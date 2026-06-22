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South Africa world cup ticketsGetty
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نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
جنوب أفريقيا
كأس العالم للأندية

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته لمشاهدة منتخب «بافانا بافانا» في كأس العالم لكرة القدم 2026.

بعد حملة تصفيات تاريخية تمكنت خلالها جنوب أفريقيا من تصدر المجموعة «ج» متقدمةً على عمالقة القارة مثل نيجيريا، حجزت جنوب أفريقيا مقعدها في كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

وهذه هي المشاركة الأولى للمنتخب منذ استضافته البطولة في عام 2010، و«الأمة الصفراء» مستعدة لنقل روح الفوفوزيلا إلى القارة الأمريكية.

هل سيتمكن رجال هوغو بروس من تكرار سحر عام 1996 أو العزيمة التي أظهروها في عام 2010؟ دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

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ما هو جدول مباريات جنوب أفريقيا في دورة كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي)المكانالتذاكر
الخميس، 11 يونيوالمكسيك ضد جنوب أفريقيا (7 مساءً) - 2-0استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)التذاكر 
الخميس، 18 يونيوجمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا (4 مساءً)ملعب أتلانتا (أتلانتا)التذاكر 
الأربعاء، 24 يونيوجنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (9 مساءً)ملعب BBVA (مونتيري)التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات جنوب أفريقيا؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأدنى الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر مباريات جنوب أفريقيا في دور المجموعات المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيبالمباراة (التاريخ)المكان (المدينة)نطاق أسعار التذاكرالتذاكر 
#1الجمهورية التشيكية ضد جنوب أفريقيا (18 يونيو)ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)115 دولارًا – 226 دولارًا+التذاكر
#2جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (24 يونيو)ملعب BBVA (مونتيري)290 دولارًا أمريكيًا أو أكثرالتذاكر
#3المكسيك ضد جنوب أفريقيا (11 يونيو)ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي)1,300 دولار أمريكي أو أكثرالتذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

ما الذي يمكن توقعه من جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026؟

تحت قيادة هوغو بروس، الذي قاد الفريق إلى الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وجدت جنوب أفريقيا هوية جديدة. 

يعتمد العمود الفقري للفريق على التميز المحلي، حيث يجلب نجوم ماميلودي صنداونز مثل رونوين ويليامزوتيبوهو موكوينا خبرة قارية.

وسيكون ويليامز، الذي دخل التاريخ بصد أربع ركلات جزاء في جولة ركلات الترجيح الواحدة، عنصراً حيوياً في أجواء كأس العالم التي تتسم بضغط شديد. وعلى الصعيد الهجومي، يمنح براعة أوسوين أبوليس ودقة لايل فوستر جنوب أفريقيا الأدوات اللازمة لإلحاق الضرر بأي دفاع في الهجمات المرتدة. 

وبعد التأهل بفوز ساحق 3-0 على رواندا، وصلت الثقة داخل المعسكر إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصريًّا وفق مبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • ويمكن للمشجعين أيضًا اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر كأس العالم 2026 في جنوب أفريقيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم الأسعار إلى فئات بناءً على موقع المقعد. توفر الفئة 1 أفضل الإطلالات في الطوابق السفلية، بينما تُعد الفئة 4 هي الفئة الأكثر تكلفةً للمشجعين المحليين والدوليين.

المرحلةنطاق أسعار التذاكر (بالدولار الأمريكي)
مرحلة المجموعات (غير المضيف)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (البلد المضيف/الفريق الذي يفتتح البطولة)75 دولارًا - 2,355 دولارًا
دور الـ32105 - 750 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار
ربع النهائي275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 8,680 دولار

التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا: من هم لاعبو منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم؟ 

في الوقت الذي يسعى فيه هوغو بروس إلى إعادة إحياء سحر عام 2010 على الأراضي الأمريكية، أعلنت جنوب أفريقيا رسميًا عن تشكيلتها النهائية المكونة من 26 لاعبًا لبطولة كأس العالم FIFA. وقد أُدرجت جنوب أفريقيا في مجموعة شديدة التنافسية إلى جانب المضيفين المشاركين المكسيك والتشيك وكوريا الجنوبية، وتتميز تشكيلة جنوب أفريقيا بنواة قوية من اللاعبين المحليين مقترنة بخبرات دولية مهمة.

ويأتي جزء كبير من اللاعبين من الفريقين المهيمنين في الدوري المحلي، ماميلودي صنداونز وأورلاندو بايرتس، إلى جانب مواهب بارزة مثل المهاجم الدقيق ليل فوستر من نادي بيرنلي.

إذا كنت تحجز رحلتك أو تبحث عن تذاكر للمباريات المثيرة في مكسيكو سيتي أو أتلانتا أو مونتيري، فإليك التشكيلة المؤكدة المكونة من 26 لاعباً التي ستمثل جنوب أفريقيا على الساحة العالمية:

المنصباللاعبالنادي
حراس المرمىرونوين ويليامز (قائد الفريق)ماميلودي صنداونز
 ريكاردو غوسنادي سيويللي
 سيفو تشينأورلاندو بايرتس
المدافعونخوليسو موداوماميلودي صنداونز
 أوبري موديباماميلودي صنداونز
 خولوماني ندامانيماميلودي صنداونز
 أولويثو ماخانيافيلادلفيا يونيون
 برادلي كروسكايزر تشيفز
 ثابانغ ماتولوديبولوكواني سيتي
 نكوسيناتي سيبيسيأورلاندو بايرتس
 مبيكيزيلي مبوكازيشيكاغو فاير
 إيمي أوكونهانوفر 96
 ساموكيل كابينيمولدي إف كيه
لاعبو خط الوسطتيبوهو موكويناماميلودي صنداونز
 جايدن آدامزماميلودي صنداونز
 ثالينتي مباثاأورلاندو بايرتس
 سفيفيلو سيثولسي دي تونديلا
المهاجمونأوزوين أبوليسأورلاندو بايرتس
 تشيبانغ موريميأورلاندو بايرتس
 إيفيدنس ماكغوباأورلاندو بايرتس
 ريليبوهيل موفوكينغأورلاندو بايرتس
 لايل فوستربيرنلي
 إكرام راينرزماميلودي صنداونز
 ثيمبا زوانماميلودي صنداونز
 ثابيلو ماسيكوAEL ليماسول

ملفات اللاعبين البارزين والتوقعات التكتيكية

  • سيقود الحارس والقائد الملهم رونوين ويليامز منتخب "بافانا بافانا" من خط الدفاع. ويشتهر ويليامز بتميزه في التصدي للتسديدات وتوزيع الكرة، وستكون قيادته بالغة الأهمية عند مواجهة الجماهير المكسيكية العدائية على ملعب "أزتيكا". 

  •  وسيسعى الثنائي في خط الوسط، تيبوهو موكوينا والمايسترو المخضرم ثيمبا زوان، إلى فرض إيقاع المباراة. وبعد أن سيطرا على الساحات القارية مع ماميلودي صنداونز، فإن التناغم التام بينهما يمثل أقوى سلاح تكتيكي لجنوب أفريقيا.  
  • وستقع مسؤولية تسجيل الأهداف بشكل كبير على عاتق لايل فوستر. يجلب مهاجم فريق بيرنلي خبرته في كرة القدم الإنجليزية الراقية إلى خط هجوم يضم في الغالب لاعبين محليين.  

ملاعب كأس العالم 2026 

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

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