كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في تركيا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تستعد تركيا للتألق مجدداً على أكبر مسرح عالمي مع انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وقد مهد توسيع عدد الفرق إلى 48 فريقًا الطريق لمزيد من الإثارة، ومزيد من الأهداف، ومزيد من الفرص للمنتخب التركي لإعادة إحياء سحر مسيرته التاريخية في عام 2002.

هل أنت مستعد لمشاهدة أردا غولر وهاكان تشالهانوغلو وبقية أعضاء الفريق وهم يواجهون العالم؟ يقدم لك موقع GOAL الدليل الشامل للحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في تركيا.

مباريات كأس العالم 2026 في تركيا القادمة والتذاكر

التاريخ المباراة المكان التذاكر 13 يونيو 2026 أستراليا ضد تركيا بي سي بليس (فانكوفر، كندا) التذاكر 19 يونيو 2026 تركيا ضد باراغواي ليفيز ستاديوم (سانتا كلارا، كاليفورنيا) التذاكر 25 يونيو 2026 الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا ملعب سوفي (إنجلوود، كاليفورنيا) التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات تركيا؟

استنادًا إلى التتبع المباشر للسوق الثانوية، والأسعار الأساسية الرسمية، وبوابات إعادة البيع النشطة، إليك تفاصيل أسعار أرخص التذاكر للمشاهدة المبتدئة لمباريات تركيا في المجموعة D.

تتغير الأسعار ديناميكيًا وفقًا لحجم الملعب، والطلب الإقليمي في البلد المضيف، وسهولة الوصول إلى الملعب.

تصنيف أسعار تذاكر المجموعة D

الترتيب المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) طابق إعادة البيع للمبتدئين التذاكر #1 أستراليا ضد تركيا (13 يونيو) بي سي بليس (فانكوفر، كندا) 187 دولار – 296 دولار+ التذاكر #2 تركيا ضد باراغواي (19 يونيو) ملعب ليفيز (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية) 259 دولار – 412 دولار+ التذاكر #3 تركيا ضد الولايات المتحدة (25 يونيو) ملعب سوفي (لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية) 602 دولار – 878 دولار+ التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لتركيا

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في تركيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تم تصميم أسعار تذاكر كأس العالم 2026 لتناسب مختلف الميزانيات، على الرغم من أن الطلب سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار المقاعد المميزة. تُصنف التذاكر عمومًا إلى أربعة مستويات:

الفئة 1: مقاعد مميزة تقع في المناطق المركزية من الطابقين السفلي والمتوسط. توفر هذه المقاعد أفضل إطلالة وهي الأغلى ثمناً.

مقاعد مميزة تقع في المناطق المركزية من الطابقين السفلي والمتوسط. توفر هذه المقاعد أفضل إطلالة وهي الأغلى ثمناً. الفئة 2: تقع بشكل أساسي في الزوايا أو خلف أقسام الفئة 1، وتوفر توازنًا رائعًا بين الرؤية والقيمة.

تقع بشكل أساسي في الزوايا أو خلف أقسام الفئة 1، وتوفر توازنًا رائعًا بين الرؤية والقيمة. الفئة 3: مقاعد تقع في الطوابق العليا أو أبعد عن الملعب.

مقاعد تقع في الطوابق العليا أو أبعد عن الملعب. الفئة الرابعة: المقاعد الأقل تكلفة، وغالبًا ما تكون محجوزة لسكان الدولة المضيفة، على الرغم من أن بعضها يصبح متاحًا للجماهير الدولية خلال فترة البيع العام.

بالنسبة لمشجعي تركيا، من المتوقع أن تبدأ أسعار أرخص التذاكر لمباريات دور المجموعات من حوالي 60 إلى 70 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك، بالنسبة للمباريات ذات الأهمية الكبيرة أو المقاعد في الملاعب الشهيرة مثل استاد أزتيكا أو استاد سوفي، سترتفع الأسعار.

مرحلة البطولة النطاق السعري التقديري (بالدولار الأمريكي) مرحلة المجموعات 60 - 650 دولارًا دور الـ32 100 دولار - 800 دولار دور الـ16 150 دولار - 1,000 دولار ربع النهائي 200 دولار - 1,500 دولار نصف النهائي 350 دولار - 3,000 دولار النهائي 1,000 دولار - 8,000 دولار وأكثر

من هم لاعبو منتخب تركيا في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا

تحت قيادة المدرب فينتشنزو مونتيلا، أعلن المنتخب التركي لكرة القدم (Bizim Çocuklar) رسميًا عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبًا. بعد عودته إلى الساحة العالمية عقب حملة تأهيل تاريخية، يتصدر المنتخب التركي المجموعة D التي تشهد منافسة شرسة إلى جانب أستراليا وباراغواي والولايات المتحدة، المضيف المشارك للبطولة.

يتميز الفريق بتوازن متميز بين النخبة والابتكار، حيث يجمع بين نجوم أوروبيين بارزين مثل هاكان تشالهانوغلو، نجم خط وسط إنتر ميلان، وأردا غولر، النجم الصاعد في ريال مدريد، مدعومين بخط دفاعي صلب بقيادة ميري ديميرالوعبدالكريم بارداكجي.

سواء كنت تخطط لمسار الفريق نحو الأدوار الإقصائية أو تتابع توفر التذاكر لمباريات المجموعة الرابعة الضخمة في فانكوفر وسانتا كلارا ولوس أنجلوس، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون تركيا:

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى أوغوركان تشاكير غالطة سراي ميرت غونوك فنربخشة ألتاي بايندير مانشستر يونايتد المدافعون عبد الكريم بارداكجي غالطة سراي ميريه ديميرال الأهلي تشاغلار سويونجو فنربخشة أوزان كاباك تسغ هوفنهايم ساميت أكايدين فنربخشة إيرين إلمالي ترابزونسبور ميرت مولدور فنربخشة زيكي تشيليك روما لاعبو الوسط هاكان تشالهانوغلو (ك) إنتر ميلان أوركون كوكجو بنفيكا إسماعيل يوكسك فنربخشة صالح أوزكان بوروسيا دورتموند كان أيهان غالطة سراي ديمير إيجة تيكناز بيشيكتاش المهاجمون أردا غولر ريال مدريد باريش ألبير ييلماز غالطة سراي كيريم أكتوركولو بنفيكا إيرفان كان كاهفيجي فنربخشة يونوس أكغون ليستر سيتي دينيز غول بورتو كان أوزون اينتراخت فرانكفورت أرال شيمشير ميدتجيلاند أوغوز أيدين غالطة سراي

ما هي الملاعب المختارة لاستضافة كأس العالم 2026؟

الملاعب المختارة لاستضافة كأس العالم 2026 هي ملاعب عالمية المستوى، تتراوح بين الكاتدرائيات التاريخية لكرة القدم وأعجوبات معمارية حديثة.