اللاعبين الرئيسيين والتوقعات التكتيكية

يظل القائد سون هيون-مين القلب النابض لهذه المنتخب الوطني. يستعد سون للمشاركة في بطولته العالمية الرابعة على التوالي، وستحدد قدراته التهديفية القاتلة وقيادته الحاسمة من الجناح مدى تقدم كوريا الجنوبية في مراحل خروج المغلوب.

في التحولات الدفاعية، يعتمد كل شيء على كيم مين-جاي، قلب دفاع بايرن ميونيخ. ستخضع قوته البدنية وسرعته في استعادة الكرة لاختبار مبكر ومتكرر في مواجهة منافسي المجموعة أ الذين يمارسون ضغطاً عالياً.

بينما يوفر سون اللمسة الأخيرة، فإن لي كانغ-إن لاعب باريس سان جيرمان هو مفتاح خط الوسط. تمنح رؤيته الفذة ودقته في الكرات الثابتة وبراعته في صناعة اللعب كوريا الجنوبية ميزة إبداعية مميزة على الأراضي الأمريكية.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

البلد الملعب (المدينة) السعة المكسيك استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 87,523 استاد أكرون (غوادالاخارا) 48,071 ملعب BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب ميتلايف (نيوجيرسي) 82,500 استاد AT&T (دالاس) 94,000 ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 75,000 استاد NRG (هيوستن) 72,220 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 76,416 استاد سوفي (لوس أنجلوس) 70,240 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,796 ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000 لومين فيلد (سياتل) 69,000 ملعب جيليت (بوسطن) 65,878 ملعب هارد روك (ميامي) 65,326 كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,500 ملعب بي إم أو (تورونتو) 45,000

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