بعد فوز مذهل بنتيجة 3-1 في المباراة الافتتاحية للبطولة أمام السنغال، وفوز ساحق بنتيجة 3-0 في المباراة التالية على العراق، حجزت فرنسا رسمياً مقعدها في دور الـ32 من كأس العالم 2026 قبل خوض مباراة واحدة في مرحلة المجموعات.

يُعد منتخب «البلوز»، الفائز بكأس العالم مرتين، واحداً من ست دول فقط توجت بلقب ملك كرة القدم العالمية في مناسبات متعددة، وقد عزز انطلاقته المثالية في المجموعة الأولى مكانته كمرشح رئيسي للفوز باللقب في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

التاريخ ووقت انطلاق المباراة المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد 3-1 الأحد، 22 يونيو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا 3-0 الخميس، 26 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر سيتم الإعلان لاحقًا دور الـ32: فرنسا ضد يُحدد لاحقًا يُحدد لاحقًا التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026. وبدأت أسعار تذاكر مباريات مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما الذي يمكن توقعه من فرنسا في كأس العالم 2026؟

إن النواة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان - التي تضم خط هجوم متألقًا يضم برادلي باركولا وأوسمان ديمبيلي وديزيريه دوي - تقدم بالفعل عرضًا رائعًا في أمريكا الشمالية.

ويحيط بهم مجموعة مرعبة من النجوم الذين يهيمنون على الدوريات الأوروبية الكبرى: القائد الأسطوري كيليان مبابي (ريال مدريد)، الذي تجاوز مؤخرًا أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب بـ 58 هدفًا.

وبفضل الانتصارات المتتالية الساحقة على السنغال (3-1) والعراق، حجزت «البلوز» مقعدها بالفعل في دور الـ32 قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات.

وأصبحت مباراتهم الأخيرة في المجموعة الأولى ضد منتخب النرويج المتجدد في بوسطن معركة بين العمالقة من أجل الصدارة المرموقة في المجموعة.

وبعد أن كان المنتخب على بعد خطوة واحدة من تحقيق مجد عالمي إضافي، حيث احتل المركز الثاني في كل من عامي 2006 و2022 في مباريات نهائية مؤلمة، فإن الرهانات هذه المرة مرتفعة بشكل تاريخي. وقد أكد ديشامب أن هذه البطولة ستكون آخر ظهور له على رأس المنتخب الوطني، ومع ضمان التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بالفعل، يبدو أن هذا الجيل الذهبي مستعد لتوديعه بلقب عالمي ثالث.

ما هي الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة: