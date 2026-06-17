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Harry Kane England 2025Getty
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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
إنجلترا
هاري كين

قد تكون في أمريكا الشمالية لتشاهد «الأسود الثلاثة» وهي تزأر في كأس العالم

ليس هناك شك في أن منتخب إنجلترا سيكون أحد أكثر المنتخبات جماهيريةً في كأسالعالم 2026

ورغم أن انتظار أول فوز لإنجلترا في بطولة دولية كبرى منذ عام 1966 لا يزال مستمراً، فإن أدائها المتسق على الساحة الكبرى يؤكد مكانتها كواحدة من نخبة فرق كرة القدم في أوروبا (والعالم). 

وصلت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم في عام 2018 وإلى ربع النهائي في عام 2022، ولكن ما الذي ينتظرها في عام 2026؟ يمكنك أن تكون في أمريكا الشمالية لتكتشف ذلك بنفسك. 

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ما هو جدول مباريات إنجلترا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي)المكانمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T، أرلينغتون400 دولار - 1,800 دولارالتذاكر
23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب جيليت، فوكسبورو350 دولار - 1,500 دولارالتذاكر
27 يونيو بنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي)ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد500 دولار - 1,950 دولارالتذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لإنجلترا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة «المبيعات فياللحظة الأخيرة»، التي انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصريًّا وفق مبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • ويمكن للمشجعين أيضًا اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئةمرحلة المجموعاتدور الـ32 - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة 1250 دولار - 400 دولار600 دولار - 1,200 دولار1,500 دولار - 6,730 دولار
الفئة 2150 دولار - 280 دولار400 دولار - 800 دولار1,000 دولار - 4,210 دولار
الفئة 3100 دولار - 200 دولار200 دولار - 500 دولار600 دولار - 2,790 دولار
الفئة 460 دولار - 120 دولار150 دولار - 350 دولار400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من إنجلترا في كأس العالم 2026

على الرغم من بعض الأداء المتواضع خلال المراحل الأولى من تصفيات كأس العالم، بما في ذلك الفوزين 1-0 و2-0 على أندورا، واصلت إنجلترا اكتساب الثقة تحت قيادة توماس توخيل.

وقد احتلت الفريق صدارة مجموعتها بثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وسجلت 22 هدفًا دون أن تستقبل أي هدف، لتصبح أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم. ويتطلع مشجعو إنجلترا الآن بشغف إلى ما ينتظرهم عندما يخطو فريقهم على أرض الملعب.

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر)48,821
 ملعب بي إم أو (تورونتو)44,315
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)72,766
 ملعب أكرون (غوادالاخارا)44,330
 ملعب BBVA (مونتيري)50,113
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)67,382
 ملعب جيليت (فوكسبورو)63,815
 ملعب AT&T (دالاس)70,122
 استاد إن آر جي (هيوستن)68,311
 استاد أروهيد (كانساس سيتي)67,513
 ملعب سوفي (إنجلوود)69,650
 ملعب هارد روك (ميامي جاردنز)64,091
 ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد)78,576
 ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)65,827
 ملعب ليفيز (سانتا كلارا)69,391
 ملعب لومن (سياتل)65,123

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