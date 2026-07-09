كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كندا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

أشعل المنتخب الكندي للرجال حماس الأمة بمسيرته التاريخية التي وصلت إلى مراحل متقدمة على أرضه، لكن رحلته الخيالية في كأس العالم 2026 انتهت رسميًا بنهاية مؤثرة في دور الـ16.

بعد خوض مرحلة المجموعات الشاقة في تورونتو وفانكوفر، توقفت مسيرة كندا الشجاعة على يد منتخب المغرب الذي لعب بفعالية، ليودع البطولة أمام جماهير محليّة متحمسة.

ونظرًا لأن مباريات الأدوار الإقصائية الحاسمة المتبقية قد انتقلت الآن بالكامل جنوبًا إلى الولايات المتحدة، فإن حجز تذاكر كأس العالم لكندا يعني الآن السفر إلى الملاعب الأمريكية المضيفة المقبلة.

ما هو جدول مباريات كندا في دور المجموعات في كأس العالم 2026 ونتائجها؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الجمعة، 12 يونيو كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO (تورونتو) 1-1 الخميس، 18 يونيو كندا ضد قطر ملعب بي سي بليس (فانكوفر) 6-0 الأربعاء، 24 يونيو كندا ضد سويسرا بي سي بليس (فانكوفر) 2-1 الأحد، 28 يونيو جنوب أفريقيا ضد كندا استاد لوس أنجلوس (إنجلوود) 0-1 السبت، 4 يوليو كندا ضد المغرب ملعب هيوستن (هيوستن) 0-3

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 القادمة

التاريخ ووقت انطلاق المباراة تفاصيل المباراة المكان التذاكر 9 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ربع النهائي 1: فرنسا ضد المغرب ملعب جيليت (بوسطن)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 10 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ ربع النهائي 2: إسبانيا ضد بلجيكا ملعب سوفي (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 11 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ربع النهائي 3: النرويج ضد إنجلترا ملعب هارد روك (ميامي)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 11 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا ربع النهائي 4: الأرجنتين ضد سويسرا ملعب أروهيد (كانساس سيتي)، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 14 يوليو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط أمريكا نصف النهائي 1: فرنسا/المغرب ضد إسبانيا/بلجيكا ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 15 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة نصف النهائي الثاني: النرويج/إنجلترا ضد الأرجنتين/سويسرا ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 18 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباراة تحديد المركز الثالث: فرنسا / المغرب / إسبانيا / بلجيكا ضد النرويج / إنجلترا / الأرجنتين / سويسرا ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 19 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة نهائي كأس العالم: فرنسا / المغرب / إسبانيا / بلجيكا ضد النرويج / إنجلترا / الأرجنتين / سويسرا ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر

متى أقيمت كأس العالم 2026 في كندا؟

التاريخ جدول المباريات المكان (كندا) 12 يونيو 2026 كندا ضد البوسنة والهرسك ملعب BMO، تورونتو 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا ملعب بي سي بليس، فانكوفر 17 يونيو 2026 غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو 18 يونيو 2026 كندا ضد قطر ملعب بي سي بليس، فانكوفر 20 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب BMO فيلد، تورونتو 21 يونيو 2026 نيوزيلندا ضد مصر ملعب بي سي بليس، فانكوفر 23 يونيو 2026 بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو 24 يونيو 2026 كندا ضد سويسرا ملعب بي سي بليس، فانكوفر 26 يونيو 2026 نيوزيلندا ضد بلجيكا بي سي بليس، فانكوفر 26 يونيو 2026 السنغال ضد العراق ملعب BMO، تورونتو 2 يوليو 2026 مباراة دور الـ32 ملعب BMO، تورونتو 2 يوليو 2026 مباراة دور الـ32 ملعب بي سي بليس، فانكوفر

ما الذي يمكن توقعه من كندا في كأس العالم 2026؟

بصفتها إحدى الدولتين المضيفتين لكأس العالم 2026، ستحلم كندا ببداية ناجحة لمشاركتها في البطولة على ملعب BMO في تورونتو يوم 12 يونيو.

بعد انتهاء مباريات الملحق التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في أواخر مارس، أصبح لاعبو جيسي مارش يعرفون الآن منافسهم الأول في المجموعة ب: البوسنة والهرسك. وقد حجزت «التنانين» مكانها في المجموعة بعد مسيرة صعبة في مباريات الملحق التي شملت في البداية إيطاليا وأيرلندا الشمالية وويلز.

وستُقام مباراتا كندا الأخيرتان في المجموعة ضد قطر (18 يونيو) وسويسرا (24 يونيو) في ملعب بي سي بليس بفانكوفر.

على الرغم من مشاركتها في كأس العالم بالمكسيك عام 1986 وقطر عام 2022، لا تزال كندا تبحث عن أول فوز (أو تعادل) لها على الإطلاق في بطولة كأس العالم. وستكون هذه مناسبة تاريخية للجماهير الكندية ليقولوا إنهم كانوا حاضرين عندما سجل فريقهم ذلك النجاح الأول الهام، وهذا سبب آخر وراء الإقبال الشديد على شراء التذاكر.

متى يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في كندا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كندا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: