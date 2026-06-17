كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في جمهورية التشيك: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تستهل جمهورية التشيك مبارياتها في دور المجموعات يوم 11 يونيو بمواجهة كوريا الجنوبية، على ملعب «أكرون» في المكسيك.

بعد غياب دام 20 عامًا، تعود التشيك إلى الساحة العالمية. ويشعر مشجعوها بفرحة غامرة، ويبحثون بشغف عن تذاكر مباريات كأس العالم استعدادًا للمغامرة القادمة في أمريكا الشمالية.

مباريات جمهورية التشيك في كأس العالم 2026

منذ حصولها على المركز الثاني في كأس العالم عام 1962، لم تتأهل التشيك إلى مرحلة خروج المغلوب سوى مرة واحدة (عام 1990). وفيما يلي جدول مباريات المجموعة التي تنتظرها هذه المرة:

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية/التذاكر الخميس 11 يونيو كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك ملعب أكرون، زابوبان (3-2) الخميس 18 يونيو جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا التذاكر الأربعاء 24 يونيو جمهورية التشيك ضد المكسيك ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي التذاكر

ما هي أرخص تذاكر كأس العالم للجمهورية التشيكية؟

استنادًا إلى العروض الحالية في السوق الثانوية، والأسعار الأساسية الرسمية للفيفا، والتتبع المباشر لعمليات إعادة البيع، إليك ترتيب أسعار التذاكر الأساسية لمباريات جمهورية التشيك في المجموعة أ.

تتغير الأسعار بشكل ديناميكي بناءً على سعة الملعب، والطلب المحلي في الدولة المضيفة، وسهولة الوصول الجغرافي.

المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) متوسط أسعار إعادة البيع النتيجة النهائية/التذاكر الجمهورية التشيكية ضد جنوب أفريقيا (18 يونيو) ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية) 148 دولارًا – 200 دولارًا وأكثر التذاكر كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك (11 يونيو) ملعب غوادالاخارا (غوادالاخارا، المكسيك) 227 دولار – 320 دولار+ (3-2) جمهورية التشيك ضد المكسيك (24 يونيو) ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي، المكسيك) 870 دولار – 1,100 دولار+ التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم للجمهورية التشيكية؟

حتى اليوم، انتهت عمليات السحب الرسمية الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa وسحوبات الاختيار العشوائي المبكرة). مع الطلب الذي حطم الأرقام القياسية، أصبح التوافر الأولي خلال المراحل الأولية محدودًا للغاية الآن.

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا». وعلى عكس عمليات السحب، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بقيمتها الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في جمهورية التشيك؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من جمهورية التشيك في كأس العالم 2026

عاش التشيك تقلبات عاطفية شديدة خلال تصفيات كأس العالم. من الهزيمة 2-1 أمام جزر فارو والهزيمة الساحقة 5-0 أمام كرواتيا، إلى الفوز على جمهورية أيرلندا والدنمارك في المباريات الفاصلة.

من المؤكد أن مشجعي جمهورية التشيك يحصلون على قيمة ما دفعوه من أموال عندما يذهبون لمشاهدة منتخبهم وهو يلعب. فقد خاض فريق ميروسلاف كوبيك المباريات حتى النهاية في كلتا المباراتين الفاصلتين اللتين فاز فيهما، حيث تطلب الأمر خوض جولات ركلات الترجيح المثيرة. وسيتطلع المشجعون المتحمسون إلى المزيد من اللحظات الدرامية في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

ورغم أن جمهورية التشيك لم تشارك في بطولة كأس العالم منذ عام 2006، إلا أنها تتمتع بتاريخ طويل ومشرف في هذه البطولة. فإلى جانب حصولها على المركز الثاني في عامي 1934 و1962، وصلت أيضًا إلى ربع النهائي في عامي 1938 و1990، تحت اسمها السابق «تشيكوسلوفاكيا».

