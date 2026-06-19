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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
فرنسا
كيليان مبابي

لن ترغب في تفويت فرصة مشاهدة المنتخب الفرنسي المبهج في كأس العالم

ازدادت رغبة مشجعي كرة القدم في السفر ومشاهدة المنتخب الفرنسي وهو يخوض مبارياته خلال السنوات الأخيرة، ولا شك أن الأداء المذهل الذي قدمه «المنتخب الأزرق» في الشوط الثاني من مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026 ضد السنغال قد شجع المزيد من المشجعين على السعي للحصول على تذاكر المباريات القادمة.

تعد فرنسا، الفائزة بكأس العالم مرتين، واحدة من ست دول فقط توجت بلقب ملكة كرة القدم العالمية في مناسبات متعددة، وهي من بين المرشحين الأوفر حظاً للفوز باللقب مرة أخرى في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

هل سيواصل النجوم الفرنسيون، مثل كيليان مبابي ومايكل أوليسي وديزيريه دوي، تقديم عروضهم الرائعة؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك بنفسك. دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات فرنسا القادمة وأسعارها.

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مباريات فرنسا في كأس العالم 2026

التاريخ ووقت انطلاق المباراةالمباراة المكانالتذاكر
الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال (3-1)ملعب ميتلايف، إيست رذرفوردغير متاح
الأحد، 22 يونيو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)فرنسا ضد العراق ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفياالتذاكر
الخميس، 26 يونيو (3 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت، فوكسبوروالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت مرحلة البيع فياللحظة الأخيرة حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من فرنسا في كأس العالم 2026

أدى فوز باريس سان جيرمان المذهل بلقبين في دوري أبطال أوروبا إلى زيادة الاهتمام بكرة القدم الفرنسية ولاعبيها الدوليين. 

أولئك الذين يلعبون في صفوف باريس سان جيرمان نفسه، مثل أوسمان ديمبيلي، وبرادلي باركولا، ولوكاس هيرنانديز، وديزير دو، بالإضافة إلى آخرين يسليون جماهير كرة القدم في العديد من الدوريات الكبرى: كيليان مبابي (ريال مدريد)، وماركوس ثورام (إنتر ميلان)، وأدريان رابيو (إيه سي ميلان)، ومايكل أوليسي (بايرن ميونيخ)، وريان شيركي (مانشستر سيتي)، وويليام ساليبا (أرسنال). ستجتمع كل هذه النجوم البراقة سعيًا وراء المجد الوطني في كأس العالم 2026، ويمكنك أن تكون هناك لتشاهد كل ذلك وهو يتكشف أمام عينيك.

لقد حظيت فرنسا بالطبع بفرصة إشراك مجموعة رائعة من المواهب على مر السنين. خلال حملتيها الناجحتين السابقتين في كأس العالم عامي 1998 و2018، ساهم لاعبون من أمثال زين الدين زيدان، وديدييه ديشامب، ومارسيل ديسايلي، ونغولو كانتي، وبول بوغبا، وأنطوان غريزمان في قيادة الفريق وتوجيهه نحو النجاح. 

بالإضافة إلى فوزها باللقب الرئيسي مرتين من قبل، كانت «المنتخب الأزرق» على بعد خطوة واحدة من تحقيق مزيد من المجد العالمي في كل من عامي 2006 و2022، عندما احتلت المركز الثاني.

ما هي الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 ملعب بي إم أو (تورونتو)44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا)44,330
 ملعب BBVA (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)67,382
 ملعب جيليت (فوكسبورو)63,815
 ملعب AT&T (دالاس)70,122
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 ملعب سوفي (إنجلوود)69,650
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391
 ملعب لومن (سياتل)65,123

تذاكر كأس العالم 2026 في فرنسا -احجز الآن

أسئلة الأكثر شيوعًا

لدى المشجعين عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها فرنسا عبر موقع "فيفا" (FIFA) الرسمي من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. تختلف مراحل البيع المتنوعة من حيث إجراءات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة تذاكر فيفا الرسمية وتسجيل حساب جديد، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم 2026، فإن "سوق فيفا لإعادة البيع والتبادل" (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر الرابط: FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضاً لدى منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" و"Ticombo".

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال كأس العالم 2026، ولن يكون هناك مبيعات تذاكر مباشرة عبر نوافذ التذاكر. تُعد بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

لا يزال جاست فونتين يتصدر قائمة الهدافين الفرنسيين في نهائيات كأس العالم؛ حيث سجل جميع أهدافه الـ 13 خلال بطولة عام 1958، والتي احتلت فيها فرنسا المركز الثالث. ومع ذلك، فإن كيليان مبابي يطارده بقوة الآن، بعد أن سجل 12 هدفاً خلال بطولتي 2018 و2022. ويتوقع نجم ريال مدريد أن يتجاوز رقم الأسطورة فونتين في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

أما من حيث عدد المشاركات في نهائيات كأس العالم، فقد خاض مبابي حتى الآن 14 مباراة، وهو ما يقل بـ 6 مباريات عن الرقم القياسي للحارس هوغو لوريس، الذي لعب 20 مباراة خلال أربع بطولات كأس عالم (2010، 2014، 2018، و2022).