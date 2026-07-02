تشارك كرواتيا، التي تُعد منذ أكثر من عقد من الزمن واحدة من أكثر المنتخبات الأوروبية تميزًا من الناحية الفنية وأكثرها صمودًا، في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، والسابعة إجمالًا منذ عام 1998.

وقد نجح منتخب كرواتيا «فاتريني» مرة أخرى في إثبات أنه فوق كل التوقعات، معززًا سمعته كأحد أبرز أبطال البطولات، وذلك قبيل مواجهته الملحمية الليلة في دور الـ32 من كأس العالم 2026 ضد البرتغال.

حجزت كرواتيا مقعدها في مرحلة خروج المغلوب بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة L بأداء بارع، توج بفوزها 2-1 على غانا في مباراة اتسمت بالصمود والتكتيك.

مباريات كرواتيا القادمة في كأس العالم 2026 والنتائج

التاريخ (وقت انطلاق المباراة) المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا ملعب AT&T (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية) 4-2 الثلاثاء، 23 يونيو (7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) بنما ضد كرواتيا ملعب BMO (تورونتو، كندا) 0-1 السبت، 27 يونيو (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية) 2-1 الخميس، 2 يوليو (7 مساءً) دور الـ32: البرتغال ضد كرواتيا ملعب BMO (تورونتو، كندا) شراء التذاكر

مسار كرواتيا في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم 2026 والتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لكرواتيا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة ، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في كرواتيا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

*ملاحظة: الأسعار عرضة للتغيرات المستمرة بناءً على الطلب والمكان المحدد.

ما يمكن توقعه من كرواتيا في كأس العالم 2026

تحت القيادة الثابتة لزلاتكو داليتش، تظل كرواتيا متخصصة في البطولات بشكل ثابت. وقد حققت الفريق انتقالًا مثيرًا للإعجاب، حيث أدمجت النجوم الشباب في تشكيلتها، مع الحفاظ على الذكاء التكتيكي الذي ميزها على مدار عقد من الزمن.

في سن الأربعين، يواصل الأسطورة لوكا مودريتش تحدي الزمن، حيث يوفر القيادة المخضرمة والرؤية العالمية المطلوبة في هذا المستوى. ويدعمه في خط الوسط كل من ماتيو كوفاسيتش الذي لا يعرف الكلل ونيكولا فلاسيتش المبدع.

على الصعيد الدفاعي، نضج يوشكو غفارديول ليصبح أحد أفضل المدافعين المركزيين في العالم، بينما يظل دومينيك ليفاكوفيتش حاضراً بقوة في المرمى، خاصةً في المواقف الحرجة التي تتسم بضغط شديد.

تكمن أكبر قوة لكرواتيا في روحها الجماعية وقدرتها على الصمود أمام المنافسين في معارك خط الوسط. من المتوقع أن تسيطر على الكرة وتنتظر اللحظة المثالية للهجوم، مستفيدة من تفوقها الفني حتى في مواجهة أقوى المنافسين بدنيًا.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات: