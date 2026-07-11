للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم، واجهت فرنسا المغرب خلال مرحلة خروج المغلوب، وللمرة الثانية على التوالي في كأس العالم، تمكنت «المنتخب الأزرق» من التغلب على «أسود الأطلس». كانت النتيجة 2-0 مرة أخرى، لكن هذه المرة كان كيليان مبابي وأوسمان ديمبيلي هما من حطما قلوب المغاربة خلال مباراة ربع النهائي التي أقيمت في بوسطن.

فرنسا، الفائزة بكأس العالم مرتين، هي واحدة من ست دول فقط توجت بلقب ملكة كرة القدم العالمية في مناسبات متعددة، وقد عززت أدائها الرائع في كأس العالم 2026 حتى الآن مكانتها كمرشحة رئيسية للفوز باللقب في أمريكا الشمالية.

وستواجه فرنسا في الدور نصف النهائي إسبانيا في دالاس يوم الثلاثاء (14 يوليو).

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات فرنسا القادمة في مرحلة خروج المغلوب، وأسعار هذه التذاكر.

نتائج فرنسا في كأس العالم 2026 ومبارياتها القادمة

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) فازت فرنسا 3-1 الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) فازت فرنسا 3-1 الجمعة، 26 يونيو فرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) فازت فرنسا 4-1 الثلاثاء، 30 يونيو فرنسا ضد السويد (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد فازت فرنسا 3-0 السبت، 4 يوليو فرنسا ضد باراغواي (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا فازت فرنسا 1-0 الخميس، 9 يوليو فرنسا ضد المغرب (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت، فوكسبورو فازت فرنسا 2-0 الثلاثاء، 14 يوليو فرنسا ضد إسبانيا (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لفرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

مسيرة فرنسا نحو نهائي كأس العالم 2026

بما أن فرنسا احتلت صدارة المجموعة الأولى، فإليكم التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها على المغرب في ربع النهائي، ستواجه فرنسا إسبانيا في نصف النهائي، ثم الأرجنتين أو إنجلترا أو النرويج أو سويسرا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) الجولة المكان المباراة المحتملة التذاكر 14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب AT&T (أرلينغتون) فرنسا ضد إسبانيا التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: سيُحدد لاحقًا ضد إنجلترا أو الأرجنتين التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة، خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب، عاد كيليان مبابي إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 بالتساوي مع ليونيل ميسي. كما صعد أوسمان ديمبيلي، الذي سجل ثلاثية لا تُنسى في الشوط الأول ضد النرويج خلال مرحلة المجموعات، في الترتيب بعد تسجيله هدفه الخامس في البطولة ضد أسود الأطلس.

اللاعب (الفريق) عدد الأهداف المباراة التالية - التذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 8 ضد إسبانيا - تذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد إنجلترا - تذاكر إرلينغ هالاند (النرويج) 7 خرج من البطولة هاري كين (إنجلترا) 6 ضد الأرجنتين - التذاكر جود بيلينغهام (إنجلترا) 6 ضد الأرجنتين - تذاكر أوسمان ديمبيلي (فرنسا) 5 ضد إسبانيا - تذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 تم إقصاؤه جوليان كينونيس (المكسيك) 4 تم إقصاؤه إسماعيل سار (السنغال) 4 تم إقصاؤه ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد فرنسا - التذاكر

ما يمكن توقعه من فرنسا في كأس العالم 2026

يقدم النواة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان - التي تضم خط هجوم متألقًا يضم برادلي باركولا وأوسمان ديمبيلي وديزيريه دوي - أداءً مذهلاً بالفعل في كأس العالم 2026.

ويحيط بهم مجموعة مرعبة من النجوم الذين يهيمنون على الدوريات الأوروبية الكبرى: القائد الأسطوري كيليان مبابي (ريال مدريد)، الذي تجاوز مؤخرًا أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب بـ 64 هدفًا، ومايكل أوليز (بايرن ميونيخ) الذي يتحكم في زمام الأمور.

وبعد أن كادت المنتخب أن تحقق مزيدًا من المجد العالمي بفارق ضئيل، حيث احتلت المركز الثاني في كل من عامي 2006 و2022، فإن الرهانات هذه المرة مرتفعة بشكل غير مسبوق. وقد أكد ديشامب أن هذه البطولة ستكون آخر مشاركة له على رأس المنتخب الوطني، ويبدو أن هذا الجيل الذهبي في وضع مثالي لجلب المزيد من الألقاب للمدرب المتقلب قبل أن يودع منصبه.