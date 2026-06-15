كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في إيران: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

سيتطلع مشجعو إيران إلى كسر النحس الذي يلازمهم في كأس العالم هذا الصيف. ورغم مشاركة «المنتخب الوطني» في ست بطولات سابقة على مر السنين، حيث واجه أفضل فرق كرة القدم على مستوى العالم، إلا أنه لا يزال يحاول تجاوز الدور الأول والوصول إلى مرحلة خروج المغلوب.

من المتوقع أن تحظى إيران بتشجيع هائل خلال مبارياتها في المجموعة في كاليفورنيا وسياتل، ولكن هل سيتمكن الفريق من اكتساب الزخم في الولايات المتحدة والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب؟ يمكنك أن تكون هناك شخصياً لتقديم الدعم الصوتي لهم.

ما هو جدول مباريات إيران في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو إيران ضد نيوزيلندا ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر الأحد، 21 يونيو إيران ضد بلجيكا ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر الجمعة، 26 يونيو إيران ضد مصر ملعب لومن (سياتل) تذاكر

ما هي أرخص تذاكر مباريات إيران؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأقل الأسعار المتاحة للجمهور، إليك تذاكر مباريات إيران المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

المباراة (التاريخ) المكان (المدينة) متوسط نطاق الأسعار (المستوى الأساسي) التذاكر بلجيكا ضد إيران (21 يونيو) استاد لوس أنجلوس (لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية) 295 دولار – 680 دولار+ التذاكر إيران ضد نيوزيلندا (15 يونيو) استاد لوس أنجلوس (لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية) 190 دولار – 410 دولار+ التذاكر مصر ضد إيران (26 يونيو) ملعب سياتل (سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية) 155 دولار – 320 دولار+ التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب عمليات إعادة البيع الفورية ونظام التسعير المتغير للمنصة. تعكس التصنيفات أسعار الدخول العامة الأساسية المسجلة وقت إجراء الحساب.

ماذا نتوقع من إيران في كأس العالم 2026؟

بدأت مغامرة المنتخب الإيراني في كأس العالم منذ عام 1978 في الأرجنتين، لكنه استغرق 20 عامًا أخرى قبل أن يعود إلى أكبر بطولة رياضية في العالم. وعلى الرغم من مشاركته المنتظمة منذ ذلك الحين، إلا أنه واجه صعوبة في إيجاد صيغة الفوز، حيث حقق ثلاث انتصارات فقط في مجموع مشاركاته الست في كأس العالم. ومع ذلك، بعد تأهلها للبطولة للمرة الرابعة على التوالي، يأمل مشجعوها أن تكون هذه هي المرة التي تترك فيها الفريق بصمتها أخيرًا على الساحة العالمية.

تصل إيران إلى أمريكا الشمالية بعد حملة تأهيلية أخرى مثيرة للإعجاب. تحت قيادة المدرب أمير غالينوي، الذي حقق 28 فوزًا من 41 مباراة منذ بدء ولايته الثانية، بنى الفريق زخمًا ثابتًا.

لعب مهدي تاريمي دورًا بارزًا في الآونة الأخيرة، وأضاف المهاجم السابق لفريق بورتو 10 أهداف أخرى خلال مراحل التصفيات المختلفة. في سن 33 عامًا، يأمل في إنهاء مسيرته على أعلى مستوى، في ما يُرجح أن تكون آخر مشاركة له في كأس العالم.

متى تشتري تذاكر كأس العالم 2026 لإيران

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في إيران: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات إيران في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تمتد على الطابقين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.

تمتد على الطابقين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

من هم لاعبو منتخب إيران في كأس العالم؟ التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا

تحت الإشراف التكتيكي للمدرب المخضرم أمير غالينوي، حددت المنتخب الإيراني لكرة القدم (فريق ميلي) رسمياً تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعباً. تعود إيران إلى الساحة العالمية للمرة الرابعة على التوالي في نهائيات كأس العالم، وتحتل صدارة المجموعة G التي تشهد منافسة شديدة مع منافسين أقوياء مثل بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

يتميز الفريق بنواة من اللاعبين ذوي الخبرة الكبيرة والمختبرين في المعارك، الذين يوازنون بين الصلابة الدفاعية والبراعة الهجومية الحادة. يقود خط الدفاع المدافعان المخضرمان في بيرسيبوليس حسين كناني زاده وشوجاء خليل زاده، ويحميهم قائد الدفاع سعيد عزت اللهي. أما في الهجوم، فتدور الأمور بالكامل حول النجم المهاجم مهدي تاريمي إلى جانب جناحيين مبدعين مثل علي رضا جاهانباخش من الشاب وسامان غودوس من اتحاد الكلب.

سواء كنت تخطط لمسارهم نحو الأدوار الإقصائية أو تتابع توفر التذاكر لمباريات المجموعة G الضخمة في لوس أنجلوس وسياتل، إليك قائمة اللاعبين الرسمية المكونة من 26 لاعباً الذين يمثلون إيران:

المنصب اللاعب النادي الحالي حراس المرمى علي رضا بيرانفاند تراكتور بايام نيازماند سيباهان حسين حسيني استقلال المدافعون حسين كناني زادغان برسيبوليس شوجاء خليل زاده تراكتور ميلاد محمدي برسيبوليس أمين حزبافي الأهلي (قطر) أبولفزل جلالي الاستقلال صالح حرداني سيباهان آريا يوسفي سيباهان سامان فلاح الاستقلال لاعبو الوسط سعيد عزت اللهي شباب الأهلي سامان غودوس الاتحاد علي رضا جاهانباخش الشباب أوميد نورفكان ميلافان محمد غورباني أورينبورغ روزبه تشيشمي الاستقلال علي كريمي كايسريسبور المهاجمون مهدي تاريمي (ك) إنتر ميلان سردار أزمون شباب الأهلي مهدي غايدي الكلبا محمد موهيبي روستوف مهدي تورابي تراكتور علي غوليزاده ليش بوزنان شهريار مغانلو اتحاد كالبا ألايار سايادمانش ويسترلو

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: