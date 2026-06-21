كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في غانا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

لا يزال الانتظار مستمراً لظهور بطل أفريقي في كأس العالم. ومع ذلك، فإن المسيرة الرائعة التي قادها المنتخب المغربي وصولاً إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر ستكون بمثابة دفعة معنوية لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF).

وتعد غانا واحدة من عشر دول أفريقية وصلت إلى الأراضي الأمريكية هذا الشهر سعياً وراء المجد العالمي، وبفضل خبرتها السابقة في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض، فإنها تأمل في تقديم أداء قوي مرة أخرى.

على الرغم من الأداء الباهت أمام بنما في مباراة الافتتاح ضمن المجموعة L في تورونتو، إلا أن هدف كاليب ييرينكي في الوقت المحتسب بدل الضائع منح غانا الدفعة التي كانت في حاجة إليها. وستسعى «النجوم السوداء» الآن إلى الاستفادة من هذا الفوز عندما تلتقي مع إنجلترا في بوسطن يوم الثلاثاء (23 يونيو).

هل ستبهر «النجوم السوداء» الجماهير مرة أخرى على مسرح كأس العالم؟ دع موقع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدك في مباريات غانا القادمة وأسعارها.

مباريات غانا في كأس العالم 2026

التاريخ (وقت انطلاق المباراة) المباراة المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو غانا ضد بنما (1-0) ملعب BMO (تورونتو) غير متاح الثلاثاء، 23 يونيو (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) إنجلترا ضد غانا ملعب جيليت (فوكسبورو) التذاكر السبت، 27 يونيو (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) كرواتيا ضد غانا ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لغانا

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة هذه المرة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

حالياً، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة هذه المرة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في غانا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من غانا في كأس العالم 2026

ظهرت غانا لأول مرة على الساحة العالمية في عام 2006، عندما شاركت لأول مرة في كأس العالم بألمانيا. لم ترتعب غانا من هذه المناسبة، حيث حققت انتصارات في دور المجموعات على كل من جمهورية التشيك والولايات المتحدة، وأصبحت الفريق الأفريقي الوحيد الذي تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. خسرت غانا أمام البرازيل في دور الـ16، لكنها تركت انطباعًا دائمًا.

وانطلقت رحلة كأس العالم إلى القارة الأفريقية للمرة الأولى في عام 2010، حيث استضافت جنوب أفريقيا البطولة. وكررت غانا أداءها الرائع الذي قدمته في أول مشاركة لها قبل أربع سنوات، وتألقت تحت الأضواء.

ورغم فوزها مرة واحدة فقط خلال مرحلة المجموعات، تمكنت من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، لتكون مرة أخرى الدولة الأفريقية الوحيدة التي تحقق ذلك. وبفضل هدف الفوز الذي سجلته في الوقت الإضافي ضد الولايات المتحدة، تقدمت «النجوم السوداء» إلى ربع النهائي، حيث واجهت أوروغواي. ورغم أن غانا وضعت الفريق الأمريكي الجنوبي تحت ضغط شديد، إلا أنها خرجت من البطولة بشجاعة، وإن كان ذلك مؤلماً، في ركلات الترجيح.

وتأمل غانا في استعادة بعض من سحر كأس العالم هذا العام، تحت قيادة المدرب المخضرم كارلوس كويروز، الذي تولى زمام الأمور في أبريل فقط. وعلى الرغم من تأهلها لبطولتي 2014 و2022، إلا أنها فشلت في الوصول إلى مستويات 2006 و2010، وخرجت من البطولتين في مرحلة المجموعات.

متى ستُقام كأس العالم 2026؟

ستُقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 39 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: