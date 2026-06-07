كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في غانا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

لا يزال انتظار فوز منتخب أفريقي بكأس العالم مستمراً. ومع ذلك، فإن المسيرة الرائعة التي قادها المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022 بقطر قد أعطت دفعة معنوية لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF).

غانا هي واحدة من عشر منتخبات أفريقية تأمل في تحقيق المجد في أمريكا الشمالية هذا الصيف، وبفضل خبرة "النجوم السوداء" السابقة في أكبر حدث رياضي على كوكب الأرض، فإنها تأمل في تقديم أداء قوي.

هل ستبهر "النجوم السوداء" الجمهور مرة أخرى على مسرح كأس العالم؟ دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات غانا في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو غانا ضد بنما (7 مساءً) ملعب BMO (تورونتو) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً) ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر السبت، 27 يونيو كرواتيا ضد غانا (5 مساءً) ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لغانا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام لأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في غانا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات غانا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من غانا في كأس العالم 2026

أعلنت غانا عن نفسها لأول مرة على الساحة العالمية في عام 2006، عندما شاركت لأول مرة في كأس العالم في ألمانيا. لم ترتعب من هذه المناسبة، حيث فازت في مجموعتها على كل من جمهورية التشيك والولايات المتحدة وأصبحت الفريق الأفريقي الوحيد الذي تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. خسرت أمام البرازيل في دور الـ16، لكنها تركت انطباعًا دائمًا.

وصلت كأس العالم إلى القارة الأفريقية لأول مرة في عام 2010، حيث استضافتها جنوب أفريقيا. أكدت غانا أداءها في أول مشاركة لها قبل أربع سنوات وتألقت في الأضواء.

على الرغم من فوزها مرة واحدة فقط خلال مرحلة المجموعات، إلا أنها تأهلت إلى الأدوار الإقصائية، لتكون الدولة الأفريقية الوحيدة التي تفعل ذلك مرة أخرى. بفضل هدف الفوز في الوقت الإضافي ضد الولايات المتحدة، تقدمت "النجوم السوداء" إلى ربع النهائي، حيث واجهت أوروغواي. على الرغم من أن غانا وضعت الفريق الأمريكي الجنوبي تحت ضغط شديد، إلا أنها خرجت بشجاعة، ولكن بشكل مؤلم، في ركلات الترجيح.

تأمل غانا في استعادة بعض من سحر كأس العالم هذه المرة، تحت قيادة المدرب المخضرم كارلوس كيروش، الذي تولى زمام الأمور في أبريل فقط. على الرغم من تأهلها لبطولتي 2014 و2022، إلا أنها فشلت في الوصول إلى مستويات 2006 و2010، وخرجت من البطولتين في مرحلة المجموعات.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات: