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نيهال أبو زيد

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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في تركيا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
تركيا

إليك بالضبط كيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة منتخب تركيا وهو يلعب على أرضه

تستعد تركيا للتألق مجدداً على أكبر مسرح عالمي مع انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. 

وقد مهد توسيع عدد الفرق إلى 48 فريقًا الطريق لمزيد من الإثارة، ومزيد من الأهداف، ومزيد من الفرص للمنتخب التركي لإعادة إحياء سحر مسيرته التاريخية في عام 2002. 

هل أنت مستعد لمشاهدة أردا غولر وهاكان تشالهانوغلو وبقية أعضاء الفريق وهم يواجهون العالم؟ يقدم لك موقع GOAL الدليل الشامل للحصول على تذاكر كأس العالم 2026 في تركيا.

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مباريات كأس العالم 2026 في تركيا القادمة والتذاكر

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
13 يونيو 2026أستراليا ضد تركيابي سي بليس (فانكوفر، كندا)التذاكر
19 يونيو 2026تركيا ضد باراغوايليفيز ستاديوم (سانتا كلارا، كاليفورنيا)التذاكر
25 يونيو 2026الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركياملعب سوفي (إنجلوود، كاليفورنيا)التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات تركيا؟

استنادًا إلى التتبع المباشر للسوق الثانوية، والأسعار الأساسية الرسمية، وبوابات إعادة البيع النشطة، إليك تفاصيل أسعار أرخص التذاكر للمشاهدة المبتدئة لمباريات تركيا في المجموعة D.

تتغير الأسعار ديناميكيًا وفقًا لحجم الملعب، والطلب الإقليمي في البلد المضيف، وسهولة الوصول إلى الملعب.

تصنيف أسعار تذاكر المجموعة D

الترتيبالمباراة (التاريخ)المكان (المدينة)طابق إعادة البيع للمبتدئينالتذاكر
#1أستراليا ضد تركيا (13 يونيو)بي سي بليس (فانكوفر، كندا)187 دولار – 296 دولار+التذاكر
#2تركيا ضد باراغواي (19 يونيو)ملعب ليفيز (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية)259 دولار – 412 دولار+التذاكر
#3تركيا ضد الولايات المتحدة (25 يونيو)ملعب سوفي (لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية)602 دولار – 878 دولار+التذاكر
ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لتركيا

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر كأس العالم 2026 في تركيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تم تصميم أسعار تذاكر كأس العالم 2026 لتناسب مختلف الميزانيات، على الرغم من أن الطلب سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار المقاعد المميزة. تُصنف التذاكر عمومًا إلى أربعة مستويات:

  • الفئة 1: مقاعد مميزة تقع في المناطق المركزية من الطابقين السفلي والمتوسط. توفر هذه المقاعد أفضل إطلالة وهي الأغلى ثمناً.
  • الفئة 2: تقع بشكل أساسي في الزوايا أو خلف أقسام الفئة 1، وتوفر توازنًا رائعًا بين الرؤية والقيمة.
  • الفئة 3: مقاعد تقع في الطوابق العليا أو أبعد عن الملعب.
  • الفئة الرابعة: المقاعد الأقل تكلفة، وغالبًا ما تكون محجوزة لسكان الدولة المضيفة، على الرغم من أن بعضها يصبح متاحًا للجماهير الدولية خلال فترة البيع العام.

بالنسبة لمشجعي تركيا، من المتوقع أن تبدأ أسعار أرخص التذاكر لمباريات دور المجموعات من حوالي 60 إلى 70 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك، بالنسبة للمباريات ذات الأهمية الكبيرة أو المقاعد في الملاعب الشهيرة مثل استاد أزتيكا أو استاد سوفي، سترتفع الأسعار.

مرحلة البطولةالنطاق السعري التقديري (بالدولار الأمريكي)
مرحلة المجموعات60 - 650 دولارًا
دور الـ32100 دولار - 800 دولار
دور الـ16150 دولار - 1,000 دولار
ربع النهائي200 دولار - 1,500 دولار
نصف النهائي350 دولار - 3,000 دولار
النهائي1,000 دولار - 8,000 دولار وأكثر

من هم لاعبو منتخب تركيا في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا

تحت قيادة المدرب فينتشنزو مونتيلا، أعلن المنتخب التركي لكرة القدم (Bizim Çocuklar) رسميًا عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبًا. بعد عودته إلى الساحة العالمية عقب حملة تأهيل تاريخية، يتصدر المنتخب التركي المجموعة D التي تشهد منافسة شرسة إلى جانب أستراليا وباراغواي والولايات المتحدة، المضيف المشارك للبطولة.

يتميز الفريق بتوازن متميز بين النخبة والابتكار، حيث يجمع بين نجوم أوروبيين بارزين مثل هاكان تشالهانوغلو، نجم خط وسط إنتر ميلان، وأردا غولر، النجم الصاعد في ريال مدريد، مدعومين بخط دفاعي صلب بقيادة ميري ديميرالوعبدالكريم بارداكجي.

سواء كنت تخطط لمسار الفريق نحو الأدوار الإقصائية أو تتابع توفر التذاكر لمباريات المجموعة الرابعة الضخمة في فانكوفر وسانتا كلارا ولوس أنجلوس، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون تركيا:

المنصباللاعبالنادي الحالي
حراس المرمىأوغوركان تشاكيرغالطة سراي
 ميرت غونوكفنربخشة
 ألتاي باينديرمانشستر يونايتد
المدافعونعبد الكريم بارداكجيغالطة سراي
 ميريه ديميرالالأهلي
 تشاغلار سويونجوفنربخشة
 أوزان كاباكتسغ هوفنهايم
 ساميت أكايدينفنربخشة
 إيرين إلماليترابزونسبور
 ميرت مولدورفنربخشة
 زيكي تشيليكروما
لاعبو الوسطهاكان تشالهانوغلو (ك)إنتر ميلان
 أوركون كوكجوبنفيكا
 إسماعيل يوكسكفنربخشة
 صالح أوزكانبوروسيا دورتموند
 كان أيهانغالطة سراي
 ديمير إيجة تيكنازبيشيكتاش
المهاجمونأردا غولرريال مدريد
 باريش ألبير ييلمازغالطة سراي
 كيريم أكتوركولوبنفيكا
 إيرفان كان كاهفيجيفنربخشة
 يونوس أكغونليستر سيتي
 دينيز غولبورتو
 كان أوزوناينتراخت فرانكفورت
 أرال شيمشيرميدتجيلاند
 أوغوز أيدينغالطة سراي

ما هي الملاعب المختارة لاستضافة كأس العالم 2026؟

الملاعب المختارة لاستضافة كأس العالم 2026 هي ملاعب عالمية المستوى، تتراوح بين الكاتدرائيات التاريخية لكرة القدم وأعجوبات معمارية حديثة.

الدولةالملعب (المدينة)السعة
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)87,523
 استاد أكرون (غوادالاخارا)48,071
 ملعب BBVA (مونتيري)53,500
الولايات المتحدةملعب ميتلايف (نيوجيرسي)82,500
 استاد AT&T (دالاس)94,000
 ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)75,000
 استاد NRG (هيوستن)72,220
 ملعب أروهيد (كانساس سيتي)76,416
 ملعب سوفي (لوس أنجلوس)70,240
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)69,796
 ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو)71,000
 ملعب لومن (سياتل)69,000
 ملعب جيليت (بوسطن)65,878

 

ملعب هارد روك (ميامي)65,326
كندابي سي بليس (فانكوفر)54,500
 ملعب بي إم أو (تورونتو)45,000

أسئلة الأكثر شيوعًا

المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي بوابة فيفا للتذاكر (FIFA.com/tickets). اعتباراً من أوائل أبريل 2026، دخلت البطولة "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة". تُباع هذه التذاكر بأسبقية الحجز، لذا نُشجع المشجعين على مراقبة الموقع يومياً، حيث يتم طرح دفعات صغيرة من التذاكر بشكل متكرر.

إذا لم تتوفر تذاكر عبر البوابة الرسمية، فلديك خياران موثوقان:

سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع: وهي المنصة الثانوية الوحيدة المعتمدة حيث يمكن للمشجعين بيع تذاكرهم بقيمتها الأصلية، وهي الطريقة الأكثر أماناً لتجنب الاحتيال.

منصات البيع الثانوية: بالنسبة للمباريات التي تشهد طلباً هائلاً، مثل مباراة تركيا ضد الولايات المتحدة في لوس أنجلوس، غالباً ما يلجأ المشجعون إلى منصات مثل StubHub. ورغم أنها تضمن لك الدخول، إلا أن الأسعار قد تكون أعلى بكثير من التكلفة الأصليّة بسبب طلب السوق.

تتراوح الأسعار الرسمية (القيمة الاسمية) لمباريات دور المجموعات عادةً بين 60 و200 دولار للفئات العادية، بينما يمكن أن تصل أسعار مقاعد الفئة الأولى الممتازة (Category 1) إلى ما بين 700 و1,200 دولار.

الخيار الاقتصادي: المباريات ضد أستراليا (فانكوفر) وباراغواي (سانتا كلارا) لديها حالياً أرخص أسعار دخول في الأسواق الثانوية، وتبدأ من حوالي 425 دولاراً.

الخيار المميز: تعتبر المباراة الختامية للمجموعة ضد الولايات المتحدة في ملعب "سوفي" (SoFi Stadium) هي الأغلى، حيث تتجه أسعار الدخول في سوق إعادة البيع حالياً لتتجاوز 775 دولاراً للمدرجات العلوية.

نعم، يتم إدارة حزم الضيافة من قبل شركة On Location، المزود الرسمي. تشمل هذه الحزم تذاكر مضمونة للمباريات بالإضافة إلى الطعام والمشروبات والدخول إلى قاعات كبار الشخصيات. تبدأ أسعار الضيافة للمباراة الواحدة لمباريات تركيا حالياً من حوالي 1,080 دولاراً، ويمكن أن ترتفع بشكل كبير للأجنحة الخاصة أو تجارب "جانب الملعب" الفاخرة.