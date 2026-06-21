كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في بنما: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

اندفع «المد الأحمر» (Marea Roja) شمالًا هذا الصيف لدعم منتخب بنما المحبوب في كأس العالم 2026، ويبدو المشجعون واثقين من أنفسهم بعد الأداء المثير للإعجاب الذي قدمه المنتخب في تصفيات البطولة.

وبعد أن خسرت بنما جميع مبارياتها في آخر ظهور لها على الساحة العالمية عام 2018، ستكون حريصة على حصد بعض النقاط خلال مبارياتها المقبلة في دور المجموعات بكأس العالم في تورونتو ونيوجيرسي.

وربما كانت الخسارة بهدف غاني في اللحظات الأخيرة من المباراة الافتتاحية للبطولة الأسبوع الماضي بمثابة ضربة موجعة لبنما، لكن الفريق أظهر دائمًا روحًا قتالية عالية، ويمكننا توقع المزيد من ذلك عندما يواجه منافسيه الآخرين في المجموعة L، كرواتيا (23 يونيو) وإنجلترا (27 يونيو).

سيقدم لكم موقع GOAL أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعدكم في مباريات بنما المقبلة، وأسعارها.

مباريات بنما في كأس العالم 2026

بعد أن فاتت بنما فرصة التأهل لكأس العالم 2022، ستسعى بنما إلى إثبات نفسها هذه المرة. وفيما يلي مباريات المجموعة L التي تنتظرها:

التاريخ المباراة المكان التذاكر الأربعاء 17 يونيو غانا ضد بنما ملعب BMO، تورونتو غير متوفر الثلاثاء 23 يونيو بنما ضد كرواتيا ملعب BMO، تورونتو التذاكر السبت 27 يونيو بنما ضد إنجلترا ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم في بنما؟

فيما يلي الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة: هذه المرحلة جارية حاليًا وتعمل على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً». وعلى عكس السحوبات، فإن هذه المعاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي الفرصة الأخيرة للشراء مباشرةً من الفيفا.

السوق الرسمي لإعادة بيع التذاكر التابع للفيفا: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة التي تتيح للمشجعين شراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بالقيمة الاسمية. وستظل هذه المنصة مفتوحة حتى نهاية البطولة.

أسواق إعادة البيع الثانوية: يمكن للمشجعين أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . غالبًا ما تكون هذه هي أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا، على الرغم من أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم في بنما؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولارًا - 280 دولارًا 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من بنما في كأس العالم 2026

كانت هذه الفترة إيجابية بالنسبة لبنما. بعد خسارة 2-1 أمام المكسيك في نهائي دوري الأمم الكونكاكاف 2025، حقق منتخب "لوس كاناليروس" سلسلة من 13 مباراة دون هزيمة، حتى تعرض للخسارة مرة أخرى على يد المكسيك في يناير.

بدأت بنما تعتاد على سلسلة المباريات دون هزيمة، حيث تمكنت لأول مرة في تاريخها من اجتياز تصفيات كأس العالم بأكملها دون أن تتذوق طعم الهزيمة، حيث فازت في سبع مباريات وتعادلت في ثلاث من أصل 10 مباريات خاضتها.

وتصدر كل من خوسيه فاجاردو وخوسيه لويس رودريغيز قائمة هدافي بنما في طريقها إلى كأس العالم 2026، وسيكونان لاعبين أساسيين في البطولة هذا الصيف. كما سيؤدي الثلاثي المتمرس، المكون من إريك ديفيس وأمير موريللو (مدافعان)، إلى جانب القائد أنيبال غودوي في خط الوسط، والذين يبلغ مجموع مشاركاتهم الدولية 354 مباراة، أدواراً حاسمة.

يدرك توماس كريستيانسن، الذي يتولى تدريب منتخب بنما منذ عام 2020، أن فريقه لا يمكنه تحمل استقبال الأهداف كما حدث في أول مشاركة له في كأس العالم عام 2018. في ذلك الوقت، استقبل الفريق 11 هدفًا خلال مبارياته الثلاث في دور المجموعات، وكانت أكبر هزيمة له هي الخسارة بنتيجة 6-1 أمام إنجلترا.

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم FIFA 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات:

الدولة الملعب (المدينة) السعة كندا بي سي بليس (فانكوفر) 54,000

ملعب بي إم أو (تورونتو) 45,000 المكسيك استاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 83,000

ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000

ملعب BBVA (مونتيري) 53,500 الولايات المتحدة ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 75,000

ملعب جيليت (فوكسبورو) 65,000

ملعب AT&T (دالاس) 94,000

استاد إن آر جي (هيوستن) 72,000

استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000

ملعب SoFi (إنجلوود) 70,000

ملعب هارد روك (ميامي) 65,000

ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد) 82,500

ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا) 69,000

ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) 71,000

ملعب لومن (سياتل) 69,000



