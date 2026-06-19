كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

ازدادت رغبة مشجعي كرة القدم في السفر ومشاهدة المنتخب الفرنسي وهو يخوض مبارياته خلال السنوات الأخيرة، ولا شك أن الأداء المذهل الذي قدمه «المنتخب الأزرق» في الشوط الثاني من مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026 ضد السنغال قد شجع المزيد من المشجعين على السعي للحصول على تذاكر المباريات القادمة.

تعد فرنسا، الفائزة بكأس العالم مرتين، واحدة من ست دول فقط توجت بلقب ملكة كرة القدم العالمية في مناسبات متعددة، وهي من بين المرشحين الأوفر حظاً للفوز باللقب مرة أخرى في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

هل سيواصل النجوم الفرنسيون، مثل كيليان مبابي ومايكل أوليسي وديزيريه دوي، تقديم عروضهم الرائعة؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك بنفسك. دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات فرنسا القادمة وأسعارها.

مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

التاريخ ووقت انطلاق المباراة المباراة المكان التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3-1) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد غير متاح الأحد، 22 يونيو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا التذاكر الخميس، 26 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت، فوكسبورو التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من فرنسا في كأس العالم 2026

أدى فوز باريس سان جيرمان المذهل بلقبين في دوري أبطال أوروبا إلى زيادة الاهتمام بكرة القدم الفرنسية ولاعبيها الدوليين.

أولئك الذين يلعبون في صفوف باريس سان جيرمان نفسه، مثل أوسمان ديمبيلي، وبرادلي باركولا، ولوكاس هيرنانديز، وديزير دو، بالإضافة إلى آخرين يسليون جماهير كرة القدم في العديد من الدوريات الكبرى: كيليان مبابي (ريال مدريد)، وماركوس ثورام (إنتر ميلان)، وأدريان رابيو (إيه سي ميلان)، ومايكل أوليسي (بايرن ميونيخ)، وريان شيركي (مانشستر سيتي)، وويليام ساليبا (أرسنال). ستجتمع كل هذه النجوم البراقة سعيًا وراء المجد الوطني في كأس العالم 2026، ويمكنك أن تكون هناك لتشاهد كل ذلك وهو يتكشف أمام عينيك.

لقد حظيت فرنسا بالطبع بفرصة إشراك مجموعة رائعة من المواهب على مر السنين. خلال حملتيها الناجحتين السابقتين في كأس العالم عامي 1998 و2018، ساهم لاعبون من أمثال زين الدين زيدان، وديدييه ديشامب، ومارسيل ديسايلي، ونغولو كانتي، وبول بوغبا، وأنطوان غريزمان في قيادة الفريق وتوجيهه نحو النجاح.

بالإضافة إلى فوزها باللقب الرئيسي مرتين من قبل، كانت «المنتخب الأزرق» على بعد خطوة واحدة من تحقيق مزيد من المجد العالمي في كل من عامي 2006 و2022، عندما احتلت المركز الثاني.

ما هي الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات: