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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
إنجلترا
هاري كين

قد تكون في أمريكا الشمالية لتشاهد "الأسود الثلاثة" وهي تزأر في كأس العالم

ليس هناك شك في أن إنجلترا ستكون من أكثر الفرق جماهيريةً في كأسالعالم 2026

وفي حين يستمر انتظار أول فوز لإنجلترا في بطولة دولية كبرى منذ عام 1966، فإن أدائها المتسق على المسرح الكبير يؤكد مكانتها كواحدة من نخبة فرق كرة القدم في أوروبا (والعالم). 

وصلت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم في عام 2018 وإلى ربع النهائي في عام 2022، ولكن ما الذي ينتظرها في عام 2026؟ يمكنك أن تكون في أمريكا الشمالية لتكتشف ذلك بنفسك. 

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وأسعارها.

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ما هو جدول مباريات إنجلترا في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (توقيت انطلاق المباراة المحلي)المكانالتذاكر
17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T، أرلينغتونالتذاكر
23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب جيليت، فوكسبوروالتذاكر
27 يونيو بنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف، إيست رذرفوردالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لإنجلترا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما تم فتح سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

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تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات إنجلترا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تمتد على الطابقين العلوي والسفلي خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تذبذبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ما يمكن توقعه من إنجلترا في كأس العالم 2026

على الرغم من بعض الأداء المتواضع خلال المراحل الأولى من تصفيات كأس العالم، بما في ذلك الفوز 1-0 و2-0 على أندورا، واصلت إنجلترا اكتساب الثقة تحت قيادة توماس توخيل.

احتلت إنجلترا صدارة مجموعتها بثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وسجلت 22 هدفًا دون أن تستقبل أي هدف، وأصبحت أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم. يتطلع مشجعو إنجلترا الآن بشغف إلى ما ينتظرهم عندما يخطو فريقهم على أرض الملعب.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كمواقع أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد NRG، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب سوفي (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترااحجز الآن