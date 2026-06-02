كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

بعد حملة تصفيات تاريخية تمكنت خلالها جنوب أفريقيا من تصدر المجموعة C متقدمةً على عمالقة القارة أمثال نيجيريا، حجزت جنوب أفريقيا مقعدها في كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وهذه هي المشاركة الأولى للجنوب أفريقيين منذ استضافتهم للبطولة في عام 2010، و"الأمة الصفراء" مستعدة لنقل روح الفوفوزيلا إلى القارة الأمريكية.

هل يستطيع رجال هوغو بروس تكرار سحر عام 1996 أو العزيمة التي أظهروها في عام 2010؟ دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

يجب على مشجعي جنوب أفريقيا الانتباه إلى أن منتخب "بافانا بافانا" قد أُدرج في المجموعة أ، مما يعني أنه سيشارك في اليوم الافتتاحي للبطولة الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هو جدول مباريات جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026؟

جدول استعدادات جنوب أفريقيا

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الجمعة، 27 مارس جنوب أفريقيا ضد بنما (7:30 مساءً) ملعب موسى مابيدا (ديربان) التذاكر الثلاثاء، 31 مارس 2026 جنوب أفريقيا ضد بنما (8:00 مساءً) ملعب DHL (كيب تاون) التذاكر

جدول مباريات جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي) المكان التذاكر الخميس، 11 يونيو المكسيك ضد جنوب أفريقيا (7 مساءً) استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر الخميس، 18 يونيو مباراة التصفيات D* التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضد جنوب أفريقيا (4 مساءً) ملعب أتلانتا (أتلانتا) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (9 مساءً) ملعب BBVA (مونتيري) التذاكر

*تضم تصفيات UEFA D كل من جمهورية التشيك وجمهورية أيرلندا والدنمارك أو مقدونيا الشمالية.

تبدأ الرحلة في ملعب أزتيكا الأسطوري، أول ملعب يستضيف ثلاث مباريات افتتاحية لكأس العالم. ستسعى جنوب أفريقيا إلى تكرار سحر عام 2010 عندما أذهل هدف سيفيوي تشابالالا الأيقوني العالم. هذه المرة، ستواجه جنوب أفريقيا المضيف المكسيك أمام 80 ألف مشجع صاخب، وهي تجربة لا تُنسى لأي مشجع مسافر.

من هناك، يتوجه الفريق شمالاً إلى أتلانتا لخوض مباراة حاسمة ضد منافس أوروبي قبل أن ينهي مرحلة المجموعات في مونتيري. ستكون مواجهة كوريا الجنوبية اختباراً تكتيكياً، ولكن إذا تمكنت "بافانا بافانا" من حصد النقاط في أول مباراتين، فستكون الأجواء في غوادالوبي حماسية للغاية في سعيها للحصول على مكان في دور الـ32.

ماذا نتوقع من جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026؟

تحت قيادة هوغو بروس، الذي قاد الفريق إلى الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وجدت جنوب أفريقيا هوية جديدة.

يعتمد العمود الفقري للفريق على التميز المحلي، مع نجوم ماميلودي صنداونز مثل رونوين ويليامزوتيبوهو موكوينا الذين يجلبون خبرة قارية.

سيكون ويليامز، الذي صنع التاريخ بصد أربع ركلات جزاء في ركلات الترجيح، عنصراً حيوياً في أجواء كأس العالم المليئة بالضغط. على الصعيد الهجومي، يمنح براعة أوسوين أبوليس ودقة لايل فوستر جنوب أفريقيا الأدوات اللازمة لتهديد أي دفاع في الهجمات المرتدة.

بعد التأهل بفوز ساحق 3-0 على رواندا، وصلت الثقة في المعسكر إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا؟

أمام المشجعين عدة فرص لشراء التذاكر عبر موقع FIFA الإلكتروني والأسواق الثانوية المعتمدة.

سحب الاختيار العشوائي

مع الإعلان عن مباريات المجموعات النهائية، ستتم المرحلة الرئيسية التالية من بيع التذاكر الرسمي من خلال السحبالعشوائي.

يتقدم المشجعون بطلبات لحضور مباريات محددة، ويتم تحديد الفائزين عن طريق القرعة. عادةً ما يتم إخطار المتقدمين الفائزين في غضون شهر من إغلاق نافذة التسجيل.

الأسواق الثانوية

بالنسبة للمباريات التي تشهد إقبالاً كبيراً، مثل المباراة الافتتاحية في ملعب أزتيكا، تنفد التذاكر المخصصة من الموزعين الرسميين في غمضة عين. وغالباً ما يلجأ المشجعون إلى منصات بيع التذاكر المستعملة الموثوقة مثل StubHub.

توفر هذه المنصات طريقة آمنة لشراء التذاكر من مشجعين آخرين بأسعار متغيرة بناءً على الطلب.

تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني إذا كنت تشتري من بائعين ثانويين.

تذاكر كأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم الأسعار إلى فئات بناءً على موقع المقعد. توفر الفئة 1 أفضل الإطلالات في الطوابق السفلية، بينما تعد الفئة 4 هي الفئة الأكثر تكلفة للمشجعين المحليين والدوليين.

المرحلة نطاق أسعار التذاكر (بالدولار الأمريكي) مرحلة المجموعات (غير المضيف) 60 - 620 مرحلة المجموعات (المضيف/الفريق الذي يفتتح البطولة) 75 دولار - 2,355 دولار دور الـ 32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 8,680 دولار

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمبارياتجنوب أفريقيا التي تشمل تذاكر مميزة وأطعمة ومشروبات فاخرة وغير ذلك الكثير، وهي متوفرة في جميع الدول المضيفة الثلاث (الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا).

لمشجعي منتخب "بافانا بافانا" الراغبين في السفر بأناقة، تتوفر الباقات التالية:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (مثالية لمباريات جنوب أفريقيا في أتلانتا أو مونتيري).

مراحل خروج المغلوب: دور الـ32 / دور الـ16 / المباراة على المركز الثالث: أي مباراة واحدة.

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا.

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي / للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد جنوب أفريقيا وهي تلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن الموقع، أثناء تنقلها بين المكسيك والولايات المتحدة.

يشمل: جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ 32.

خيارات الضيافة: جناح الفيفا.

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره (على سبيل المثال، استاد أزتيكا أو استاد مرسيدس بنز).

يشمل: 4-9 مباريات، حسب الملعب المختار.

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا.

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

ملاعب كأس العالم 2026