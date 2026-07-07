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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في سويسرا في اللحظة الأخيرة: مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية، مباريات دور الـ16، الأسعار والمزيد

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كأس العالم
سويسرا

كل ما تحتاج إلى معرفته حول مشاهدة مباريات سويسرا في كأس العالم

كان عام 2025 عامًا لا يُنسى بالنسبة لسويسرا. فإلى جانب احتلالها صدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم، حافظت على سجلها الخالي من الهزائم طوال العام.

هل ستحقق سويسرا نجاحًا باهرًا في أمريكا الشمالية؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك بنفسك. 

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

تذاكر كأس العالم 2026 لسويسرااحجز الآن

ما هو جدول مباريات سويسرا في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي)المكانالتذاكر
السبت، 13 يونيوسويسرا ضد قطر (12 ظهراً)ملعب ليفيز (سانتا كلارا)1-1
الخميس، 18 يونيوسويسرا ضد البوسنة (6 مساءً)ملعب سوفي (إنجلوود)4-1
الأربعاء، 24 يونيوكندا ضد سويسرا (12 ظهراً)بي سي بليس (فانكوفر)1-2
الجمعة، 3 يوليودور الـ32: سويسرا ضد الجزائربي سي بليس (فانكوفر)2-0
الثلاثاء، 7 يوليودور الـ16: سويسرا ضد كولومبيابي سي بليس (فانكوفر)شراء التذاكر
السبت، 11 يوليومباراة محتملة في ربع النهائي: سويسرا ضد الأرجنتين / مصرملعب أروهيد (كانساس سيتي)شراء التذاكر
الأربعاء، 15 يوليومباراة محتملة في نصف النهائي: الفائز في المباراة 99 ضد الفائز في المباراة 100ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)شراء التذاكر
الأحد، 19 يوليونهائي كأس العالم 2026ملعب ميتلايف (نيويورك)شراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في سويسرا

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

كأس العالم
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سويسرا
سويسرا
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كولومبيا
كولومبيا

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في سويسرا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال المراحل المختلفة لطرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 دولارًا - 620 دولارًا
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا
دور الـ32105 - 750 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من سويسرا في كأس العالم

لم تبدأ سويسرا مشوارها بقوة في كأس العالم التي أقيمت في قطر قبل أربع سنوات. فقد تجاوزت المرحلة الأولى بصعوبة بفوزها 1-0 على الكاميرون في مباراتها الافتتاحية، ثم خسرت بنفس النتيجة أمام البرازيل. ومع ذلك، فإن الفوز الصعب 3-2 في مباراة حامية الوطيس مع صربيا، والتي شهدت إشهار 11 بطاقة صفراء، سمح للسويسريين بالوصول إلى مرحلة خروج المغلوب مرة أخرى.

يستهل منتخب الصليب الأحمر مشواره في نسخة 2026 بمواجهة قطر على ملعب «ليفايز» في سانتا كلارا. وكان منتخب «المارونز» قد خاض مشاركته الأولى في كأس العالم عندما استضاف البطولة قبل أربع سنوات، لكنه فشل في حصد أي نقطة وسجل هدفاً واحداً فقط.

ستبقى المنتخب السويسري في كاليفورنيا لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات، على الرغم من انتقاله إلى ملعب «سوفي» في إنجلوود. قد يكون الملعب معروفًا، لكن هوية الخصم لم تتأكد بعد. سيواجه المنتخب السويسري إما ويلز أو البوسنة والهرسك أو إيطاليا أو أيرلندا الشمالية، اعتمادًا على نتيجة مباريات الملحق التي تنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

وتأمل سويسرا في أن تكون قد جمعت ما يكفي من النقاط قبل مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد كندا. ورغم أن المنتخب الكندي يتجه إلى النهائيات بعد خسارته لجميع مبارياته السابقة في كأس العالم، فمن المرجح أن يحظى بدعم قوي من جماهيره المتحمسة.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (إنجلوود) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

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