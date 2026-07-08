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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
Book France World Cup 2026 Tickets

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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: مباراة ربع النهائي ضد المغرب، ومباريات الأدوار الإقصائية، وسباق الحذاء الذهبي، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
فرنسا
كيليان مبابي
عثمان ديمبيلي

لن ترغب في تفويت فرصة مشاهدة المنتخب الفرنسي المبهج في كأس العالم

قبل دور الـ16، كانت فرنسا في أفضل حالاتها الهجومية، حيث سجلت 3 أهداف أو أكثر في كل مباراة من مبارياتها الأربع الأولى. ومع ذلك، اضطر «البلوز» إلى بذل جهد كبير في مواجهة باراغواي وتكتيكاتها الملتوية، خلال الجولة الثانية من مرحلة خروج المغلوب. ولحسن حظ الفرنسيين، ارتقى كيليان مبابي مرة أخرى إلى مستوى التحدي وسجل هدف الفوز الحاسم من ركلة جزاء.

تعد فرنسا، الفائزة بكأس العالم مرتين، واحدة من ست دول فقط توجت بلقب ملكة كرة القدم العالمية في مناسبات متعددة، وقد عززت أدائها الرائع في كأس العالم 2026 حتى الآن مكانتها كمرشحة رئيسية للفوز باللقب في أمريكا الشمالية.

وستواجه فرنسا في الدور ربع النهائي منتخب المغرب في بوسطن يوم الخميس المقبل (9 يوليو).

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات فرنسا القادمة في مرحلة خروج المغلوب، وأسعار هذه التذاكر.

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مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوفرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) فازت فرنسا 3-1
الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) فازت فرنسا 3-1
الجمعة، 26 يونيو فرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) فازت فرنسا 4-1
الثلاثاء، 30 يونيوفرنسا ضد السويد (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف، إيست رذرفوردفازت فرنسا 3-0
السبت، 4 يوليوفرنسا ضد باراغواي (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيافازت فرنسا 1-0
الخميس، 9 يوليوفرنسا ضد المغرب (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت، فوكسبوروالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لفرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسااحجز الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخالمرحلة / الفئةنطاق الأسعار الرسميالنطاق التقديري في السوق الثانوية
9 يوليو – 11 يوليوربع النهائي450 دولار – 1,775 دولار850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار)
14 يوليو – 15 يوليونصف النهائي930 دولار – 3,295 دولار1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار)
18 يوليومباراة تحديد المركز الثالث250 دولار – 800 دولار500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار)
19 يوليونهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف)1,490 دولار – 7,875 دولار5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

مسيرة فرنسا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت فرنسا صدارة المجموعة الأولى، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها على باراغواي في دور الـ16، ستواجه فرنسا الآن المغرب في ربع النهائي، في مباراة تعيد مواجهة الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022 بقطر، والتي فاز فيها «البلوز» بنتيجة 2-0. وإذا تمكنت فرنسا من التغلب على المغرب للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم، فستواجه إسبانيا أو بلجيكا في نصف النهائي، ثم الأرجنتين أو إنجلترا أو النرويج أو سويسرا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي)الدورالمكانالمباراة المحتملةالتذاكر
9 يوليو (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ربع النهائيملعب جيليت (فوكسبورو)فرنسا ضد المغربالتذاكر
14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)نصف النهائيملعب AT&T (أرلينغتون)المباراة 101: ضد إسبانيا أو بلجيكاالتذاكر
19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)النهائيملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)المباراة 104: ضد النرويج/إنجلترا/الأرجنتين/سويسرا

التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

تصدر ليونيل ميسي ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 بفارق كبير، بعد أن سجل هدفه الثامن في البطولة ضد مصر خلال دور الـ16.

ومع ذلك، لا يزال النجوم الفرنسيون في السباق على لقب هداف البطولة في أمريكا الشمالية، لا سيما كيليان مبابي، الذي لا يفصله عن ميسي سوى هدف واحد. أما أوسمان ديمبيلي، الذي سجل ثلاثية لا تُنسى في الشوط الأول ضد النرويج خلال مرحلة المجموعات، فيبلغ رصيده حالياً 4 أهداف في البطولة.

اللاعب (الفريق)عدد الأهدافالمباراة التالية - التذاكر
ليونيل ميسي (الأرجنتين)8ضد سويسرا - التذاكر
كيليان مبابي (فرنسا)7ضد المغرب - تذاكر
إرلينغ هالاند (النرويج)7ضد إنجلترا - تذاكر
هاري كين (إنجلترا)6ضد النرويج - تذاكر
فينيسيوس جونيور (البرازيل)4خرج من البطولة
جود بيلينغهام (إنجلترا)4ضد النرويج - تذاكر
أوسمان ديمبيلي (فرنسا)4ضد المغرب - تذاكر
جوليان كينونيس (المكسيك)4خرج من البطولة
إسماعيل سار (السنغال)4تم إقصاؤه
ميكيل أويارزابال (إسبانيا)4ضد بلجيكا - التذاكر

ما الذي يمكن توقعه من فرنسا في كأس العالم 2026

يقدم النواة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان - التي تضم خط هجوم متألقًا يضم برادلي باركولا وأوسمان ديمبيلي وديزيريه دوي - أداءً مذهلاً بالفعل في كأس العالم 2026.

ويحيط بهم مجموعة مرعبة من النجوم الذين يهيمنون على الدوريات الأوروبية الكبرى: القائد الأسطوري كيليان مبابي (ريال مدريد)، الذي تجاوز مؤخرًا أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب بـ 63 هدفًا، ومايكل أوليز (بايرن ميونيخ) الذي يتحكم في زمام الأمور.

وبعد أن كادت المنتخب أن تحقق مزيداً من المجد العالمي بفارق ضئيل، حيث احتلت المركز الثاني في كل من عامي 2006 و2022، فإن الرهانات هذه المرة مرتفعة بشكل تاريخي. وقد أكد ديشامب أن هذه البطولة ستكون آخر مشاركة له على رأس المنتخب الوطني، ويبدو أن هذا الجيل الذهبي في وضع مثالي لجلب المزيد من الألقاب للمدرب المتقلب قبل أن يودع منصبه.

ما هي مدن استضافة كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 ملعب BMO (تورونتو)44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا)44,330
 ملعب BBVA (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)67,382
 ملعب جيليت (فوكسبورو)63,815
 ملعب AT&T (دالاس)70,122
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 ملعب SoFi (إنجلوود)69,650
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391
 ملعب لومن (سياتل)65,123

تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسااحجز الآن

أسئلة الأكثر شيوعًا

لدى المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها فرنسا عبر موقع "فيفا" (FIFA) الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. تختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية وتسجيل حساب جديد، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم 2026، فإن "سوق فيفا لإعادة البيع والتبادل" (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر الرابط: FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً لدى منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" و"Ticombo".

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال كأس العالم 2026، ولن يكون هناك مبيعات تذاكر مباشرة عبر نوافذ التذاكر. تُعد بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

لا يزال جاست فونتين يتصدر قائمة الهدافين الفرنسيين في نهائيات كأس العالم؛ حيث سجل جميع أهدافه الـ 13 خلال بطولة عام 1958، والتي احتلت فيها فرنسا المركز الثالث. ومع ذلك، فإن كيليان مبابي يطارده بقوة الآن، بعد أن سجل 12 هدفاً خلال بطولتي 2018 و2022. ويتوقع نجم ريال مدريد أن يتجاوز رقم الأسطورة فونتين في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

أما من حيث عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم، فقد خاض مبابي حتى الآن 14 مباراة، وهو ما يقل بـ 6 مباريات عن الرقم القياسي للحارس هوغو لوريس، الذي لعب 20 مباراة خلال أربع بطولات كأس عالم (2010، 2014، 2018، و2022).

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