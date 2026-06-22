كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في جمهورية الكونغو الديمقراطية: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تستهل جمهورية الكونغو الديمقراطية مبارياتها في دور المجموعات بكأس العالم يوم 17 يونيو بمواجهة البرتغال في ملعب NRG في هيوستن.

ورغم أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد حققت إنجازات لا تُنسى في كأس الأمم الأفريقية، حيث فازت باللقب مرتين ووصلت إلى الدور نصف النهائي في أربع مناسبات أخرى، إلا أنها لا تزال تسعى إلى ترك بصمتها على الساحة العالمية.

مباريات جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأربعاء 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب NRG، هيوستن التذاكر الثلاثاء 23 يونيو كولومبيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أكرون، زابوبان التذاكر السبت 27 يونيو جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان ملعب مرسيدس-بنز، أتلانتا التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم لجمهورية الكونغو الديمقراطية؟

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). ونظرًا للطلب القياسي، أصبحت التذاكر المتاحة في المراحل الأولية محدودة للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

السوق الرسمي لإعادة بيع التذاكر التابع للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل هذه المنصة مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

لم تكن تصفيات كأس العالم سهلة بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها اجتازت جميع الاختبارات الصعبة بثبات. ويأمل سيباستيان ديسابر أن يكون كل هذا الجهد الشاق قد أعد فريقه جيدًا للمباريات التي تنتظره في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

بعد أن احتلت جمهورية الكونغو الديمقراطية المركز الثاني خلف السنغال في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، واجهت بعد ذلك قوتين عظميين في كرة القدم الأفريقية، هما الكاميرون ونيجيريا. ورغم كل الصعاب، تمكنت من إقصاء الفريقين، ثم تخطت العقبة الأخيرة بفوزها على جامايكا في نهائي الملحق بين الاتحادات في المكسيك.

اللاعب الأكثر خبرة في منتخب الكونغو الديمقراطية هو قائده، تشانسل مبيمبا، الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده. ويلعب المدافع السابق في أندرلخت ونيوكاسل يونايتد وبورتو ومارسيليا حالياً مع ليل في الدوري الفرنسي.

ومع ذلك، تضم التشكيلة مجموعة كبيرة من الوجوه المألوفة، ومن بينهم آرون وان-بيساكا، وأكسل توانزيبي، وآرثر ماسواكو، وسيدريك باكامبو، ويوان ويسا.

وسيكون الجيل الحالي من نجوم جمهورية الكونغو الديمقراطية حريصًا على تحسين أداء أسلافهم في كأس العالم 1974. ففي ذلك الوقت، احتلوا المركز الأخير في مجموعتهم بعد خسارة مبارياتهم الثلاث دون تسجيل أي هدف.

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات:

الدولة الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000

ملعب بي إم أو (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 83,000

ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000

ملعب BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 75,000

ملعب جيليت (فوكسبورو) 65,000

ملعب AT&T (دالاس) 94,000

استاد إن آر جي (هيوستن) 72,000

استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000

ملعب SoFi (إنجلوود) 70,000

ملعب هارد روك (ميامي) 65,000

ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 82,500

ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,000

ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000

ملعب لومن (سياتل) 69,000



