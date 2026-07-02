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Croatia World Cup tickets 2026Getty
Croatia World Cup Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كرواتيا في اللحظة الأخيرة: خيارات إعادة البيع، ومباريات الأدوار الإقصائية، والأسعار، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
كرواتيا
لوكا مودريتش

كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز التذاكر لمشاهدة مباريات كرواتيا في كأس العالم

تشارك كرواتيا، التي تُعد منذ أكثر من عقد من الزمن واحدة من أكثر المنتخبات الأوروبية تميزًا من الناحية الفنية وأكثرها صمودًا، في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، والسابعة إجمالًا منذ عام 1998.

وقد نجح منتخب كرواتيا «فاتريني» مرة أخرى في إثبات أنه فوق كل التوقعات، معززًا سمعته كأحد أبرز أبطال البطولات، وذلك قبيل مواجهته الملحمية الليلة في دور الـ32 من كأس العالم 2026 ضد البرتغال. 

حجزت كرواتيا مقعدها في مرحلة خروج المغلوب بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة L بأداء بارع، توج بفوزها 2-1 على غانا في مباراة اتسمت بالصمود والتكتيك.

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مباريات كرواتيا القادمة في كأس العالم 2026 والنتائج

التاريخ (وقت انطلاق المباراة)المباراةالمكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الأربعاء، 17 يونيوإنجلترا ضد كرواتياملعب AT&T (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية)4-2
الثلاثاء، 23 يونيو (7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)بنما ضد كرواتيا ملعب BMO (تورونتو، كندا)0-1
السبت، 27 يونيو (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)كرواتيا ضد غاناملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية)2-1
الخميس، 2 يوليو (7 مساءً)دور الـ32: البرتغال ضد كرواتياملعب BMO (تورونتو، كندا)شراء التذاكر

مسار كرواتيا في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم 2026 والتذاكر

التاريخ والتوقيت المحليالدور والمباراةالموقعالتذاكر
2 يوليو، الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: البرتغال ضد كرواتياملعب تورونتو (BMO Field)، تورونتو، كنداشراء التذاكر
6 يوليو، الساعة 2 مساءً بتوقيت وسط أمريكادور الـ16: البرتغال / كرواتيا ضد إسبانيا / النمساملعب دالاس (AT&T Stadium)، أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
10 يوليو، الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئربع النهائي: الولايات المتحدة الأمريكية / بلجيكا ضد كرواتيا (محتمل)ملعب لوس أنجلوس (ملعب SoFi)، إنجلوود، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
14 يوليو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط أمريكانصف النهائي: فرنسا أو ألمانيا أو هولندا ضد كرواتيا (محتمل)ملعب دالاس (AT&T Stadium)، أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
19 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةالنهائي: الفائز في المباراة 101 ضد كرواتيا (محتمل)ملعب نيويورك نيوجيرسي (ملعب ميتلايف)، إيست رذرفورد، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لكرواتيا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر كأس العالم 2026 في كرواتيا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

*ملاحظة: الأسعار عرضة للتغيرات المستمرة بناءً على الطلب والمكان المحدد.

ما يمكن توقعه من كرواتيا في كأس العالم 2026

تحت القيادة الثابتة لزلاتكو داليتش، تظل كرواتيا متخصصة في البطولات بشكل ثابت. وقد حققت الفريق انتقالًا مثيرًا للإعجاب، حيث أدمجت النجوم الشباب في تشكيلتها، مع الحفاظ على الذكاء التكتيكي الذي ميزها على مدار عقد من الزمن.

في سن الأربعين، يواصل الأسطورة لوكا مودريتش تحدي الزمن، حيث يوفر القيادة المخضرمة والرؤية العالمية المطلوبة في هذا المستوى. ويدعمه في خط الوسط كل من ماتيو كوفاسيتش الذي لا يعرف الكلل ونيكولا فلاسيتش المبدع.

على الصعيد الدفاعي، نضج يوشكو غفارديول ليصبح أحد أفضل المدافعين المركزيين في العالم، بينما يظل دومينيك ليفاكوفيتش حاضراً بقوة في المرمى، خاصةً في المواقف الحرجة التي تتسم بضغط شديد.

تكمن أكبر قوة لكرواتيا في روحها الجماعية وقدرتها على الصمود أمام المنافسين في معارك خط الوسط. من المتوقع أن تسيطر على الكرة وتنتظر اللحظة المثالية للهجوم، مستفيدة من تفوقها الفني حتى في مواجهة أقوى المنافسين بدنيًا.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 ملعب بي إم أو (تورونتو)44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا)44,330
 ملعب BBVA (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)67,382
 ملعب جيليت (فوكسبورو)63,815
 ملعب AT&T (دالاس)70,122
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 ملعب سوفي (إنجلوود)69,650
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391
 ملعب لومن (سياتل)65,123

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