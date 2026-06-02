كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في تونس: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تستعد تونس للمشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي والسابعة إجمالاً، حيث ستقدم إلى الساحة العالمية أحد أكثر المنتخبات انضباطاً وتنظيماً في القارة الأفريقية.

بعد الفوز التاريخي على فرنسا في عام 2022، يتوق المشجعون التونسيون أكثر من أي وقت مضى لمعرفة ما إذا كان فريقهم سيتمكن أخيرًا من كسر لعنة دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية.

ما هو جدول مباريات تونس في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو تونس ضد السويد ملعب مونتيري (المكسيك) التذاكر السبت، 20 يونيو تونس ضد اليابان ملعب مونتيري (المكسيك) التذاكر الخميس، 25 يونيو تونس ضد هولندا ملعب كانساس سيتي (الولايات المتحدة الأمريكية) التذاكر

ستحدد مباراة تونس الافتتاحية في مونتيري مسار البطولة. بعد ذلك، من المقرر أن تكون المباراة ضد اليابان في 20 يونيو لحظة تاريخية باعتبارها المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم FIFA.

ثم ستسافر "نسور قرطاج" إلى كانساس سيتي لخوض مواجهة حاسمة ضد هولندا، والتي قد تحدد مصيرها في البطولة.

ماذا نتوقع من تونس في عام 2026؟

حتى اليوم، انتهت رسمياً عمليات السحب الرئيسية على تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما تم فتح سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

أين يمكن شراء تذاكر كأس العالم 2026 في تونس؟

المصدر الرئيسي لجميع التذاكر هو FIFA.com/tickets.

يجب عليك إنشاء حساب FIFA ID للمشاركة في أي فترات بيع رسمية. توفر FIFA أيضًا منصة إعادة بيع رسمية للمشجعين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور، مما يسمح للآخرين بشراء التذاكر بقيمتها الاسمية.

بالنسبة للمشجعين الذين يرغبون في مزيد من المرونة أو الذين فاتتهم فترات البيع الرسمية، يوفر StubHub منصة ثانوية لشراء التذاكر من مشجعين آخرين.

تذاكر كأس العالم 2026 في تونس: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم التذاكر إلى أربع فئات. الفئة 4 هي الأقل تكلفة، ولكنها عادةً ما تكون مخصصة للمقيمين في الدولة المضيفة.

عادةً ما يبحث المشجعون الدوليون عن الفئة 3 للحصول على أفضل قيمة.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمباريات دور المجموعات:

الفئة الموقع السعر التقديري (بالدولار الأمريكي) دخول المشجعين خلف المرمى (المشجعون المعينون) 60 دولار الفئة 3 الطوابق العليا 140 دولار - 185 دولار الفئة 2 الزوايا والمقاعد في الطبقات المتوسطة والعليا 380 دولار - 430 دولار الفئة 1 الخطوط الجانبية (الصفوف السفلية) 450 دولار - 600 دولار

*ملاحظة: الأسعار قابلة للتغيير حسب الطلب والمكان المحدد.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة في تونس

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لتونس التي تشمل تذاكر مميزة وأطعمة ومشروبات فاخرة وغير ذلك الكثير، وهي متوفرة في جميع الدول المضيفة الثلاث (الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا).

للمشجعين الذين يرغبون في السفر بأناقة، تتوفر الباقات على النحو التالي:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (مثالية لمباريات تونس في مونتيري أو كانساس سيتي).

مراحل خروج المغلوب: دور الـ32 / دور الـ16 / المباراة على المركز الثالث: أي مباراة واحدة.

خيارات الضيافة: صالة بيتشسايد، منطقة كبار الشخصيات، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا.

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد تونس وهي تلعب في كل مباراة من مباريات المراحل الأولى، بغض النظر عن الموقع، أثناء تنقلها بين المكسيك والولايات المتحدة.

يشمل: جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32.

خيارات الضيافة: جناح الفيفا.

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره (على سبيل المثال، استاد أزتيكا أو استاد مرسيدس بنز).

يشمل: 4-9 مباريات، حسب الملعب المختار.

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا.

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

ما هي ملاعب كأس العالم FIFA 2026؟