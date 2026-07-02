تحتل موهبة بلجيكا في خلق لحظات درامية أسطورية في البطولات مركز الصدارة، في الوقت الذي يستعد فيه «الشياطينالحمر» لمواجهة الولايات المتحدة، إحدى الدولتين المضيفتين، في مباراة نارية ضمن دور الـ16.

وقد حجزت بلجيكا مقعدها في هذه المرحلة بفضل عودة مذهلة في دور الـ32 أمام السنغال، حيث تمكنت من تعويض تأخرها بهدفين مقابل لا شيء في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لتفوز بنتيجة 3-2 في الوقت الإضافي في مباراة أخذت الأنفاس. وأثبت هذا النجاة المعجزة أنه على الرغم من انتقال جيلها الذهبي، فإن سجلها الحافل بالإنجازات في البطولات لا يزال سليماً تماماً.

من خلال المزج بين رباطة جأش اللاعبين المخضرمين كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو والسرعة الديناميكية لجيريمي دوكو، ستعتمد بلجيكا على هويتها المتمرسة في المعارك لإسكات جماهير سياتل الصاخبة.

ما هو جدول مباريات بلجيكا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو بلجيكا ضد مصر (12 ظهراً) ملعب لومن فيلد (سياتل) 1-1 الأحد، 21 يونيو بلجيكا ضد إيران (12 ظهراً) ملعب سوفي (إنجلوود) 0-0 الجمعة، 26 يونيو بلجيكا ضد نيوزيلندا (8 مساءً) بي سي بليس (فانكوفر) 5-1 الأربعاء، 1 يوليو بلجيكا ضد السنغال (1 ظهراً) ملعب سياتل (لومين فيلد) 3-2 الاثنين، 6 يوليو الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا (5 مساءً) ملعب سياتل (لومين فيلد) شراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في بلجيكا

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تاريخ المواجهات المباشرة بين بلجيكا والسنغال

على الرغم من مشاركة كلا الفريقين بانتظام في البطولات الدولية الكبرى والمباريات الودية على مدى العقود الماضية، إلا أنهما تمكنا من تجنب مواجهة بعضهما تمامًا. لم يلتقيا أبدًا في أي مباراة ودية أو في كأس القارات أو في بطولات كأس العالم السابقة.

أقرب ما يمكن اعتباره «صلة» بين الفريقين قبل هذه المباراة هو أمر شخصي: فقد وُلد لاعب خط وسط بلجيكا أمادو أونانا في الواقع في داكار بالسنغال، ونشأ هناك قبل انتقاله إلى أوروبا، لذا سيواجه بلد مولده للمرة الأولى على الإطلاق.

من هم لاعبو منتخب بلجيكا في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً

تحت التوجيه الاستراتيجي للمدرب رودي غارسيا، انتهى المنتخب البلجيكي لكرة القدم (الشياطين الحمر) من تشكيل قائمته الرسمية المكونة من 26 لاعباً. في سعيها للفوز بلقب دولي طال انتظاره، تتصدر بلجيكا المجموعة G الصعبة التي تضم منافسين أقوياء بدنياً مثل مصر، وإيران التي تعد من المشاركين الدائمين في البطولة، ونيوزيلندا التي تأهلت عبر المباريات الفاصلة.

يحقق التشكيل توازنًا مدروسًا للغاية بين اللاعبين المخضرمين والمواهب الصاعدة الجديدة. ويضم خط الدفاع الأسطوري حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، وتيموثي كاستاني، واللاعب المخضرم توماس مونييه. وتتدفق التمريرات عبر النجم العظيم كيفن دي بروين جنبًا إلى جنب مع أمادو أونانا، مما يتيح المجال لتناوب هجومي مدمر يضم جيريمي دوكو، لاعب مانشستر سيتي السريع، وروملو لوكاكو، صاحب الأرقام القياسية الدولية.

سواء كنت تخطط لمسارك عبر جولات البطولة أو تبحث عن تذاكر في السوق الثانوية في سياتل ولوس أنجلوس وفانكوفر، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون بلجيكا:

المركز اللاعب النادي الحالي / المنطقة حراس المرمى تيبو كورتوا ريال مدريد سين لامينز رويال أنتويرب مايك بندرز ستراسبورغ المدافعون تيموثي كاستاني فولهام زينو ديباست سبورتينغ لشبونة ماكسيم دي كويبر كلوب بروج كوني دي وينتر جينوا براندون ميشيل نادي بروج توماس مونييه ليل ناثان نغوي ستاندارد لييج خواكين سيس كلوب بروج آرثر ثيات اينتراخت فرانكفورت لاعبو الوسط كيفن دي بروين (ك) مانشستر سيتي أمادو أونانا أستون فيلا نيكولاس راسكين رينجرز يوري تيلمانز أستون فيلا هانز فاناكن كلوب بروج أكسل فيتسل أتلتيكو مدريد المهاجمون تشارلز دي كيتيلير أتالانتا جيريمي دوكو مانشستر سيتي ماتياس فرنانديز-باردو جنت روميلو لوكاكو نابولي دودي لوكباكيو إشبيلية دييغو موريرا ستراسبورغ أليكسيس سايليمايكرز إيه سي ميلان لياندرو تروسارد أرسنال

تذاكر كأس العالم 2026 في بلجيكا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات بلجيكا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطابق العلوي خارج نطاق الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات: