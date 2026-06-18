كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في تونس: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

يتطلع هيرفيه رينارد إلى إحداث تأثير فوري كمدرب للمنتخب التونسي. في أعقاب إقالة صبري لاموشي بعد الهزيمة الثقيلة 5-1 أمام السويد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، تنتظر المنتخب التونسي الآن مباريات حاسمة قادمة ضد اليابان وهولندا.

وتأمل تونس أن تكون المرة السابعة هي المرة الحاسمة، بعد أن خرجت من دور المجموعات في كأس العالم في مشاركاتها الست السابقة. وبعد تحقيق فوز تاريخي على فرنسا في قطر قبل أربع سنوات، يدرك المشجعون التونسيون أن كل شيء ممكن الآن.

يقدم موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات تونس القادمة والتكلفة المتوقعة لها.

مباريات تونس في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأحد، 14 يونيو تونس ضد السويد (1-5) ملعب BBVA (غوادالوبي) غير متاح السبت، 20 يونيو تونس ضد اليابان ملعب BBVA (غوادالوبي) التذاكر الخميس، 25 يونيو تونس ضد هولندا ملعب أروهيد (كانساس سيتي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر منتخب تونس لكأس العالم 2026

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في تونس: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026. وبدأت أسعار تذاكر مباريات مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

*ملاحظة: الأسعار عرضة للتغيرات المستمرة بناءً على الطلب والمكان المحدد.

ما هي الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات: