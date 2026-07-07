كان عام 2025 عامًا لا يُنسى بالنسبة لسويسرا. فإلى جانب احتلالها صدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم، حافظت على سجلها الخالي من الهزائم طوال العام.

هل ستحقق سويسرا نجاحًا باهرًا في أمريكا الشمالية؟ يمكنك أن تكون هناك لتكتشف ذلك بنفسك.

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات سويسرا في دورة كأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في سويسرا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال المراحل المختلفة لطرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من سويسرا في كأس العالم

لم تبدأ سويسرا مشوارها بقوة في كأس العالم التي أقيمت في قطر قبل أربع سنوات. فقد تجاوزت المرحلة الأولى بصعوبة بفوزها 1-0 على الكاميرون في مباراتها الافتتاحية، ثم خسرت بنفس النتيجة أمام البرازيل. ومع ذلك، فإن الفوز الصعب 3-2 في مباراة حامية الوطيس مع صربيا، والتي شهدت إشهار 11 بطاقة صفراء، سمح للسويسريين بالوصول إلى مرحلة خروج المغلوب مرة أخرى.

يستهل منتخب الصليب الأحمر مشواره في نسخة 2026 بمواجهة قطر على ملعب «ليفايز» في سانتا كلارا. وكان منتخب «المارونز» قد خاض مشاركته الأولى في كأس العالم عندما استضاف البطولة قبل أربع سنوات، لكنه فشل في حصد أي نقطة وسجل هدفاً واحداً فقط.

ستبقى المنتخب السويسري في كاليفورنيا لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات، على الرغم من انتقاله إلى ملعب «سوفي» في إنجلوود. قد يكون الملعب معروفًا، لكن هوية الخصم لم تتأكد بعد. سيواجه المنتخب السويسري إما ويلز أو البوسنة والهرسك أو إيطاليا أو أيرلندا الشمالية، اعتمادًا على نتيجة مباريات الملحق التي تنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

وتأمل سويسرا في أن تكون قد جمعت ما يكفي من النقاط قبل مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد كندا. ورغم أن المنتخب الكندي يتجه إلى النهائيات بعد خسارته لجميع مبارياته السابقة في كأس العالم، فمن المرجح أن يحظى بدعم قوي من جماهيره المتحمسة.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للبطولة أدناه: