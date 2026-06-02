كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كندا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

قد يكون هوكي الجليد الرياضة الأكثر شعبية في كندا، لكن أمة «ورقة القيقب» ستستعد للانطلاق لسبب آخر خلال الأشهر المقبلة.

مع اقتراب موعد كأس العالم بسرعة، ستشتد المنافسة على تذاكر المباريات من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو، خاصة بالنسبة لمشجعي الفرق المضيفة أو المشاركة في الاستضافة.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات كندا في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الجمعة، 12 يونيو كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO (تورونتو) التذاكر الخميس، 18 يونيو كندا ضد قطر (3 مساءً) بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو كندا ضد سويسرا (12 ظهراً) بي سي بليس (فانكوفر) التذاكر

متى ستقام كأس العالم 2026 في كندا؟

التاريخ المباراة المكان (كندا) التذاكر 12 يونيو 2026 كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO، تورونتو التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 17 يونيو 2026 غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو التذاكر 18 يونيو 2026 كندا ضد قطر بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 20 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب BMO، تورونتو التذاكر 21 يونيو 2026 نيوزيلندا ضد مصر بي سي بليس، فانكوفر تذاكر 23 يونيو 2026 بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو تذاكر 24 يونيو 2026 كندا ضد سويسرا بي سي بليس، فانكوفر تذاكر 26 يونيو 2026 نيوزيلندا ضد بلجيكا بي سي بليس، فانكوفر التذاكر 26 يونيو 2026 السنغال ضد العراق ملعب BMO، تورونتو تذاكر 2 يوليو 2026 مباراة دور الـ32 ملعب BMO، تورونتو التذاكر 2 يوليو 2026 مباراة دور الـ32 بي سي بليس، فانكوفر التذاكر

ماذا نتوقع من كندا في كأس العالم 2026؟

بصفتها أحد البلدين المضيفين لكأس العالم 2026، ستحلم كندا ببداية ناجحة لمشاركتها في البطولة على ملعب BMO في تورونتو يوم 12 يونيو.

بعد انتهاء مباريات التصفيات التمهيدية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في أواخر مارس، أصبح لاعبو فريق جيسي مارش على علم الآن بهوية منافسهم الأول في المجموعة ب: البوسنة والهرسك. وقد حجز «التنين» مقعده في هذه المجموعة بعد مسيرة صعبة في التصفيات التمهيدية التي ضمت في البداية إيطاليا وأيرلندا الشمالية وويلز.

ستقام مباراتا كندا الأخيرتان في المجموعة ضد قطر (18 يونيو) وسويسرا (24 يونيو) في ملعب بي سي بليس في فانكوفر.

على الرغم من مشاركتها في كأس العالم 1986 في المكسيك و2022 في قطر، لا تزال كندا تبحث عن أول فوز (أو تعادل) لها في تاريخها في بطولة كأس العالم. ستكون هذه مناسبة تاريخية للجماهير الكندية ليقولوا إنهم كانوا حاضرين عندما سجل فريقهم هذا النجاح الأول الهام، وهذا سبب آخر وراء الإقبال الشديد على شراء التذاكر.

متى تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في كندا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2735 دولارًا دور الـ 32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباريات على مدار 34 يوماً في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقاً وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 48,821 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 المكسيك إستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 استاد AT&T (دالاس) 70,122 استاد NRG، هيوستن 68,311 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 ملعب لومن، سياتل 65,123

