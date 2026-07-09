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United States v Canada: Third Place Match - CONCACAF Nations LeagueGetty Images Sport
Book Canada World Cup 2026 Tickets

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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كندا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
كندا

إليك كيف يمكنك مشاهدة كندا وهي تخوض أول مبارياتها على الإطلاق في نهائيات كأس العالم على أرضها

أشعل المنتخب الكندي للرجال حماس الأمة بمسيرته التاريخية التي وصلت إلى مراحل متقدمة على أرضه، لكن رحلته الخيالية في كأس العالم 2026 انتهت رسميًا بنهاية مؤثرة في دور الـ16. 

بعد خوض مرحلة المجموعات الشاقة في تورونتو وفانكوفر، توقفت مسيرة كندا الشجاعة على يد منتخب المغرب الذي لعب بفعالية، ليودع البطولة أمام جماهير محليّة متحمسة.

ونظرًا لأن مباريات الأدوار الإقصائية الحاسمة المتبقية قد انتقلت الآن بالكامل جنوبًا إلى الولايات المتحدة، فإن حجز تذاكر كأس العالم لكندا يعني الآن السفر إلى الملاعب الأمريكية المضيفة المقبلة.

تذاكركأس العالمحجز التذاكر

ما هو جدول مباريات كندا في دور المجموعات في كأس العالم 2026 ونتائجها؟

التاريخالمباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي)المكانالتذاكر
الجمعة، 12 يونيوكندا ضد البوسنة والهرسكملعب BMO (تورونتو)1-1
الخميس، 18 يونيوكندا ضد قطرملعب بي سي بليس (فانكوفر)6-0
الأربعاء، 24 يونيوكندا ضد سويسرابي سي بليس (فانكوفر)2-1
الأحد، 28 يونيوجنوب أفريقيا ضد كندااستاد لوس أنجلوس (إنجلوود)0-1
السبت، 4 يوليوكندا ضد المغربملعب هيوستن (هيوستن)0-3

الجدول الكامل لمباريات كأس العالم 2026 القادمة

التاريخ ووقت انطلاق المباراةتفاصيل المباراةالمكانالتذاكر
9 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةربع النهائي 1: فرنسا ضد المغربملعب جيليت (بوسطن)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
10 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئربع النهائي 2: إسبانيا ضد بلجيكاملعب سوفي (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
11 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةربع النهائي 3: النرويج ضد إنجلتراملعب هارد روك (ميامي)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
11 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أمريكاربع النهائي 4: الأرجنتين ضد سويسرا ملعب أروهيد (كانساس سيتي)، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
14 يوليو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط أمريكانصف النهائي 1: فرنسا/المغرب ضد إسبانيا/بلجيكاملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
15 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةنصف النهائي الثاني: النرويج/إنجلترا ضد الأرجنتين/سويسراملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
18 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةمباراة تحديد المركز الثالث: فرنسا / المغرب / إسبانيا / بلجيكا ضد النرويج / إنجلترا / الأرجنتين / سويسراملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
19 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةنهائي كأس العالم: فرنسا / المغرب / إسبانيا / بلجيكا ضد النرويج / إنجلترا / الأرجنتين / سويسراملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر

متى أقيمت كأس العالم 2026 في كندا؟

التاريخجدول المبارياتالمكان (كندا)
12 يونيو 2026كندا ضد البوسنة والهرسكملعب BMO، تورونتو
13 يونيو 2026أستراليا ضد تركياملعب بي سي بليس، فانكوفر
17 يونيو 2026غانا ضد بنماملعب BMO، تورونتو
18 يونيو 2026كندا ضد قطرملعب بي سي بليس، فانكوفر
20 يونيو 2026ألمانيا ضد كوت ديفوارملعب BMO فيلد، تورونتو
21 يونيو 2026نيوزيلندا ضد مصرملعب بي سي بليس، فانكوفر
23 يونيو 2026بنما ضد كرواتياملعب BMO، تورونتو
24 يونيو 2026كندا ضد سويسراملعب بي سي بليس، فانكوفر
26 يونيو 2026نيوزيلندا ضد بلجيكابي سي بليس، فانكوفر
26 يونيو 2026السنغال ضد العراقملعب BMO، تورونتو
2 يوليو 2026مباراة دور الـ32ملعب BMO، تورونتو
2 يوليو 2026مباراة دور الـ32ملعب بي سي بليس، فانكوفر

ما الذي يمكن توقعه من كندا في كأس العالم 2026؟

بصفتها إحدى الدولتين المضيفتين لكأس العالم 2026، ستحلم كندا ببداية ناجحة لمشاركتها في البطولة على ملعب BMO في تورونتو يوم 12 يونيو.

بعد انتهاء مباريات الملحق التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في أواخر مارس، أصبح لاعبو جيسي مارش يعرفون الآن منافسهم الأول في المجموعة ب: البوسنة والهرسك. وقد حجزت «التنانين» مكانها في المجموعة بعد مسيرة صعبة في مباريات الملحق التي شملت في البداية إيطاليا وأيرلندا الشمالية وويلز.

وستُقام مباراتا كندا الأخيرتان في المجموعة ضد قطر (18 يونيو) وسويسرا (24 يونيو) في ملعب بي سي بليس بفانكوفر.

على الرغم من مشاركتها في كأس العالم بالمكسيك عام 1986 وقطر عام 2022، لا تزال كندا تبحث عن أول فوز (أو تعادل) لها على الإطلاق في بطولة كأس العالم. وستكون هذه مناسبة تاريخية للجماهير الكندية ليقولوا إنهم كانوا حاضرين عندما سجل فريقهم ذلك النجاح الأول الهام، وهذا سبب آخر وراء الإقبال الشديد على شراء التذاكر.

متى يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كندا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكركأس العالمحجز التذاكر

تذاكر كأس العالم 2026 في كندا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات كندا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا
دور الـ32105 - 750 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد NRG، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

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