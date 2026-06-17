ليس هناك شك في أن منتخب إنجلترا سيكون أحد أكثر المنتخبات جماهيريةً في كأسالعالم 2026.

ورغم أن انتظار أول فوز لإنجلترا في بطولة دولية كبرى منذ عام 1966 لا يزال مستمراً، فإن أدائها المتسق على الساحة الكبرى يؤكد مكانتها كواحدة من نخبة فرق كرة القدم في أوروبا (والعالم).

وصلت إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم في عام 2018 وإلى ربع النهائي في عام 2022، ولكن ما الذي ينتظرها في عام 2026؟ يمكنك أن تكون في أمريكا الشمالية لتكتشف ذلك بنفسك.

ما هو جدول مباريات إنجلترا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة المحلي) المكان متوسط سعر إعادة البيع التذاكر 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T، أرلينغتون 400 دولار - 1,800 دولار التذاكر 23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب جيليت، فوكسبورو 350 دولار - 1,500 دولار التذاكر 27 يونيو بنما ضد إنجلترا (5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد 500 دولار - 1,950 دولار التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لإنجلترا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة «المبيعات في اللحظة الأخيرة »، التي انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصريًّا وفق مبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

»، التي انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصريًّا وفق مبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. ويمكن للمشجعين أيضًا اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في إنجلترا: كم تبلغ تكلفتها؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما قد تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا.

فيما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة مرحلة المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 دولار - 400 دولار 600 دولار - 1,200 دولار 1,500 دولار - 6,730 دولار الفئة 2 150 دولار - 280 دولار 400 دولار - 800 دولار 1,000 دولار - 4,210 دولار الفئة 3 100 دولار - 200 دولار 200 دولار - 500 دولار 600 دولار - 2,790 دولار الفئة 4 60 دولار - 120 دولار 150 دولار - 350 دولار 400 دولار - 2,030 دولار

ما يمكن توقعه من إنجلترا في كأس العالم 2026

على الرغم من بعض الأداء المتواضع خلال المراحل الأولى من تصفيات كأس العالم، بما في ذلك الفوزين 1-0 و2-0 على أندورا، واصلت إنجلترا اكتساب الثقة تحت قيادة توماس توخيل.

وقد احتلت الفريق صدارة مجموعتها بثمانية انتصارات من ثماني مباريات، وسجلت 22 هدفًا دون أن تستقبل أي هدف، لتصبح أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في نهائيات كأس العالم. ويتطلع مشجعو إنجلترا الآن بشغف إلى ما ينتظرهم عندما يخطو فريقهم على أرض الملعب.

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على تلك المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع لاستضافة المباريات: