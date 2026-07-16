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Spain vs Argentina Final Tickets

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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في إسبانيا: معلومات عن نهائي كأس العالم، مباراة إسبانيا والأرجنتين، الأسعار والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
إسبانيا

لا تفوتوا فرصة مشاهدة الفريق الذي يتصدر تصنيف الفيفا وهو يخوض مبارياته

أدى براعة إسبانيا التكتيكية إلى وصول «لا روخا» إلى المرحلة النهائية من كأس العالم 2026. وستواجه إسبانيا حاملة اللقب الأرجنتين في نهائي تاريخي لكأس العالم على ملعب نيويورك نيوجيرسي. 

وبعد فوزها الساحق 2-0 على فرنسا في نصف النهائي الذي أقيم في دالاس، بفضل ركلة جزاء حاسمة سجلها ميكيل أويارزابال وتسديدة رائعة من بيدرو بورو، حجزت تشكيلة لويس دي لا فوينتي مكانها في نيوجيرسي.

مدعومة بدفاع لم يستقبل سوى هدف واحد طوال مرحلة خروج المغلوب بأكملها، وباللعب الإبداعي للنجم الشاب لامين يامال، أصبحت إسبانيا على بعد 90 دقيقة فقط من رفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.

تذاكرنهائي كأس العالم لإسبانيااحجز التذاكر

ما هو جدول مباريات إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخالمباراةالمكانالنتيجة النهائية/ التذاكر
15 يونيو 2026إسبانيا ضد الرأس الأخضرملعب أتلانتا، أتلانتا0-0
21 يونيو 2026إسبانيا ضد المملكة العربية السعوديةملعب أتلانتا، أتلانتا4-0
26 يونيو 2026أوروغواي ضد إسبانياملعب غوادالاخارا، غوادالاخارا0-1
2 يوليو 2026دور الـ32: إسبانيا ضد النمساملعب سوفي، لوس أنجلوس3-0
6 يوليو 2026دور الـ16: البرتغال ضد إسبانياملعب دالاس، أرلينغتون1-0 (فوز إسبانيا)
10 يوليو 2026ربع النهائي: إسبانيا ضد بلجيكاملعب سوفي، لوس أنجلوس2-1
14 يوليو 2026فرنسا ضد إسبانياملعب AT&T، دالاس2-0
19 يوليو 2026نهائي كأس العالم 2026: إسبانيا ضد الأرجنتينملعب ميتلايف، نيويوركشراء التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لإسبانيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس "من يأتي أولًا يخدم أولًا" مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكرنهائي كأس العالم في إسبانياحجز التذاكر

مسيرة إسبانيا نحو نهائي كأس العالم 2026

نهائي كأس العالم

  • التاريخ: الأحد، 19 يوليو 2026

    المكان: ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد، نيو جيرسي)

    تتقدم إسبانيا في جانبها من جدول البطولة؛ وتنتظرها المباراة النهائية في نيوجيرسي. وبناءً على التصميم الهيكلي لجدول البطولة، من المتوقع أن تشكل الفرق الكبرى التي تتصدر الجانب المقابل - مثل الأرجنتين التي تحتل حالياً المرتبة الأولى في تصنيف الفيفا - العقبة الأخيرة أمام الفوز بلقب بطولة العالم.

تذاكرنهائي كأس العالم لإسبانياحجز التذاكر

تذاكر كأس العالم 2026 لإسبانيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.
  • الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال المراحل المختلفة لطرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 دولارًا - 620 دولارًا
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا
دور الـ32105 - 750 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ما الذي يمكن توقعه من إسبانيا في كأس العالم 2026؟

لا يزال المشجعون الإسبان يتذكرون باعتزاز تلك الفترة المذهلة التي استمرت أربع سنوات، حيث سيطروا على الساحة الأوروبية بفوزهم بلقب بطولة أوروبا (2008)، ثم أضافوا كأس العالم إلى خزانة جوائزهم (2010)، ثم دافعوا عن لقبهم الأوروبي (2012). 

ورغم أن إسبانيا أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها الأفضل في قارتها، حيث فازت بلقب بطولة أوروبا ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، إلا أنها واجهت صعوبة في الحفاظ على هيمنتها المماثلة على الساحة العالمية.

والمثير للدهشة أن إسبانيا لم تسجل سوى ثلاث انتصارات في نهائيات كأس العالم (ولم تتجاوز مرحلة دور الـ16) منذ حصولها على كأس جول ريميه في عام 2010. فقد فشلت في التأهل من مجموعتها في عام 2014، وخرجت من دور الـ16 في كل من عامي 2018 و2022. 

وستسعى «الفرقة الحمراء» جاهدة لتصحيح المسار في أمريكا الشمالية وتقديم عرض رائع في الوقت نفسه. تتجه إسبانيا إلى كأس العالم وهي في أفضل حالاتها، حيث لم تتذوق طعم الهزيمة منذ خسارتها 1-0 أمام كولومبيا في مباراة ودية أُقيمت في لندن في مارس 2024. وهذه سلسلة رائعة من 26 مباراة دون هزيمة.

ما هي الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (بوسطن) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد NRG، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، نيويورك 78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

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