كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

ازدادت الرغبة في السفر ومشاهدة المنتخب الفرنسي وهو يلعب في الآونة الأخيرة، وسيكون العديد من مشجعي كرة القدم متشوقين لمتابعة أداء الفريق خلال كأس العالم في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

حاملو لقب كأس العالم مرتين هم أحد الفرق الستة الوحيدة التي توجت باللقب في مناسبات متعددة.

هل سيقدم النجوم الفرنسيون عرضًا رائعًا مرة أخرى؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك. دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات فرنسا في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر الأحد، 22 يونيو فرنسا ضد العراق (الساعة 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا التذاكر الخميس، 26 يونيو النرويج ضد فرنسا (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات الخاصة بفرنسا في كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من فرنسا في كأس العالم 2026

أدى فوز باريس سان جيرمان المذهل بلقبين في دوري أبطال أوروبا إلى زيادة الاهتمام بكرة القدم الفرنسية ولاعبيها الدوليين.

أولئك الذين يمارسون مهنتهم في باريس سان جيرمان نفسه، مثل أوسمان ديمبيلي، برادلي باركولا، لوكاس هيرنانديز وديزير دو، بالإضافة إلى آخرين يسليون جماهير كرة القدم في العديد من الدوريات الكبرى: كيليان مبابي (ريال مدريد)، وماركوس ثورام (إنتر ميلان)، وأدريان رابيو (ميلان)، ومايكل أوليسي (بايرن ميونيخ)، وريان شيركي (مانشستر سيتي)، وويليام ساليبا (أرسنال). ستجتمع كل هذه النجوم البراقة سعيًا وراء المجد الوطني في كأس العالم 2026، ويمكنك أن تكون هناك لتشاهد كل ذلك يتكشف أمام عينيك.

لقد كانت فرنسا محظوظة بما يكفي لتضم مجموعة رائعة من المواهب على مر السنين بالطبع. خلال حملتيها الناجحتين السابقتين في كأس العالم في عامي 1998 و2018، ساعد لاعبون مثل زين الدين زيدان، وديدييه ديشامب، ومارسيل ديسايلي، ونغولو كانتي، وبول بوغبا، وأنطوان جريزمان في توجيه دفة الفريق وقيادته نحو النجاح.

بالإضافة إلى فوزها باللقب مرتين من قبل، كانت "الديوك" على وشك تحقيق المزيد من المجد العالمي في كل من 2006 و2022، عندما احتلت المركز الثاني.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: