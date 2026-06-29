كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كوت ديفوار: التواريخ وأسعار التذاكر والمزيد

يشهد الطلب على تذاكر مباريات كوت ديفوار ارتفاعًا هائلاً، حيث يتهافت المشجعون من أبيدجان إلى نيويورك لمشاهدة هذا الفريق وهو يحقق إنجازات غير مسبوقة. واستمرارًا لزخمهم القاري، نجح «الفيلة» في كتابة فصل جديد في تاريخهم الكروي بالتأهل من دور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق.

وبعد أن استعاد الفريق توازنه بفوز حاسم بنتيجة 2-0 على كوراساو ليضمن المركز الثاني في المجموعة E، أصبح الفريق رسمياً أحد الفرق التي لا بد من مشاهدتها في أمريكا الشمالية. وينتقل الاهتمام الآن إلى تكساس، حيث تنتظرهم غداً في ملعب AT&T مباراة منتظرة في دور الـ32 ضد منتخب النرويج بقيادة إرلينغ هالاند.

وقد جمعت GOAL جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بأسعار تذاكر كأس العالم 2026، ومراحل البيع، وأكثر الطرق موثوقية لحجز مقعدك الآن.

ما هو جدول مباريات كوت ديفوار في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية/ التذاكر 14 يونيو 2026 - 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة كوت ديفوار ضد الإكوادور ملعب هارد روك (ميامي) 1-0 20 يونيو 2026 - 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 2-1 25 يونيو 2026 - 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة كوراكاو ضد كوت ديفوار ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 0-2 الثلاثاء، 30 يونيو - 12:00 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة كوت ديفوار ضد النرويج ملعب دالاس (ملعب AT&T)، أرلينغتون، تكساس التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لكوت ديفوار؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

ما الذي يمكن توقعه من كوت ديفوار في كأس العالم 2026؟

بوجود نجوم مثل فرانك كيسي الذي يسيطر على خط الوسط وسرعة سيمون أدينغرا على الأجنحة، فإن هذه المنتخب يمثل كابوسًا لأي دفاع.

خلال جولات التصفيات، أظهر الفريق مرونة مذهلة. وبصرف النظر عن براعتهم الفنية، فإن القوة الذهنية التي اكتسبوها من الفوز بكأس الأمم الأفريقية على أرضهم قد غيرت وجه هذا الفريق.

التوقعات أعلى من أي وقت مضى. يعتقد العديد من الخبراء أن هذه الدولة الأفريقية هي الأكثر احتمالًا لتكرار، أو حتى تجاوز، الإنجاز التاريخي للمغرب بالوصول إلى نصف النهائي في عام 2022.

ونظرًا لوجود جالية إيفوارية ضخمة في الولايات المتحدة، ستبدو كل مباراة وكأنها مباراة على أرضها بالنسبة للأبطال الذين يرتدون القمصان البرتقالية.

تذاكر كأس العالم 2026 لكوت ديفوار: كم تبلغ تكلفتها؟

تصنف الفيفا المقاعد إلى أربع فئات سعرية لضمان إتاحة الفرصة لمختلف الميزانيات. الفئة 4 مخصصة حصريًا للمقيمين في الدول المضيفة، بينما الفئات 1 و2 و3 متاحة للجماهير الدولية. بالنسبة لمباريات كوت ديفوار، يمكنك توقع النطاقات السعرية التقديرية التالية:

مرحلة البطولة النطاق السعري التقديري (بالدولار الأمريكي) مرحلة المجموعات (عام) 60 - 620 دولار دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

تبدأ أسعار أرخص تذاكر مرحلة المجموعات عادةً من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للمقاعد من الفئة 3. وستختلف الأسعار في الأسواق الثانوية مثل StubHub بناءً على الطلب وعلى الفريق الذي ستواجهه كوت ديفوار.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في كوت ديفوار

بالنسبة للمشجعين الباحثين عن تجربة فاخرة، توفر باقات الضيافة مقاعد مميزة وطعامًا فاخرًا ودخولًا حصريًا إلى الصالات. وتعد هذه الباقات مثالية للمجموعات المؤسسية أو المشجعين الذين يرغبون في مشاهدة المباراة براحة تامة.

مباراة واحدة: تبدأ الأسعار من 1,400 دولار أمريكي . وتشمل هذه الباقة تذكرة لحضور مباراة واحدة لكوت ديفوار مع إمكانية الدخول إلى جناح الفيفا أو صالات الأندية.

تبدأ الأسعار من . وتشمل هذه الباقة تذكرة لحضور مباراة واحدة لكوت ديفوار مع إمكانية الدخول إلى جناح الفيفا أو صالات الأندية. متابعة فريقي: تتيح لك هذه الباقة متابعة منتخب كوت ديفوار في جميع مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات. تبدأ الأسعار من 6,750 دولارًا أمريكيًا ، وتضمن لك مكانًا بغض النظر عن المدينة التي يلعب فيها الفريق.

تتيح لك هذه الباقة متابعة منتخب كوت ديفوار في جميع مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات. تبدأ الأسعار من ، وتضمن لك مكانًا بغض النظر عن المدينة التي يلعب فيها الفريق. الأجنحة الخاصة: للحصول على تجربة لا تُنسى، تتوفر أجنحة خاصة في ملاعب مثل ملعب ميتلايف وملعب سوفي، والتي توفر أعلى مستويات الخصوصية والخدمة.

مسار كوت ديفوار نحو النهائي



1. دور الـ32

الخصم: النرويج

التاريخ / الملعب: الثلاثاء، 30 يونيو 2026 في ملعب دالاس (ملعب AT&T)

هذه هي المباراة رقم 78، حيث تم تعيين كوت ديفوار كفريق «مضيف» إداري.

2. دور الـ16

إذا فازت "الفيلة" على النرويج، فستتوجه إلى الشمال الشرقي لمواجهة الفائز في المباراة رقم 76.

الخصم المحتمل: البرازيل أو اليابان

التاريخ / الملعب: السبت، 4 يوليو 2026 في ملعب نيويورك نيوجيرسي (ملعب ميتلايف)

3. ربع النهائي

في حال تجاوزوا دور الـ16، سيتأهلون إلى دور الثمانية على الساحل الغربي، حيث سيواجهون الفائز في القسم الذي يضم عمالقة مثل إنجلترا أو المكسيك، أحد البلدين المضيفين للبطولة.

المنافس المحتمل: إنجلترا، المكسيك، الإكوادور، أو جمهورية الكونغو الديمقراطية

التاريخ / الملعب: الخميس 9 يوليو 2026 في ملعب لوس أنجلوس (ملعب سوفي)

4. الدور نصف النهائي

الفوز في ربع النهائي يضع كوت ديفوار على بعد مباراة واحدة فقط من المباراة النهائية، حيث تعود إلى تكساس لمواجهة الفائز من الربع السفلي الأيسر.

المنافس المحتمل: فرنسا، ألمانيا، الأرجنتين، أو إسبانيا

التاريخ / الملعب: الثلاثاء، 14 يوليو 2026 في ملعب دالاس (AT&T Stadium)

5. نهائي كأس العالم FIFA

المباراة النهائية الكبرى. ستتنافس كوت ديفوار على الكأس ضد أي فريق قوي يتأهل من الجانب المقابل من جدول البطولة العالمية.

المنافس المحتمل: الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، أو البرتغال

التاريخ / الملعب: الأحد 19 يوليو 2026 في ملعب نيويورك نيوجيرسي (ملعب ميتلايف)

سجل المواجهات المباشرة بين كوت ديفوار والنرويج في منافسات الرجال

المقياس كوت ديفوار النرويج عدد المباريات 1 1 الانتصارات 0 0 التعادل 1 1 الأهداف المسجلة 1 1

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

تغطي هذه النسخة التاريخية 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها ثلاث دول البطولة في وقت واحد.

مع توسيع عدد الفرق إلى 48 فريقًا، ستشهد البطولة رقمًا قياسيًا يبلغ 104 مباراة تُقام على مدار 34 يومًا. ويُعد حجم هذا الحدث غير مسبوق، حيث يوفر فرصًا أكثر من أي وقت مضى للجماهير لمتابعة المباريات الحية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

ما هي المدن المضيفة لكأس العالم 2026؟

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك/نيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

سيتوجه مشجعو كوت ديفوار إلى بعض الملاعب الرياضية الأكثر تطورًا في العالم. وفيما يلي الملاعب التي ستستضيف المباريات: