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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
Book France World Cup 2026 Tickets

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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية، المباريات القادمة، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
فرنسا
كيليان مبابي
عثمان ديمبيلي

لن ترغب في تفويت فرصة مشاهدة المنتخب الفرنسي المبهج في كأس العالم

حجزت فرنسا مقعدها في دور الـ16 من كأس العالم 2026 بأداء رائع. بعد فوزها المذهل 3-1 في المباراة الافتتاحية للبطولة على السنغال، حققت انتصارين ساحقين في دور المجموعات بنتيجة 3-0 و4-1 على العراق والنرويج.

ويُعد المنتخب الفرنسي، الفائز بكأس العالم مرتين، واحداً من ست دول فقط توجت بلقب ملك كرة القدم العالمية في مناسبات متعددة، وقد عزز أداءه الخالي من الأخطاء في دور المجموعات مكانته كمرشح رئيسي للفوز باللقب في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

وستواجه فرنسا، في دور الـ32، منتخب السويد في ملعب ميتلايف يوم الثلاثاء المقبل (30 يونيو).

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات فرنسا القادمة في مرحلة خروج المغلوب، وأسعار هذه التذاكر.

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مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوفرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) فازت فرنسا 3-1
الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) فازت فرنسا 3-1
الجمعة، 26 يونيو فرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) فازت فرنسا 4-1
الثلاثاء، 30 يونيوفرنسا ضد السويد (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف، إيست رذرفوردالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لفرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسااحجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخالمرحلة / الفئةنطاق الأسعار الرسميالنطاق التقديري في السوق الثانوية
28 يونيو - 3 يوليودور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع)225 دولار – 540 دولار550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار)
28 يونيو - 3 يوليودور الـ32 (الملاعب العادية)225 دولار – 540 دولار400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار)
4 يوليو – 7 يوليودور الـ16240 دولار – 640 دولار650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار)
9 يوليو – 11 يوليوربع النهائي450 دولار – 1,775 دولار850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار)
14 يوليو – 15 يوليونصف النهائي930 دولار – 3,295 دولار1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار)
18 يوليومباراة تحديد المركز الثالث250 دولار – 800 دولار500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار)
19 يوليونهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف)1,490 دولار – 7,875 دولار5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

مسيرة فرنسا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت فرنسا صدارة المجموعة الأولى، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو.

إذا فازت فرنسا على السويد يوم الثلاثاء، فستواجه ألمانيا أو باراغواي في دور الـ16.

وبعد ذلك، قد تواجه كندا أو هولندا أو المغرب في ربع النهائي، وإسبانيا أو البرتغال في نصف النهائي، والبرازيل أو الأرجنتين أو إنجلترا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي)الدورالمكانالمباراة المحتملةالتذاكر
30 يونيو (5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)دور الـ32ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)فرنسا ضد السويد

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4 يوليو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)دور الـ16ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)المباراة 89: ضد ألمانيا أو باراغوايالتذاكر
9 يوليو (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ربع النهائيملعب جيليت (فوكسبورو)المباراة 97: ضد كندا/هولندا/المغربالتذاكر
14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)نصف النهائيملعب AT&T (أرلينغتون)المباراة 101: ضد الفائز في المباراة 98التذاكر
19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)النهائيملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)المباراة 104: ضد الفائز في المباراة 101

التذاكر

ما يمكن توقعه من فرنسا في كأس العالم 2026

يقدم النواة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان - التي تضم خط هجوم متألقًا يضم برادلي باركولا وأوسمان ديمبيلي وديزيريه دوي - أداءً مذهلاً بالفعل في كأس العالم 2026.

ويحيط بهم مجموعة مرعبة من النجوم الذين يهيمنون على الدوريات الأوروبية الكبرى: القائد الأسطوري كيليان مبابي (ريال مدريد)، الذي تجاوز مؤخرًا أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب بـ 60 هدفًا.

وبعد أن كاد المنتخب يحقق مزيداً من المجد العالمي، حيث احتل المركز الثاني في كل من عامي 2006 و2022 في مباريات مؤلمة، فإن الرهانات هذه المرة مرتفعة بشكل تاريخي. وقد أكد ديشامب أن هذه البطولة ستكون آخر مشاركة له على رأس المنتخب الوطني، ومع تأهل الفريق بالفعل إلى مرحلة خروج المغلوب، يبدو أن هذا الجيل الذهبي جاهز للمنافسة على الألقاب في أمريكا الشمالية.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 ملعب بي إم أو (تورونتو)44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا)44,330
 ملعب BBVA (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)67,382
 ملعب جيليت (فوكسبورو)63,815
 ملعب AT&T (دالاس)70,122
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 ملعب سوفي (إنجلوود)69,650
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391
 ملعب لومن (سياتل)65,123

تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسااحجز الآن

أسئلة الأكثر شيوعًا

لدى المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها فرنسا عبر موقع "فيفا" (FIFA) الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. تختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية وتسجيل حساب جديد، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم 2026، فإن "سوق فيفا لإعادة البيع والتبادل" (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر الرابط: FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً لدى منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" و"Ticombo".

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال كأس العالم 2026، ولن يكون هناك مبيعات تذاكر مباشرة عبر نوافذ التذاكر. تُعد بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

لا يزال جاست فونتين يتصدر قائمة الهدافين الفرنسيين في نهائيات كأس العالم؛ حيث سجل جميع أهدافه الـ 13 خلال بطولة عام 1958، والتي احتلت فيها فرنسا المركز الثالث. ومع ذلك، فإن كيليان مبابي يطارده بقوة الآن، بعد أن سجل 12 هدفاً خلال بطولتي 2018 و2022. ويتوقع نجم ريال مدريد أن يتجاوز رقم الأسطورة فونتين في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

أما من حيث عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم، فقد خاض مبابي حتى الآن 14 مباراة، وهو ما يقل بـ 6 مباريات عن الرقم القياسي للحارس هوغو لوريس، الذي لعب 20 مباراة خلال أربع بطولات كأس عالم (2010، 2014، 2018، و2022).