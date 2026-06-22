كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

بعد حملة تصفيات تاريخية تمكنت خلالها جنوب أفريقيا من تصدر المجموعة «ج» متقدمةً على عمالقة القارة مثل نيجيريا، حجزت جنوب أفريقيا مقعدها في كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وهذه هي المشاركة الأولى للمنتخب منذ استضافته البطولة في عام 2010، و«الأمة الصفراء» مستعدة لنقل روح الفوفوزيلا إلى القارة الأمريكية.

هل سيتمكن رجال هوغو بروس من تكرار سحر عام 1996 أو العزيمة التي أظهروها في عام 2010؟ دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات جنوب أفريقيا في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الخميس، 11 يونيو المكسيك ضد جنوب أفريقيا (7 مساءً) - 2-0 استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر الخميس، 18 يونيو جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا (4 مساءً) ملعب أتلانتا (أتلانتا) التذاكر الأربعاء، 24 يونيو جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (9 مساءً) ملعب BBVA (مونتيري) التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات جنوب أفريقيا؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر مباريات جنوب أفريقيا في دور المجموعات المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيب المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) نطاق أسعار التذاكر التذاكر #1 الجمهورية التشيكية ضد جنوب أفريقيا (18 يونيو) ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 115 دولارًا – 226 دولارًا+ التذاكر #2 جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (24 يونيو) ملعب BBVA (مونتيري) 290 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر #3 المكسيك ضد جنوب أفريقيا (11 يونيو) ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) 1,300 دولار أمريكي أو أكثر التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

ما الذي يمكن توقعه من جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026؟

تحت قيادة هوغو بروس، الذي قاد الفريق إلى الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وجدت جنوب أفريقيا هوية جديدة.

يعتمد العمود الفقري للفريق على التميز المحلي، حيث يجلب نجوم ماميلودي صنداونز مثل رونوين ويليامزوتيبوهو موكوينا خبرة قارية.

وسيكون ويليامز، الذي دخل التاريخ بصد أربع ركلات جزاء في جولة ركلات الترجيح الواحدة، عنصراً حيوياً في أجواء كأس العالم التي تتسم بضغط شديد. وعلى الصعيد الهجومي، يمنح براعة أوسوين أبوليس ودقة لايل فوستر جنوب أفريقيا الأدوات اللازمة لإلحاق الضرر بأي دفاع في الهجمات المرتدة.

وبعد التأهل بفوز ساحق 3-0 على رواندا، وصلت الثقة داخل المعسكر إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصريًّا وفق مبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

ويمكن للمشجعين أيضًا اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم الأسعار إلى فئات بناءً على موقع المقعد. توفر الفئة 1 أفضل الإطلالات في الطوابق السفلية، بينما تُعد الفئة 4 هي الفئة الأكثر تكلفةً للمشجعين المحليين والدوليين.

المرحلة نطاق أسعار التذاكر (بالدولار الأمريكي) مرحلة المجموعات (غير المضيف) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (البلد المضيف/الفريق الذي يفتتح البطولة) 75 دولارًا - 2,355 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 8,680 دولار

التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا: من هم لاعبو منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم؟

في الوقت الذي يسعى فيه هوغو بروس إلى إعادة إحياء سحر عام 2010 على الأراضي الأمريكية، أعلنت جنوب أفريقيا رسميًا عن تشكيلتها النهائية المكونة من 26 لاعبًا لبطولة كأس العالم FIFA. وقد أُدرجت جنوب أفريقيا في مجموعة شديدة التنافسية إلى جانب المضيفين المشاركين المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية، وتتميز تشكيلة جنوب أفريقيا بنواة قوية من اللاعبين المحليين مقترنة بخبرات دولية مهمة.

ويأتي جزء كبير من اللاعبين من الفريقين المهيمنين في الدوري المحلي، ماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس، إلى جانب مواهب بارزة مثل المهاجم الدقيق ليل فوستر من نادي بيرنلي.

إذا كنت تحجز رحلتك أو تبحث عن تذاكر للمباريات المثيرة في مكسيكو سيتي أو أتلانتا أو مونتيري، فإليك التشكيلة المؤكدة المكونة من 26 لاعباً التي ستمثل جنوب أفريقيا على الساحة العالمية:

المنصب اللاعب النادي حراس المرمى رونوين ويليامز (قائد الفريق) ماميلودي صنداونز ريكاردو غوس نادي سيويللي سيفو تشين أورلاندو بايرتس المدافعون خوليسو موداو ماميلودي صنداونز أوبري موديبا ماميلودي صنداونز خولوماني نداماني ماميلودي صنداونز أولويثو ماخانيا فيلادلفيا يونيون برادلي كروس كايزر تشيفز ثابانغ ماتولودي بولوكواني سيتي نكوسيناتي سيبيسي أورلاندو بايرتس مبيكيزيلي مبوكازي شيكاغو فاير إيمي أوكون هانوفر 96 ساموكيل كابيني مولدي إف كيه لاعبو خط الوسط تيبوهو موكوينا ماميلودي صنداونز جايدن آدامز ماميلودي صنداونز ثالينتي مباثا أورلاندو بايرتس سفيفيلو سيثول سي دي تونديلا المهاجمون أوزوين أبوليس أورلاندو بايرتس تشيبانغ موريمي أورلاندو بايرتس إيفيدنس ماكغوبا أورلاندو بايرتس ريليبوهيل موفوكينغ أورلاندو بايرتس لايل فوستر بيرنلي إكرام راينرز ماميلودي صنداونز ثيمبا زوان ماميلودي صنداونز ثابيلو ماسيكو AEL ليماسول

ملفات اللاعبين البارزين والتوقعات التكتيكية

سيقود الحارس والقائد الملهم رونوين ويليامز منتخب "بافانا بافانا" من خط الدفاع. ويشتهر ويليامز بتميزه في التصدي للتسديدات وتوزيع الكرة، وستكون قيادته بالغة الأهمية عند مواجهة الجماهير المكسيكية العدائية على ملعب "أزتيكا".

وسيسعى الثنائي في خط الوسط، تيبوهو موكوينا والمايسترو المخضرم ثيمبا زوان، إلى فرض إيقاع المباراة. وبعد أن سيطرا على الساحات القارية مع ماميلودي صنداونز، فإن التناغم التام بينهما يمثل أقوى سلاح تكتيكي لجنوب أفريقيا.

وستقع مسؤولية تسجيل الأهداف بشكل كبير على عاتق لايل فوستر. يجلب مهاجم فريق بيرنلي خبرته في كرة القدم الإنجليزية الراقية إلى خط هجوم يضم في الغالب لاعبين محليين.

ملاعب كأس العالم 2026