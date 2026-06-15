كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في إسبانيا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تسعى إسبانيا، التي يقودها لويس دي لا فوينتي منذ ثلاث سنوات، الآن إلى تحقيق المزيد من المجد الدولي في أمريكا الشمالية.

وكما هو متوقع، فإن أعدادًا هائلة من المشجعين تتوق لمشاهدة أفضل فريق على وجه الأرض (وفقًا للفيفا) يلعب على أرض الملعب، لذا لا تتأخر إذا كنت ترغب في حجز مقاعد لمباريات "لا روخا" في كأس العالم 2026.

ما هو جدول مباريات إسبانيا في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب أتلانتا، أتلانتا التذاكر 21 يونيو 2026 إسبانيا ضد المملكة العربية السعودية ملعب أتلانتا، أتلانتا التذاكر 26 يونيو 2026 أوروغواي ضد إسبانيا ملعب غوادالاخارا، غوادالاخارا التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في إسبانيا؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في إسبانيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات في كأس العالم 2026 في إسبانيا إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من إسبانيا في كأس العالم 2026؟

لا يزال المشجعون الإسبان يتذكرون باعتزاز تلك الفترة المذهلة التي استمرت أربع سنوات، حيث سيطروا على الساحة الأوروبية بفوزهم بلقب بطولة أوروبا (2008)، وأضافوا كأس العالم إلى خزانة جوائزهم (2010)، ثم دافعوا عن لقبهم الأوروبي (2012).

في حين أثبتت إسبانيا باستمرار أنها الأفضل في قارتها، حيث فازت بلقب بطولة أوروبا ثلاث مرات في العقدين الماضيين، إلا أنها واجهت صعوبة في الحفاظ على هيمنتها على الساحة العالمية.

والمثير للدهشة أن إسبانيا لم تسجل سوى ثلاث انتصارات في نهائيات كأس العالم (ولم تتجاوز مرحلة دور الـ16) منذ حصولها على كأس جول ريميه في عام 2010. فقد فشلت في التأهل من مجموعتها في عام 2014 وخرجت من دور الـ16 في كل من عامي 2018 و2022.

سيكون الفريق الأحمر حريصًا على تصحيح الأمور في أمريكا الشمالية وتقديم عرض رائع في هذه البطولة. تتجه إسبانيا إلى كأس العالم في حالة جيدة، حيث لم تتذوق طعم الهزيمة منذ خسارتها 1-0 أمام كولومبيا في مباراة ودية في لندن في مارس 2024. وهذا يمثل سلسلة رائعة من 26 مباراة دون هزيمة.

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). تحقق من هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: