كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في كرواتيا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تشارك كرواتيا، التي تُعدُّ من أكثر المنتخبات الأوروبية تميزًا من الناحية الفنية وأكثرها صمودًا، في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، والسابعة إجمالًا منذ عام 1998.

وبعد حصولها على المركز الثالث في عام 2022 ووصولها المثير إلى النهائي في عام 2018، يتوق مشجعو «فاتريني» أكثر من أي وقت مضى لمعرفة ما إذا كان فريقهم سيتمكن أخيرًا من رفع الكأس الذهبية الأسطورية.

مباريات كرواتيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) المكان متوسط سعر إعادة البيع التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية) 400 دولار - 1,800 دولار التذاكر الأربعاء، 24 يونيو بنما ضد كرواتيا (7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب BMO (تورونتو، كندا) 220 دولار - 950 دولار التذاكر الأحد، 28 يونيو كرواتيا ضد غانا (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية) 250 دولار - 1,100 دولار التذاكر

ستكون المباراة الافتتاحية لكرواتيا في أرلينغتون ضد إنجلترا واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في مرحلة المجموعات، حيث ستعيد إحياء منافسة حامية في العصر الحديث. بعد ذلك، يتوجه "الفاتريني" شمالًا إلى تورونتو، المدينة التي تضم جالية كرواتية ضخمة، لمواجهة بنما في ملعب بي إم أو فيلد.

ويختتم المنتخب مرحلة المجموعات في مدينة فيلادلفيا التاريخية بمواجهة غانا، في مباراة قد تحدد صاحب الصدارة في المجموعة.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 لكرواتيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة ، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا وفق مبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصريًّا وفق مبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. وأصبحت هذه المنصة الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.

مفتوح الآن. وأصبحت هذه المنصة الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة. ويمكن للمشجعين أيضًا اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في كرواتيا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

*ملاحظة: الأسعار عرضة للتغيرات المستمرة بناءً على الطلب والمكان المحدد.

ما يمكن توقعه من كرواتيا في كأس العالم

تحت القيادة الثابتة لزلاتكو داليتش، تظل كرواتيا متخصصة في البطولات. وقد حققت الفريق انتقالًا مثيرًا للإعجاب، حيث أدمجت النجوم الشباب في تشكيلتها، مع الحفاظ على الذكاء التكتيكي الذي ميزها على مدار عقد من الزمن.

في سن الأربعين، يواصل الأسطورة لوكا مودريتش تحدي الزمن، حيث يوفر القيادة المخضرمة والرؤية العالمية المطلوبة في هذا المستوى. ويدعمه في خط الوسط كل من ماتيو كوفاسيتش الذي لا يعرف الكلل ونيكولا فلاسيتش المبدع.

على الصعيد الدفاعي، نضج يوشكو غفارديول ليصبح أحد أفضل المدافعين المركزيين في العالم، بينما يظل دومينيك ليفاكوفيتش حاضراً بقوة في المرمى، خاصةً في مواقف ركلات الجزاء التي تتسم بضغط شديد.

تكمن أكبر قوة لكرواتيا في روحها الجماعية وقدرتها على الصمود أمام المنافسين في معارك خط الوسط. ومن المتوقع أن تسيطر على الكرة وتنتظر اللحظة المثالية للهجوم، مستفيدة من تفوقها الفني حتى في مواجهة أقوى المنافسين بدنيًا.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات: