كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كندا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

إليك كيف يمكنك مشاهدة كندا وهي تخوض أول مبارياتها على الإطلاق في نهائيات كأس العالم على أرضها

قد يكون هوكي الجليد الرياضة الأكثر شعبية في كندا، لكن أمة «ورقة القيقب» ستستعد للانطلاق لسبب آخر خلال الأشهر المقبلة. 

مع اقتراب موعد كأس العالم بسرعة، ستشتد المنافسة على تذاكر المباريات من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو، خاصة بالنسبة لمشجعي الفرق المضيفة أو المشاركة في الاستضافة. 

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات كندا في كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي)المكانالتذاكر
الجمعة، 12 يونيوكندا ضد البوسنة والهرسكملعب BMO (تورونتو)التذاكر
الخميس، 18 يونيوكندا ضد قطر (3 مساءً)بي سي بليس (فانكوفر)التذاكر
الأربعاء، 24 يونيوكندا ضد سويسرا (12 ظهراً)بي سي بليس (فانكوفر)التذاكر

متى ستقام كأس العالم 2026 في كندا؟

التاريخالمباراةالمكان (كندا)التذاكر
12 يونيو 2026كندا ضد البوسنة والهرسكملعب BMO، تورونتوالتذاكر
13 يونيو 2026أستراليا ضد تركيابي سي بليس، فانكوفرالتذاكر
17 يونيو 2026غانا ضد بنماملعب BMO، تورونتوالتذاكر
18 يونيو 2026كندا ضد قطربي سي بليس، فانكوفرالتذاكر
20 يونيو 2026ألمانيا ضد كوت ديفوارملعب BMO، تورونتوالتذاكر
21 يونيو 2026نيوزيلندا ضد مصربي سي بليس، فانكوفرتذاكر
23 يونيو 2026بنما ضد كرواتياملعب BMO، تورونتوتذاكر
24 يونيو 2026كندا ضد سويسرابي سي بليس، فانكوفرتذاكر
26 يونيو 2026نيوزيلندا ضد بلجيكابي سي بليس، فانكوفرالتذاكر
26 يونيو 2026السنغال ضد العراقملعب BMO، تورونتوتذاكر
2 يوليو 2026مباراة دور الـ32ملعب BMO، تورونتوالتذاكر
2 يوليو 2026مباراة دور الـ32بي سي بليس، فانكوفرالتذاكر

ماذا نتوقع من كندا في كأس العالم 2026؟

بصفتها أحد البلدين المضيفين لكأس العالم 2026، ستحلم كندا ببداية ناجحة لمشاركتها في البطولة على ملعب BMO في تورونتو يوم 12 يونيو.

بعد انتهاء مباريات التصفيات التمهيدية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في أواخر مارس، أصبح لاعبو فريق جيسي مارش على علم الآن بهوية منافسهم الأول في المجموعة ب: البوسنة والهرسك. وقد حجز «التنين» مقعده في هذه المجموعة بعد مسيرة صعبة في التصفيات التمهيدية التي ضمت في البداية إيطاليا وأيرلندا الشمالية وويلز.

ستقام مباراتا كندا الأخيرتان في المجموعة ضد قطر (18 يونيو) وسويسرا (24 يونيو) في ملعب بي سي بليس في فانكوفر.

على الرغم من مشاركتها في كأس العالم 1986 في المكسيك و2022 في قطر، لا تزال كندا تبحث عن أول فوز (أو تعادل) لها في تاريخها في بطولة كأس العالم. ستكون هذه مناسبة تاريخية للجماهير الكندية ليقولوا إنهم كانوا حاضرين عندما سجل فريقهم هذا النجاح الأول الهام، وهذا سبب آخر وراء الإقبال الشديد على شراء التذاكر.

متى تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في كندا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2735 دولارًا
دور الـ 32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباريات على مدار 34 يوماً في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقاً وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد NRG، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