ورغم أن التشيك لم يسبق لهم الوصول إلى القمة على الصعيد العالمي، إلا أنهم حققوا ذلك على الصعيد القاري، عندما توجوا بلقب بطل أوروبا عام 1976.

كان باتريك شيك أفضل هداف للمنتخب التشيكي خلال التصفيات، وسيكون مرة أخرى محور الفريق في أمريكا الشمالية. سجل المهاجم ما يقارب هدفًا واحدًا كل مباراتين مع ناديه باير ليفركوزن (103 أهداف في 210 مباراة)، ولديه سجل مماثل مع منتخب بلاده (25 هدفًا في 52 مباراة).

ومن بين العناصر المهمة الأخرى في تشكيلة المنتخب التشيكي لاعب الوسط توماش سوتشيك، الذي ستكون طاقته في جميع أنحاء الملعب عاملاً حاسماً، ولاديسلاف كريتشي، قائد الفريق الذي يقود خط الدفاع.

من هم لاعبو تشكيلة منتخب جمهورية التشيك في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت قيادة المدرب ميروسلاف كوبيك، الذي يُعد أحد أكبر المدربين سناً في تاريخ البطولة بعمره البالغ 74 عاماً، أعلن منتخب جمهورية التشيك لكرة القدم (Národní tým) رسمياً عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً. تعود التشيك إلى مرحلة البطولة العالمية للمرة الأولى منذ عام 2006، وتواجه منافسة شديدة في المجموعة «أ» إلى جانب كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والمكسيك، أحد البلدين المضيفين.

ويشكل الفريق عموداً فقرياً قوياً من الناحية البدنية ومنضبطاً، يقوده لاعب وسط وست هام توماش سوشيك، والقائد لاديسلاف كريتشي، والمهاجم القاتل لباير ليفركوزن باتريك شيك.

سواء كنت تخطط لمسار الفريق نحو الأدوار الإقصائية أو تتابع توفر التذاكر في السوق الثانوية لمباريات المجموعة الحاسمة في غوادالاخارا وأتلانتا ومكسيكو سيتي، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون التشيك:

القائمة الرسمية لمنتخب جمهورية التشيك في كأس العالم

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى ماتيج كوفار باير ليفركوزن

جيندريخ ستانيك سلافيا براغ

لوكاش هورنيتشيك براغا المدافعون لاديسلاف كريتشي (ك) وولفرهامبتون واندررز

فلاديمير كوفال تسغ هوفنهايم

توماش هوليش سلافيا براغ

روبن هراناتش تسغ هوفنهايم

ديفيد زيما سلافيا براغ

ديفيد دوديرا سلافيا براغ

ديفيد جوراسيك سلافيا براغ

شتيبان تشالوبيك سلافيا براغ

ياروسلاف زيليني سبارتا براغ لاعبو خط الوسط توماش سوتشيك ويست هام يونايتد

لوكاش بروفود سلافيا براغ

ميشال ساديليك سلافيا براغ

لوكاش تشيرف فيكتوريا بلزن

فلاديمير داريدا نادي هراديك كرالوف

ألكسندر سوجكا فيكتوريا بلزن

هوغو سوتشوريك سبارتا براغ

بافيل بوشا نادي سينسيناتي

توماش لادرا فيكتوريا بلزن المهاجمون باتريك شيك باير ليفركوزن

آدم هلوزيك تسغ هوفنهايم

توماش تشوري سلافيا براغ

موجمير تشيتيل سلافيا براغ

يان كوشتا سبارتا براغ

بافيل شولتس أولمبيك ليون

دينيس فيشينسكي فيكتوريا بلزن





ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات:

البلد الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000

ملعب بي إم أو (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 83,000

ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000

ملعب BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 75,000

ملعب جيليت (فوكسبورو) 65,000

ملعب AT&T (دالاس) 94,000

استاد إن آر جي (هيوستن) 72,000

استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000

ملعب SoFi (إنجلوود) 70,000

ملعب هارد روك (ميامي) 65,000

ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 82,500

ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,000

ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000

ملعب لومن (سياتل) 69,000



