أدى براعة إسبانيا التكتيكية إلى وصول «لا روخا» إلى المرحلة النهائية من كأس العالم 2026. وستواجه إسبانيا حاملة اللقب الأرجنتين في نهائي تاريخي لكأس العالم على ملعب نيويورك نيوجيرسي.

وبعد فوزها الساحق 2-0 على فرنسا في نصف النهائي الذي أقيم في دالاس، بفضل ركلة جزاء حاسمة سجلها ميكيل أويارزابال وتسديدة رائعة من بيدرو بورو، حجزت تشكيلة لويس دي لا فوينتي مكانها في نيوجيرسي.

مدعومة بدفاع لم يستقبل سوى هدف واحد طوال مرحلة خروج المغلوب بأكملها، وباللعب الإبداعي للنجم الشاب لامين يامال، أصبحت إسبانيا على بعد 90 دقيقة فقط من رفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.

ما هو جدول مباريات إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية/ التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب أتلانتا، أتلانتا 0-0 21 يونيو 2026 إسبانيا ضد المملكة العربية السعودية ملعب أتلانتا، أتلانتا 4-0 26 يونيو 2026 أوروغواي ضد إسبانيا ملعب غوادالاخارا، غوادالاخارا 0-1 2 يوليو 2026 دور الـ32: إسبانيا ضد النمسا ملعب سوفي، لوس أنجلوس 3-0 6 يوليو 2026 دور الـ16: البرتغال ضد إسبانيا ملعب دالاس، أرلينغتون 1-0 (فوز إسبانيا) 10 يوليو 2026 ربع النهائي: إسبانيا ضد بلجيكا ملعب سوفي، لوس أنجلوس 2-1 14 يوليو 2026 فرنسا ضد إسبانيا ملعب AT&T، دالاس 2-0 19 يوليو 2026 نهائي كأس العالم 2026: إسبانيا ضد الأرجنتين ملعب ميتلايف، نيويورك شراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لإسبانيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

مسيرة إسبانيا نحو نهائي كأس العالم 2026

نهائي كأس العالم

التاريخ: الأحد، 19 يوليو 2026 المكان: ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد، نيو جيرسي) تتقدم إسبانيا في جانبها من جدول البطولة؛ وتنتظرها المباراة النهائية في نيوجيرسي. وبناءً على التصميم الهيكلي لجدول البطولة، من المتوقع أن تشكل الفرق الكبرى التي تتصدر الجانب المقابل - مثل الأرجنتين التي تحتل حالياً المرتبة الأولى في تصنيف الفيفا - العقبة الأخيرة أمام الفوز بلقب بطولة العالم.

تذاكر كأس العالم 2026 لإسبانيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال المراحل المختلفة لطرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما الذي يمكن توقعه من إسبانيا في كأس العالم 2026؟

لا يزال المشجعون الإسبان يتذكرون باعتزاز تلك الفترة المذهلة التي استمرت أربع سنوات، حيث سيطروا على الساحة الأوروبية بفوزهم بلقب بطولة أوروبا (2008)، ثم أضافوا كأس العالم إلى خزانة جوائزهم (2010)، ثم دافعوا عن لقبهم الأوروبي (2012).

ورغم أن إسبانيا أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها الأفضل في قارتها، حيث فازت بلقب بطولة أوروبا ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، إلا أنها واجهت صعوبة في الحفاظ على هيمنتها المماثلة على الساحة العالمية.

والمثير للدهشة أن إسبانيا لم تسجل سوى ثلاث انتصارات في نهائيات كأس العالم (ولم تتجاوز مرحلة دور الـ16) منذ حصولها على كأس جول ريميه في عام 2010. فقد فشلت في التأهل من مجموعتها في عام 2014، وخرجت من دور الـ16 في كل من عامي 2018 و2022.

وستسعى «الفرقة الحمراء» جاهدة لتصحيح المسار في أمريكا الشمالية وتقديم عرض رائع في الوقت نفسه. تتجه إسبانيا إلى كأس العالم وهي في أفضل حالاتها، حيث لم تتذوق طعم الهزيمة منذ خسارتها 1-0 أمام كولومبيا في مباراة ودية أُقيمت في لندن في مارس 2024. وهذه سلسلة رائعة من 26 مباراة دون هزيمة.

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: