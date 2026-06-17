كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كوريا الجنوبية: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

بعد حملة تصفيات مثيرة شهدت هيمنتها على جولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، تستعد كوريا الجنوبية الآن للمشاركة في كأس العالم 2026 للمرة الحادية عشرة على التوالي، وهو إنجاز مذهل.

وقد زاد توسيع عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقًا من حدة التحدي الذي يواجهه أقوى منتخب آسيوي وأكثرها ثباتًا في الأداء، في الوقت الذي تستعد فيه لاقتحام الولايات المتحدة والمكسيك في يونيو المقبل.

هل ستكون كوريا الجنوبية على مستوى الحدث وتصل إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الثالثة على التوالي؟ دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات كوريا الجنوبية في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الخميس، 11 يونيو كوريا الجنوبية ضد التشيك (2-1) ملعب أكرون (غوادالاخارا) التذاكر الخميس، 18 يونيو المكسيك ضد كوريا الجنوبية ملعب أكرون (غوادالاخارا) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية ملعب BBVA (مونتيري) التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات كوريا الجنوبية؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر مباريات كوريا الجنوبية في دور المجموعات المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيب المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) طابق إعادة البيع للمبتدئين التذاكر #1 جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (24 يونيو) استاد BBVA (مونتيري) 233 دولار – 358 دولار+ التذاكر #2 كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك (11 يونيو) ملعب أكرون (غوادالاخارا) 293 دولار – 441 دولار+ التذاكر #3 المكسيك ضد كوريا الجنوبية (18 يونيو) ملعب أكرون (غوادالاخارا) 1,529 دولار – 2,621 دولار+ التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كوريا الجنوبية

حتى اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في كوريا الجنوبية: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات في كأس العالم 2026 في كوريا الجنوبية إلى أربع فئات رئيسية، وتبدأ الأسعار من 60 دولارًا للمباريات التي لا تلعبها كوريا الجنوبية.

الفئة 1: أغلى الفئات، وتقع في الصفوف السفلية المركزية.

أغلى الفئات، وتقع في الصفوف السفلية المركزية. الفئة 2: مقاعد في الطبقات المتوسطة مع رؤية جانبية ممتازة.

مقاعد في الطبقات المتوسطة مع رؤية جانبية ممتازة. الفئة 3: مقاعد تقع بشكل أساسي في الطوابق العليا.

مقاعد تقع بشكل أساسي في الطوابق العليا. الفئة 4: المقاعد الأقل تكلفة، وعادةً ما تكون خلف المرميين.

المرحلة نطاق أسعار التذاكر (بالدولار الأمريكي) مرحلة المجموعات (ضد جنوب أفريقيا/مباراة فاصلة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (ضد المكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما الذي يمكن توقعه من كوريا الجنوبية في كأس العالم؟

تدخل كوريا الجنوبية بطولة 2026 وهي عازمة على إثبات نفسها. بعد حملة تأهيلية مهيمنة، نجح الفريق في دمج جيل جديد من المواهب.

تتميز كوريا الجنوبية بميلها إلى تسجيل أهداف حاسمة في الدقائق الأخيرة على الساحة العالمية. ومع سفر «الشياطين الحمر» بقوة، ستبدو كل مباراة في المكسيك وكأنها مباراة على أرضها في سيول.

قدرتها على إحداث مفاجآت (مثل الفوز 2-0 على ألمانيا في 2018) تجعلها واحدة من أخطر الفرق غير المصنفة في القرعة.

من هم لاعبو منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت قيادة المدرب هونغ ميونغ-بو، حدد «محاربوتايغوك» تشكيلتهم النهائية المكونة من 26 لاعبًا، سعيًا منهم إلى مواصلة كتابة تاريخهم الكروي الحافل على الساحة العالمية. وقد أُدرجت كوريا الجنوبية في المجموعة «أ» المثيرة إلى جانب المضيفين المشاركين المكسيك والتشيك وجنوب أفريقيا، وتتميز تشكيلة المنتخب الكوري الجنوبي بوفرة النجوم، حيث تجمع بين لاعبين أوروبيين من الطراز العالمي ونجوم مخضرمين موثوق بهم من الدوري الكوري.

وتضم القائمة لاعبين من النخبة قادرين على تغيير مجرى المباراة، مثل القوة الإبداعية في باريس سان جيرمان لي كانغ-إن، والجدار الدفاعي لبايرن ميونيخ كيم مين-جاي، وقائدهم الأسطوري والرمزي سون هيونغ-مين، الذي يشكل دعامة خط الهجوم.

سواء كنت تتابع مسيرتهم في البطولة أو تبحث عن تذاكر المباريات الضخمة في المجموعة «أ» في زابوبان وغوادالاخارا ومونتيري، فهذه هي القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً التي تمثل كوريا الجنوبية:

المنصب اللاعب النادي حراس المرمى جو هيون-وو أولسان إتش دي كيم سونغ-غيو إف سي طوكيو سونغ بوم-كيون جيونبوك هيونداي المدافعون كيم مين-جاي بايرن ميونيخ سول يونغ-وو كرفينا زفيزدا لي هان-بيوم ميدتجيلاند كيم تاي-هيون كاشيما أنتلرز بارك جين-سيوب تشجيانغ إف سي لي كي-هيوك نادي غانغوون لي تاي-سيوك أوستريا فيينا ينس كاستروب بوروسيا مونشنغلادباخ كيم مون-هوان دايجون هانا سيتيزن تشو وي-جي جيونبوك هيونداي لاعبو خط الوسط لي كانغ-إن باريس سان جيرمان هوانغ إن-بيوم فيينورد لي جاي-سونغ ف.س.ف. ماينز 05 هوانغ هي-تشان وولفرهامبتون واندررز بايك سونغ-هو برمنغهام سيتي باي جون-هو ستوك سيتي كيم جين-غيو جيونبوك هيونداي يانغ هيون-جون سلتيك أوم جي-سونغ سوانسي سيتي لي دونغ-كيونغ أولسان إتش دي المهاجمون سون هيونغ-مين (قائد الفريق) لوس أنجلوس إف إيه سي أوه هيون-كيو بيشيكتاش تشو غو-سونغ ميدتجيلاند

ملفات اللاعبين البارزين والتوقعات التكتيكية

لا يزال القائد سون هيونغ-مين هو القلب النابض لهذا المنتخب الوطني. يستعد سون للمشاركة في بطولته العالمية الرابعة على التوالي، وستحدد قدرته التهديفية القاتلة وقيادته الحاسمة من الجناح مدى تقدم كوريا الجنوبية في مراحل خروج المغلوب.

في المراحل الانتقالية الدفاعية، يعتمد كل شيء على كيم مين-جاي، قلب الدفاع في بايرن ميونيخ. ستخضع هيمنته البدنية وسرعة استعادته للكرة للاختبار مبكرًا وبشكل متكرر في مواجهة منافسي المجموعة أ الذين يمارسون ضغطًا هجوميًا مكثفًا.

وبينما يضفي سون اللمسة النهائية، فإن لي كانغ-إن، لاعب باريس سان جيرمان، هو مفتاح خط الوسط. فبصيرته الفذة ودقته في الكرات الثابتة وبراعته في صناعة اللعب تمنح كوريا الجنوبية ميزة إبداعية مميزة على الأراضي الأمريكية الشمالية.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

البلد الملعب (المدينة) السعة المكسيك استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 87,523 استاد أكرون (غوادالاخارا) 48,071 ملعب BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب ميتلايف (نيوجيرسي) 82,500 استاد AT&T (دالاس) 94,000 ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 75,000 استاد NRG (هيوستن) 72,220 ملعب أروهيد (كانساس سيتي) 76,416 ملعب سوفي (لوس أنجلوس) 70,240 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,796 ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000 ملعب لومن (سياتل) 69,000 ملعب جيليت (بوسطن) 65,878 ملعب هارد روك (ميامي) 65,326 كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,500 ملعب بي إم أو (تورونتو) 45,000

اقرأ المزيد عن كأس العالم 2026: