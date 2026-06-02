كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كوت ديفوار: المواعيد وأسعار التذاكر والمزيد

يشهد الطلب على تذاكر كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ارتفاعًا هائلاً، حيث يتدافع المشجعون من أبيدجان إلى نيويورك لمشاهدة هذا الجيل الذهبي.

بعد نجاحهم التاريخي في كأس الأمم الأفريقية، وصلت شعبية هذا الفريق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومن المتوقع أن تكون "الفيلة" واحدة من الفرق التي لا بد من مشاهدتها في بطولة 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

جمعت GOAL جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بأسعار تذاكر كأس العالم 2026 ومراحل البيع وأكثر الطرق موثوقية لحجز مقعدك الآن.

ما هو جدول مباريات كوت ديفوار في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 - 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة كوت ديفوار ضد الإكوادور ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر 20 يونيو 2026 - 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر 25 يونيو 2026 - 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة كوراكاو ضد كوت ديفوار ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لكوت ديفوار؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

التذاكر ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما تم فتح سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا . أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

ماذا نتوقع من كوت ديفوار في كأس العالم 2026؟

بوجود نجوم مثل فرانك كيسي الذي يسيطر على خط الوسط وسرعة سيمون أدينغرا على الأجنحة، فإنهم يمثلون كابوسًا لأي دفاع.

خلال جولات التصفيات، أظهر الفريق مرونة لا تصدق. وبصرف النظر عن براعتهم الفنية، فإن القوة الذهنية التي اكتسبوها من الفوز بكأس الأمم الأفريقية على أرضهم قد غيرت هذا الفريق.

التوقعات أعلى من أي وقت مضى. يعتقد العديد من الخبراء أن هذه الدولة الأفريقية هي الأكثر احتمالاً لتكرار، أو حتى تجاوز، الإنجاز التاريخي للمغرب بالوصول إلى نصف النهائي في 2022.

مع وجود جالية إيفوارية ضخمة في الولايات المتحدة، ستبدو كل مباراة وكأنها مباراة على أرضها بالنسبة للأبطال الذين يرتدون القمصان البرتقالية.

تذاكر كأس العالم 2026 في كوت ديفوار: كم تبلغ تكلفتها؟

تصنف الفيفا المقاعد إلى أربعة مستويات سعرية لضمان إتاحة الفرصة لمختلف الميزانيات. الفئة 4 مخصصة حصريًا للمقيمين في الدول المضيفة، بينما الفئات 1 و2 و3 متاحة للجماهير الدولية. بالنسبة لمباريات كوت ديفوار، يمكنك توقع النطاقات السعرية التقديرية التالية:

مرحلة البطولة النطاق السعري التقديري (بالدولار الأمريكي) مرحلة المجموعات (عام) 60 - 620 دور الـ 32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

تبدأ أسعار أرخص التذاكر لمرحلة المجموعات عادةً من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للمقاعد من الفئة 3. ستختلف الأسعار في الأسواق الثانوية مثل StubHub بناءً على الطلب والمنافس الذي ستواجهه كوت ديفوار.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في كوت ديفوار

للمشجعين الباحثين عن تجربة فاخرة، توفر باقات الضيافة مقاعد مميزة وطعامًا شهيًا ودخولًا حصريًا إلى الصالات. وهي مثالية للمجموعات المؤسسية أو المشجعين الذين يرغبون في مشاهدة المباراة براحة تامة.

مباراة واحدة: تبدأ الأسعار من 1,400 دولار أمريكي . ويشمل ذلك تذكرة لحضور إحدى مباريات كوت ديفوار مع إمكانية الدخول إلى جناح الفيفا أو صالات الأندية.

تبدأ الأسعار من . ويشمل ذلك تذكرة لحضور إحدى مباريات كوت ديفوار مع إمكانية الدخول إلى جناح الفيفا أو صالات الأندية. متابعة فريقي: تتيح لك هذه الباقة متابعة كوت ديفوار في جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث. تبدأ الأسعار من 6,750 دولارًا أمريكيًا ، وتضمن لك مكانًا بغض النظر عن المدينة التي يلعب فيها الفريق.

تتيح لك هذه الباقة متابعة كوت ديفوار في جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث. تبدأ الأسعار من ، وتضمن لك مكانًا بغض النظر عن المدينة التي يلعب فيها الفريق. الأجنحة الخاصة: للحصول على أفضل تجربة، تتوفر أجنحة خاصة في ملاعب مثل ملعب ميتلايف وملعب سوفي، والتي توفر أعلى مستوى من الخصوصية والخدمة.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

تغطي هذه النسخة التاريخية 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها ثلاث دول البطولة في وقت واحد.

مع التوسع إلى 48 فريقًا، ستشهد البطولة رقمًا قياسيًا يبلغ 104 مباراة تُقام على مدار 34 يومًا. حجم هذا الحدث غير مسبوق، حيث يوفر فرصًا أكثر من أي وقت مضى للمشجعين لمتابعة الأحداث الحية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

ما هي المدن المضيفة لكأس العالم 2026؟

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

سيتوجه مشجعو كوت ديفوار إلى بعض من أكثر الملاعب الرياضية تطوراً في العالم. وفيما يلي الملاعب التي ستستضيف المباريات: