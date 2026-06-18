كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في باراغواي: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

يُعد الغرب الخيار الأفضل لمشجعي باراغواي المتجهين إلى أمريكا الشمالية لحضور كأس العالم هذا الصيف، حيث ستُقام جميع مباريات منتخبهم الثلاث في دور المجموعات بولاية كاليفورنيا.

ورغم أن لاعبي باراغواي الذين يلعبون في أوروبا، أنطونيو سانابريا (كريمونسي) وخوليو إنسيسو (ستراسبورغ)، قد تألقوا في تسجيل الأهداف خلال حملة التأهل الناجحة لفريقهم، إلا أن اثنين من نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، ميغيل ألميرون (أتلانتا يونايتد) وأندريس كوباس (فانكوفر وايتكابس)، لعبوا أيضًا أدوارًا حيوية وسيكونون في دائرة الضوء في أمريكا الشمالية بحلول الصيف.

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات باراغواي في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الجمعة، 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً) ملعب سوفي (لوس أنجلوس) التذاكر الجمعة، 19 يونيو تركيا ضد باراغواي (9 مساءً) ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر الخميس، 25 يونيو باراغواي ضد أستراليا (7 مساءً) ملعب ليفيز (سان فرانسيسكو) التذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات باراغواي؟

فيما يلي تفاصيل محدثة لأرخص تذاكر المجموعة D للمستوى الأساسي، مع تتبع مباريات باراغواي بشكل خاص في كل من السوق الأولية والثانوية.

تعكس الأسعار التدرج الديناميكي في السوق، الذي يتأثر بشكل كبير بحجم الملعب وخصائص الفريق المنافس.

تصنيف أسعار تذاكر المجموعة D

المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) متوسط نطاق الأسعار (المستوى المبدئي) التذاكر الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (12 يونيو) ملعب سوفي (لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية) 280 دولار – 650 دولار وأكثر التذاكر تركيا ضد باراغواي (19 يونيو) ملعب ليفيز (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية) 185 دولار – 390 دولار+ التذاكر باراغواي ضد أستراليا (25 يونيو) ملعب ليفيز (سانتا كلارا، الولايات المتحدة الأمريكية) 140 دولار – 275 دولار+ التذاكر ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب خوارزميات التسعير الديناميكية والطلب المباشر على إعادة البيع. تعكس التصنيفات الأسعار الأساسية للمستوى المبدئي لفئات الدخول العامة التي تم تتبعها وقت الحساب.

كيف تشتري تذاكر باراغواي لكأس العالم 2026؟

حتى اليوم، انتهت رسميًا السحوبات الرئيسية الرسمية على تذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في باراغواي: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات الخاصة بباراغواي في كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: أرخص الفئات، وتقع في الطبقة العليا خارج نطاق الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال المراحل المختلفة لإصدار التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما الذي يمكن توقعه من باراغواي في كأس العالم 2026؟

قد تكون باراغواي واحدة من الدول الثلاث عشرة التي شاركت في أول نسخة من كأس العالم التي أقيمت عام 1930، لكنها لم تشارك إلا بشكل متقطع على مر السنين. كان وصولها إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم بالمكسيك عام 1986 حدثًا لا يُنسى، لكنها لم تصبح من المشاركين الدائمين في كأس العالم حتى عام 1998، الذي كان أول ظهور من أربعة ظهورات متتالية للمنتخب ذي القميص الأبيض والأحمر.

في ثلاث من تلك المشاركات الأربع المتتالية، تمكنت باراغواي من تجاوز مرحلة المجموعات، وبلغت مسيرتها ذروتها في جنوب أفريقيا عام 2010، حيث وصلت إلى ربع النهائي، وخسرت هناك بنتيجة 1-0 فقط أمام إسبانيا التي توجت لاحقًا باللقب.

ومع ذلك، فشل «لوس غواراني» في الاستفادة من هذا الإنجاز، ولم يتأهل لأي بطولة كأس عالم أخرى، مما كان مصدر إحباط كبير لمشجعيه. حسناً، حتى الآن على الأقل. من المتوقع أن يكون الصيف القادم مناسبة تاريخية لباراغواي، وبما أنها ستستضيف مباراة الذكرى المئوية لكأس العالم في أسونسيون خلال كأس العالم 2030، فستكون حريصة على تقديم أداء جيد في أمريكا الشمالية.

على الرغم من خسارة باراغواي لجميع مبارياتها في دور المجموعات بكأس أمريكا 2024 على الأراضي الأمريكية، إلا أنها عادت بقوة في الوقت المناسب استعدادًا لمباريات التصفيات المتبقية لكأس العالم 2026. تحت قيادة المدرب الجديد غوستافو ألفارو، حققت المنتخب سلسلة من 9 مباريات دون هزيمة بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، تضمنت انتصارات شهيرة على أرضها أمام البرازيل والأرجنتين وأوروغواي.

من هم لاعبو منتخب باراغواي في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا

تحت التوجيه التكتيكي للمدرب غوستافو ألفارو، حدد المنتخب الباراغوايي لكرة القدم (لا ألبيروجا) رسمياً تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً. تعود باراغواي إلى الساحة العالمية للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2010 بعد انتفاضة قوية في التصفيات، وتحتل باراغواي صدارة المجموعة D التي تشهد منافسة شرسة إلى جانب أستراليا وتركيا والولايات المتحدة، المضيف المشارك للبطولة.

يتميز الفريق بنواة قوية تتمتع بروح قتالية عالية ومعدل عمل مرتفع، وتحقق التوازن بين الصلابة الدفاعية والبراعة الهجومية. يقود خط الدفاع قائد فريق بالميراس المخضرم غوستافو غوميز والمدافع المركزي لفريق سندرلاند عمر ألديريتي، بينما يضم خط الوسط والثلث الهجومي صانعي ألعاب ديناميكيين ومثيرين مثل دييغو غوميز لاعب برايتون، وميغيل ألميرون نجم أتلانتا يونايتد، والظاهرة الشابة خوليو إنسيسو لاعب ستراسبورغ.

سواء كنت تخطط لمسار الفريق نحو الأدوار الإقصائية أو تتابع توفر التذاكر لمباريات المجموعة الرابعة الضخمة في لوس أنجلوس ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون باراغواي:

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى روبرتو "جاتيتو" فرنانديز سيرو بورتينيو أورلاندو جيل سان لورينزو غاستون أولفيرا أوليمبيا المدافعون غوستافو غوميز (ك) بالميراس عمر ألديريت سندرلاند فابيان بالبوينا جريميو جونيور ألونسو أتلتيكو مينيرو خوان كاسيريس دينامو موسكو غوستافو فيلاسكيز سيرو بورتينيو خوسيه كانالي لانوس أليساندرو مايدانا تاليريس لاعبو الوسط دييغو غوميز برايتون آند هوف ألبيون داميان بوباديلا ساو باولو أندريس كوباس فانكوفر وايتكابس ماتياس غالارزا أتلانتا يونايتد برايان أوجيدا أورلاندو سيتي أليخاندرو "كاكو" روميرو غامارا العين ماوريسيو ماغالهايس بالميراس المهاجمون جوليو إنسيسو ستراسبورغ ميغيل ألميرون أتلانتا يونايتد أنطونيو سانابريا كريمونيزي رامون سوسا بالميراس أليكس أرسي إنديبندينتي ريفادافيا إيسيدرو بيتا ريد بول براغانتينو غابرييل أفالوس إنديبندينتي غوستافو كاباليرو بورتسموث

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: