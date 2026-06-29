حجزت فرنسا مقعدها في دور الـ16 من كأس العالم 2026 بأداء رائع. بعد فوزها المذهل 3-1 في المباراة الافتتاحية للبطولة على السنغال، حققت انتصارين ساحقين في دور المجموعات بنتيجة 3-0 و4-1 على العراق والنرويج.

ويُعد المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم مرتين، واحداً من ست دول فقط توجت بلقب ملك كرة القدم العالمية في مناسبات متعددة، وقد عزز أداءه الخالي من الأخطاء في دور المجموعات مكانته كمرشح رئيسي للفوز باللقب في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

وستواجه فرنسا، في دور الـ32، منتخب السويد في ملعب ميتلايف يوم الثلاثاء المقبل (30 يونيو).

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات فرنسا القادمة في مرحلة خروج المغلوب، وأسعار هذه التذاكر.

مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) فازت فرنسا 3-1 الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) فازت فرنسا 3-1 الجمعة، 26 يونيو فرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) فازت فرنسا 4-1 الثلاثاء، 30 يونيو فرنسا ضد السويد (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لفرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

مسيرة فرنسا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت فرنسا صدارة المجموعة الأولى، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو.

إذا فازت فرنسا على السويد يوم الثلاثاء، فستواجه ألمانيا أو باراغواي في دور الـ16.

وبعد ذلك، قد تواجه كندا أو هولندا أو المغرب في ربع النهائي، وإسبانيا أو البرتغال في نصف النهائي، والبرازيل أو الأرجنتين أو إنجلترا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 30 يونيو (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) دور الـ32 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) فرنسا ضد السويد التذاكر 4 يوليو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) دور الـ16 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) المباراة 89: ضد ألمانيا أو باراغواي التذاكر 9 يوليو (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ربع النهائي ملعب جيليت (فوكسبورو) المباراة 97: ضد كندا/هولندا/المغرب التذاكر 14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب AT&T (أرلينغتون) المباراة 101: ضد الفائز في المباراة 98 التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 101 التذاكر

ما يمكن توقعه من فرنسا في كأس العالم 2026

يقدم النواة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان - التي تضم خط هجوم متألقًا يضم برادلي باركولا وأوسمان ديمبيلي وديزيريه دوي - أداءً مذهلاً بالفعل في كأس العالم 2026.

ويحيط بهم مجموعة مرعبة من النجوم الذين يهيمنون على الدوريات الأوروبية الكبرى: القائد الأسطوري كيليان مبابي (ريال مدريد)، الذي تجاوز مؤخرًا أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب بـ 60 هدفًا.

وبعد أن كاد المنتخب يحقق مزيداً من المجد العالمي، حيث احتل المركز الثاني في كل من عامي 2006 و2022 في مباريات مؤلمة، فإن الرهانات هذه المرة مرتفعة بشكل تاريخي. وقد أكد ديشامب أن هذه البطولة ستكون آخر مشاركة له على رأس المنتخب الوطني، ومع تأهل الفريق بالفعل إلى مرحلة خروج المغلوب، يبدو أن هذا الجيل الذهبي جاهز للمنافسة على الألقاب في أمريكا الشمالية.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة: