كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في باراغواي: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

يُعد الغرب الخيار الأفضل لمشجعي باراغواي المتجهين إلى أمريكا الشمالية لحضور كأس العالم هذا الصيف، حيث ستُقام جميع مباريات مجموعتهم الثلاث في كاليفورنيا. لكنهم يدركون أن المهمة لن تكون سهلة، لا سيما مع مواجهة البلد المضيف المشارك، الولايات المتحدة، في المباراة الافتتاحية لمشاركتهم في البطولة.

قد يكون لاعبو باراغواي المقيمون في أوروبا، أنطونيو سانابريا (كريمونسي) وخوليو إنسيسو (ستراسبورغ)، قد تألقوا في تسجيل الأهداف خلال حملة التأهل الناجحة لفريقهم، لكن اثنين من نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، ميغيل ألميرون (أتلانتا يونايتد) وأندريس كوباس (فانكوفر وايتكابس)، لعبوا أيضًا أدوارًا حيوية وسيكونون في دائرة الضوء في أمريكا الشمالية بحلول الصيف.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات باراغواي في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الجمعة، 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً) ملعب سوفي (لوس أنجلوس) التذاكر الجمعة، 19 يونيو تركيا ضد باراغواي (9 مساءً) ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر الخميس، 25 يونيو باراغواي ضد أستراليا (7 مساءً) ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر باراغواي لكأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لفيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

التذاكر ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما تم فتح سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا . أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في باراغواي: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات باراغواي في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من باراغواي في كأس العالم 2026؟

قد تكون باراغواي واحدة من الدول الثلاث عشرة التي شاركت في أول كأس عالم أقيمت عام 1930، لكنها لم تظهر إلا بشكل متقطع على مر السنين. كان الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في مكسيكو 86 أمرًا لا يُنسى، لكنها لم تصبح من المشاركين الدائمين في كأس العالم حتى عام 1998، الذي كان الأول من أربع مشاركات متتالية للمنتخب الأبيض والأحمر.

في ثلاث من تلك الحملات الأربع المتتالية، تمكنت باراغواي من الخروج من مجموعتها، وبلغ تقدمها ذروته في جنوب أفريقيا عام 2010، حيث وصلت إلى دور الثمانية، حيث خسرت فقط 1-0 أمام إسبانيا التي فازت باللقب في النهاية.

ومع ذلك، فشل "لوس غواراني" في الاستفادة من ذلك، ومما أثار إحباط جماهيره، فشل في التأهل لأي بطولات كأس العالم أخرى. حسناً، حتى الآن على الأقل. من المقرر أن يكون هذا الصيف مناسبة تاريخية لباراغواي، وبما أنها ستستضيف مباراة الذكرى المئوية لكأس العالم في أسونسيون خلال كأس العالم 2030، فستكون حريصة على تقديم أداء جيد في أمريكا الشمالية.

على الرغم من خسارة باراغواي لجميع مبارياتها في دور المجموعات بكأس أمريكا الجنوبية 2024 على الأراضي الأمريكية، إلا أنها عادت بقوة في الوقت المناسب استعدادًا لمبارياتها المتبقية في تصفيات كأس العالم 2026. وتحت قيادة المدرب الجديد غوستافو ألفارو، حققت المنتخب سلسلة من 9 مباريات دون هزيمة بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، تضمنت انتصارات بارزة على أرضها أمام البرازيل والأرجنتين وأوروغواي.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في باراغواي

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات باراغواي التي تشمل تذاكر مميزة ووجبات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في الدول الثلاث المضيفة.

الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

دور الـ 32/دور الـ 16/نهائي المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.

جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خدمة "تابع فريقي" غير متاحة في الوقت الحالي لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

خيارات الضيافة: جناح الفيفا

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة و"الوصول البلاتيني" للشركات أو المجموعات من كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

متى ستقام كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: