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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: مباراة إنجلترا ضد فرنسا، ومعلومات عن مباراة تحديد المركز الثالث، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
فرنسا
كيليان مبابي
عثمان ديمبيلي

لن ترغب في تفويت فرصة مشاهدة المنتخب الفرنسي المبهج في كأس العالم

توقف حلم فرنسا في الوصول إلى نهائيات كأس العالم FIFA لمرة ثانية على التوالي بشكل مؤلم في الدور نصف النهائي. 

على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه المنتخب الفرنسي بقيادة ديدييه ديشامب، إلا أنه خسر بنتيجة 0-2 أمام المنتخب الإسباني الذي لعب بفعالية كبيرة في دالاس، مما أنهى آماله في رفع الكأس الذهبية يوم 19 يوليو.

لا يزال أمام فرنسا معركة أخيرة حاسمة: مواجهة مع غريمتها التاريخية إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب ميامي. 

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نتائج فرنسا في كأس العالم 2026 ومبارياتها القادمة

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكانالنتيجة النهائية / التذاكر
الثلاثاء، 16 يونيوفرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) فازت فرنسا 3-1
الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال فيلد (فيلادلفيا) فازت فرنسا 3-1
الجمعة، 26 يونيو فرنسا ضد النرويج (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت (فوكسبورو) فازت فرنسا 4-1
الثلاثاء، 30 يونيوفرنسا ضد السويد (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف، إيست رذرفوردفازت فرنسا 3-0
السبت، 4 يوليوفرنسا ضد باراغواي (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيافازت فرنسا 1-0
الخميس، 9 يوليوفرنسا ضد المغرب (4 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت، فوكسبوروفازت فرنسا 2-0
الثلاثاء، 14 يوليوفرنسا ضد إسبانيا (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T، أرلينغتونخسرت فرنسا 0-2
السبت، 18 يوليوفرنسا ضد إنجلتراملعب ميامي، فلوريداشراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لفرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن أن الأسعار في الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع قد قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخالمرحلة / الفئةنطاق الأسعار الرسميالنطاق التقديري في السوق الثانوية
14 يوليو – 15 يوليونصف النهائي930 دولار – 3,295 دولار1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار)
18 يوليومباراة تحديد المركز الثالث250 دولار – 800 دولار500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار)
19 يوليونهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف)1,490 دولار – 7,875 دولار5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

مسيرة فرنسا نحو نهائي كأس العالم 2026

بما أن فرنسا احتلت صدارة المجموعة الأولى، فإليكم التواريخ والأوقات والأماكن التي ستلعب فيها، إذا تمكنت من التأهل إلى نهائي كأس العالم في 19 يوليو.

بعد فوزها على المغرب في ربع النهائي، ستواجه فرنسا إسبانيا في نصف النهائي، ثم الأرجنتين أو إنجلترا أو النرويج أو سويسرا في النهائي.

التاريخ (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي)الجولةالمكانالمباراة المحتملةالتذاكر
14 يوليو (2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)نصف النهائيملعب AT&T (أرلينغتون)فرنسا ضد إسبانياالتذاكر
19 يوليو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)النهائيملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)المباراة 104: سيُحدد لاحقًا ضد إنجلترا أو الأرجنتين

التذاكر

الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 - أحدث الترتيب

بعد تسجيله هدفه الثامن في البطولة، خلال مباراة ربع النهائي بين فرنسا والمغرب، عاد كيليان مبابي إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026 إلى جانب ليونيل ميسي. كما صعد أوسمان ديمبيلي، الذي سجل ثلاثية لا تُنسى في الشوط الأول ضد النرويج خلال مرحلة المجموعات، في الترتيب بعد تسجيله هدفه الخامس في البطولة ضد أسود الأطلس.

اللاعب (الفريق)عدد الأهدافالمباراة التالية - التذاكر
كيليان مبابي (فرنسا)8ضد إسبانيا - تذاكر
ليونيل ميسي (الأرجنتين)8ضد إنجلترا - تذاكر
إرلينغ هالاند (النرويج)7خرج من البطولة
هاري كين (إنجلترا)6ضد الأرجنتين - تذاكر
جود بيلينغهام (إنجلترا)6ضد الأرجنتين - تذاكر
أوسمان ديمبيلي (فرنسا)5ضد إسبانيا - تذاكر
فينيسيوس جونيور (البرازيل)4تم إقصاؤه
جوليان كينونيس (المكسيك)4تم إقصاؤه
إسماعيل سار (السنغال)4تم إقصاؤه
ميكيل أويارزابال (إسبانيا)4ضد فرنسا - التذاكر

ما يمكن توقعه من فرنسا في كأس العالم 2026

يقدم النواة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان - التي تضم خط هجوم متألقًا يضم برادلي باركولا وأوسمان ديمبيلي وديزيريه دوي - أداءً مذهلاً بالفعل في كأس العالم 2026.

ويحيط بهم مجموعة مرعبة من النجوم الذين يهيمنون على الدوريات الأوروبية الكبرى: القائد الأسطوري كيليان مبابي (ريال مدريد)، الذي تجاوز مؤخرًا أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب بـ 64 هدفًا، ومايكل أوليز (بايرن ميونيخ) الذي يتحكم في زمام الأمور.

وبعد أن كادت المنتخب أن تحقق مزيدًا من المجد العالمي، حيث احتلت المركز الثاني في كل من عامي 2006 و2022 في مباريات مؤلمة، فإن الرهانات هذه المرة مرتفعة بشكل تاريخي. وقد أكد ديشامب أن هذه البطولة ستكون آخر ظهور له على رأس المنتخب الوطني، ويبدو أن هذا الجيل الذهبي في وضع مثالي لجلب المزيد من الألقاب للمدرب المتقلب قبل أن يودع منصبه.

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أسئلة الأكثر شيوعًا

لدى المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها فرنسا عبر موقع "فيفا" (FIFA) الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. تختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية وتسجيل حساب جديد، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم 2026، فإن "سوق فيفا لإعادة البيع والتبادل" (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر الرابط: FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً لدى منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" و"Ticombo".

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال كأس العالم 2026، ولن يكون هناك مبيعات تذاكر مباشرة عبر نوافذ التذاكر. تُعد بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

لا يزال جاست فونتين يتصدر قائمة الهدافين الفرنسيين في نهائيات كأس العالم؛ حيث سجل جميع أهدافه الـ 13 خلال بطولة عام 1958، والتي احتلت فيها فرنسا المركز الثالث. ومع ذلك، فإن كيليان مبابي يطارده بقوة الآن، بعد أن سجل 12 هدفاً خلال بطولتي 2018 و2022. ويتوقع نجم ريال مدريد أن يتجاوز رقم الأسطورة فونتين في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

أما من حيث عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم، فقد خاض مبابي حتى الآن 14 مباراة، وهو ما يقل بـ 6 مباريات عن الرقم القياسي للحارس هوغو لوريس، الذي لعب 20 مباراة خلال أربع بطولات كأس عالم (2010، 2014، 2018، و2022).

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