قبل دور الـ16، كانت فرنسا في أفضل حالاتها الهجومية، حيث سجلت 3 أهداف أو أكثر في كل مباراة من مبارياتها الأربع الأولى. ومع ذلك، اضطر «البلوز» إلى بذل جهد كبير في مواجهة باراغواي وتكتيكاتها الملتوية، خلال الجولة الثانية من مرحلة خروج المغلوب. ولحسن حظ الفرنسيين، ارتقى كيليان مبابي مرة أخرى إلى مستوى التحدي وسجل هدف الفوز الحاسم من ركلة جزاء.

تعد فرنسا، الفائزة بكأس العالم مرتين، واحدة من ست دول فقط توجت بلقب ملكة كرة القدم العالمية في مناسبات متعددة، وقد عززت أدائها الرائع في كأس العالم 2026 حتى الآن مكانتها كمرشحة رئيسية للفوز باللقب في أمريكا الشمالية.

وستواجه فرنسا في الدور ربع النهائي منتخب المغرب في بوسطن يوم الخميس المقبل (9 يوليو).

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات فرنسا القادمة في مرحلة خروج المغلوب، وأسعار هذه التذاكر.

مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكان النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) فازت فرنسا 3-1 الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) فازت فرنسا 3-1 الجمعة، 26 يونيو فرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) فازت فرنسا 4-1 الثلاثاء، 30 يونيو فرنسا ضد السويد (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد فازت فرنسا 3-0 السبت، 4 يوليو فرنسا ضد باراغواي (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا فازت فرنسا 1-0 الخميس، 9 يوليو فرنسا ضد المغرب (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لفرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار+ (15,240 دولار)

مسيرة فرنسا نحو نهائي كأس العالم 2026

بعد أن احتلت فرنسا صدارة المجموعة الأولى، فيما يلي التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها على باراغواي في دور الـ16، ستواجه فرنسا الآن المغرب في ربع النهائي، في مباراة تعيد مواجهة الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022 بقطر، والتي فاز فيها «البلوز» بنتيجة 2-0. وإذا تمكنت فرنسا من التغلب على المغرب للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم، فستواجه إسبانيا أو بلجيكا في نصف النهائي، ثم الأرجنتين أو إنجلترا أو النرويج أو سويسرا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة المحلي) الدور المكان المباراة المحتملة التذاكر 9 يوليو (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ربع النهائي ملعب جيليت (فوكسبورو) فرنسا ضد المغرب التذاكر 14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) نصف النهائي ملعب AT&T (أرلينغتون) المباراة 101: ضد إسبانيا أو بلجيكا التذاكر 19 يوليو (3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) النهائي ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) المباراة 104: ضد النرويج/إنجلترا/الأرجنتين/سويسرا التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

تصدر ليونيل ميسي ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 بفارق كبير، بعد أن سجل هدفه الثامن في البطولة ضد مصر خلال دور الـ16.

ومع ذلك، لا يزال النجوم الفرنسيون في السباق على لقب هداف البطولة في أمريكا الشمالية، لا سيما كيليان مبابي، الذي لا يفصله عن ميسي سوى هدف واحد. أما أوسمان ديمبيلي، الذي سجل ثلاثية لا تُنسى في الشوط الأول ضد النرويج خلال مرحلة المجموعات، فيبلغ رصيده حالياً 4 أهداف في البطولة.

اللاعب (الفريق) عدد الأهداف المباراة التالية - التذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد سويسرا - التذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 7 ضد المغرب - تذاكر إرلينغ هالاند (النرويج) 7 ضد إنجلترا - تذاكر هاري كين (إنجلترا) 6 ضد النرويج - تذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 خرج من البطولة جود بيلينغهام (إنجلترا) 4 ضد النرويج - تذاكر أوسمان ديمبيلي (فرنسا) 4 ضد المغرب - تذاكر جوليان كينونيس (المكسيك) 4 خرج من البطولة إسماعيل سار (السنغال) 4 تم إقصاؤه ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد بلجيكا - التذاكر

ما الذي يمكن توقعه من فرنسا في كأس العالم 2026

يقدم النواة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان - التي تضم خط هجوم متألقًا يضم برادلي باركولا وأوسمان ديمبيلي وديزيريه دوي - أداءً مذهلاً بالفعل في كأس العالم 2026.

ويحيط بهم مجموعة مرعبة من النجوم الذين يهيمنون على الدوريات الأوروبية الكبرى: القائد الأسطوري كيليان مبابي (ريال مدريد)، الذي تجاوز مؤخرًا أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب بـ 63 هدفًا، ومايكل أوليز (بايرن ميونيخ) الذي يتحكم في زمام الأمور.

وبعد أن كادت المنتخب أن تحقق مزيداً من المجد العالمي بفارق ضئيل، حيث احتلت المركز الثاني في كل من عامي 2006 و2022، فإن الرهانات هذه المرة مرتفعة بشكل تاريخي. وقد أكد ديشامب أن هذه البطولة ستكون آخر مشاركة له على رأس المنتخب الوطني، ويبدو أن هذا الجيل الذهبي في وضع مثالي لجلب المزيد من الألقاب للمدرب المتقلب قبل أن يودع منصبه.

ما هي مدن استضافة كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة: