Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Tunisia World cup ticketsGetty
Book Tunisia World Cup 2026 tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في تونس: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم
تونس
إلياس سخيري

قد تكون في أمريكا الشمالية لمشاهدة فريق «إيجلز أوف كارثاج» وهو يخوض مباريات كأس العالم

يتطلع هيرفيه رينارد إلى إحداث تأثير فوري كمدرب للمنتخب التونسي. في أعقاب إقالة صبري لاموشي بعد الهزيمة الثقيلة 5-1 أمام السويد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، تنتظر المنتخب التونسي الآن مباريات حاسمة قادمة ضد اليابان وهولندا.

وتأمل تونس أن تكون المرة السابعة هي المرة الحاسمة، بعد أن خرجت من دور المجموعات في كأس العالم في مشاركاتها الست السابقة. وبعد تحقيق فوز تاريخي على فرنسا في قطر قبل أربع سنوات، يدرك المشجعون التونسيون أن كل شيء ممكن الآن.

يقدم موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات تونس القادمة والتكلفة المتوقعة لها.

تذاكر تونس لكأس العالم 2026 احجز الآن

مباريات تونس في كأس العالم 2026

التاريخالمباراة المكانالتذاكر
الأحد، 14 يونيوتونس ضد السويد (1-5)ملعب BBVA (غوادالوبي)غير متاح
السبت، 20 يونيوتونس ضد اليابان ملعب BBVA (غوادالوبي)التذاكر
الخميس، 25 يونيوتونس ضد هولنداملعب أروهيد (كانساس سيتي)التذاكر

كيفية شراء تذاكر منتخب تونس لكأس العالم 2026

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، التي انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم البيع عن طريق القرعة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في تونساحجز الآن

تذاكر كأس العالم 2026 في تونس: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026. وبدأت أسعار تذاكر مباريات مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، في حين قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولارًا - 280 دولارًا400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

*ملاحظة: الأسعار عرضة للتغيرات المستمرة بناءً على الطلب والمكان المحدد.

ما هي الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب سوفي (إنجلوود) 69,650 
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091 
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827 
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391 
 ملعب لومن (سياتل)65,123

تذاكر كأس العالم 2026 في تونساحجز الآن