Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
Book France World Cup 2026 Tickets

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم
فرنسا
كيليان مبابي

إليك كيفية حجز تذاكر لمشاهدة مبابي وزملائه وهم يخوضون مباريات كأس العالم

ازدادت الرغبة في السفر ومشاهدة المنتخب الفرنسي وهو يلعب في الآونة الأخيرة، وسيكون العديد من مشجعي كرة القدم متشوقين لمتابعة أداء الفريق خلال كأس العالم في أمريكا الشمالية هذا الصيف. 

حاملو لقب كأس العالم مرتين هم أحد الفرق الستة الوحيدة التي توجت باللقب في مناسبات متعددة.

هل سيقدم النجوم الفرنسيون عرضًا رائعًا مرة أخرى؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك. دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

احجزتذاكركأس العالم 2026 لفرنسااشترِ التذاكر

ما هو جدول مباريات فرنسا في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي)المكانالتذاكر
الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف، إيست رذرفوردالتذاكر
الأحد، 22 يونيوفرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفياالتذاكر
الخميس، 26 يونيوالنرويج ضد فرنسا (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب جيليت، فوكسبوروالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

احجز تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسااحجز الآن

تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات الخاصة بفرنسا في كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من فرنسا في كأس العالم 2026

أدى فوز باريس سان جيرمان المذهل بلقبين في دوري أبطال أوروبا إلى زيادة الاهتمام بكرة القدم الفرنسية ولاعبيها الدوليين. 

أولئك الذين يمارسون مهنتهم في باريس سان جيرمان نفسه، مثل أوسمان ديمبيلي، برادلي باركولا، لوكاس هيرنانديز وديزير دو، بالإضافة إلى آخرين يسليون جماهير كرة القدم في العديد من الدوريات الكبرى: كيليان مبابي (ريال مدريد)، وماركوس ثورام (إنتر ميلان)، وأدريان رابيو (ميلان)، ومايكل أوليسي (بايرن ميونيخ)، وريان شيركي (مانشستر سيتي)، وويليام ساليبا (أرسنال). ستجتمع كل هذه النجوم البراقة سعيًا وراء المجد الوطني في كأس العالم 2026، ويمكنك أن تكون هناك لتشاهد كل ذلك يتكشف أمام عينيك.

لقد كانت فرنسا محظوظة بما يكفي لتضم مجموعة رائعة من المواهب على مر السنين بالطبع. خلال حملتيها الناجحتين السابقتين في كأس العالم في عامي 1998 و2018، ساعد لاعبون مثل زين الدين زيدان، وديدييه ديشامب، ومارسيل ديسايلي، ونغولو كانتي، وبول بوغبا، وأنطوان جريزمان في توجيه دفة الفريق وقيادته نحو النجاح. 

بالإضافة إلى فوزها باللقب مرتين من قبل، كانت "الديوك" على وشك تحقيق المزيد من المجد العالمي في كل من 2006 و2022، عندما احتلت المركز الثاني.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد NRG، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

احجز تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسااحجز الآن

أسئلة الأكثر شيوعًا

لدى المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها فرنسا عبر موقع "فيفا" (FIFA) الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. تختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية وتسجيل حساب جديد، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم 2026، فإن "سوق فيفا لإعادة البيع والتبادل" (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر الرابط: FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً لدى منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" و"Ticombo".

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال كأس العالم 2026، ولن يكون هناك مبيعات تذاكر مباشرة عبر نوافذ التذاكر. تُعد بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

لا يزال جاست فونتين يتصدر قائمة الهدافين الفرنسيين في نهائيات كأس العالم؛ حيث سجل جميع أهدافه الـ 13 خلال بطولة عام 1958، والتي احتلت فيها فرنسا المركز الثالث. ومع ذلك، فإن كيليان مبابي يطارده بقوة الآن، بعد أن سجل 12 هدفاً خلال بطولتي 2018 و2022. ويتوقع نجم ريال مدريد أن يتجاوز رقم الأسطورة فونتين في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

أما من حيث عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم، فقد خاض مبابي حتى الآن 14 مباراة، وهو ما يقل بـ 6 مباريات عن الرقم القياسي للحارس هوغو لوريس، الذي لعب 20 مباراة خلال أربع بطولات كأس عالم (2010، 2014، 2018، و2022).