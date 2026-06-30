كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في إسبانيا: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تسعى إسبانيا، التي يقودها لويس دي لا فوينتي منذ ثلاث سنوات، الآن إلى تحقيق المزيد من المجد الدولي في أمريكا الشمالية.

وكما هو متوقع، يتوق عدد هائل من المشجعين لمشاهدة أفضل منتخب على وجه الأرض (وفقًا للفيفا) وهو يلعب على أرض الملعب، لذا لا تتأخر إذا كنت ترغب في حجز مقاعد لمباريات «لا روخا» في كأس العالم 2026.

ما هو جدول مباريات إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية/ التذاكر 15 يونيو 2026 إسبانيا ضد الرأس الأخضر ملعب أتلانتا، أتلانتا 0-0 21 يونيو 2026 إسبانيا ضد المملكة العربية السعودية ملعب أتلانتا، أتلانتا 4-0 26 يونيو 2026 أوروغواي ضد إسبانيا ملعب غوادالاخارا، غوادالاخارا 0-1 الخميس، 2 يوليو 2026 إسبانيا ضد النمسا ملعب سوفي — لوس أنجلوس (إنجلوود)، كاليفورنيا التذاكر

كيفية شراء تذاكر إسبانيا لكأس العالم 2026؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم إجراء سحب في هذه المرحلة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم إجراء سحب في هذه المرحلة. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

مسار إسبانيا نحو نهائي كأس العالم FIFA 2026

1. دور الـ32: ضد النمسا

التاريخ: الخميس، 2 يوليو 2026

المكان: استاد SoFi (لوس أنجلوس/إنجلوود، كاليفورنيا)

تدخل إسبانيا المباراة بصفتها الفريق المضيف بعد تصدرها المجموعة H، لتواجه المنتخب النمساوي الذي تأهل بصفته وصيف المجموعة J.

2. دور الـ16 (محتمل): ضد كرواتيا أو البرتغال

التاريخ: الاثنين، 6 يوليو 2026 المكان: استاد AT&T (دالاس/أرلينغتون، تكساس) إذا تأهلت إسبانيا، فستواجه الفائز في المباراة 83 (البرتغال ضد كرواتيا). وهذا يفتح الباب أمام ديربي إيبيري محتمل ضد البرتغال أو إعادة لمواجهة كرواتيا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

3. ربع النهائي (محتمل): ضد بلجيكا أو السنغال أو كولومبيا أو غانا

التاريخ: الجمعة، 10 يوليو 2026

المكان: استاد SoFi (لوس أنجلوس/إنجلوود، كاليفورنيا)

ستعود إسبانيا إلى لوس أنجلوس لخوض مباريات ربع النهائي. وسيتحدد خصمها من بين أربع فرق: الفائزين في مباراتي بلجيكا ضد السنغال (المباراة 82) وكولومبيا ضد غانا (المباراة 88)، اللتين ستتواجهان في دور الـ16.

4. الدور نصف النهائي (محتمل)

التاريخ: الثلاثاء، 14 يوليو 2026

المكان: استاد AT&T (دالاس/أرلينغتون، تكساس)

الوصول إلى الدور نصف النهائي يضع إسبانيا في مواجهة كبيرة في الدور نصف النهائي، حيث من المحتمل أن تلتقي بفرق مرشحة للفوز بالبطولة ذات مستوى عالٍ مثل فرنسا أو منتخب البرازيل الصاعد الذي يحتل الجزء الأوسط العلوي من شجرة البطولة.

5. نهائي كأس العالم (محتمل)

التاريخ: الأحد، 19 يوليو 2026 المكان: ملعب ميتلايف (إيست رذرفورد، نيو جيرسي) إذا نجحت إسبانيا في اجتياز جانبها من جدول البطولة، فإن المباراة النهائية تنتظرها في نيوجيرسي. وبناءً على التصميم الهيكلي لجدول البطولة، من المتوقع أن تشكل الفرق الكبرى التي تحتل الجزء المقابل من الجدول - مثل الأرجنتين المصنفة حالياً في المرتبة الأولى عالمياً حسب الفيفا - العقبة الأخيرة أمام الفوز بلقب بطولة العالم.

تذاكر كأس العالم 2026 لإسبانيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات إسبانيا في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تغطي كل من الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما الذي يمكن توقعه من إسبانيا في كأس العالم 2026؟

لا يزال المشجعون الإسبان يتذكرون باعتزاز تلك الفترة المذهلة التي استمرت أربع سنوات، حيث سيطروا على الساحة الأوروبية بفوزهم بلقب بطولة أوروبا (2008)، ثم أضافوا كأس العالم إلى خزانة جوائزهم (2010)، ثم دافعوا عن لقبهم الأوروبي (2012).

ورغم أن إسبانيا أثبتت باستمرار أنها الأفضل في قارتها، حيث فازت بلقب بطولة أوروبا ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، إلا أنها واجهت صعوبة في الحفاظ على هيمنتها المماثلة على الساحة العالمية.

والمثير للدهشة أن إسبانيا لم تسجل سوى ثلاث انتصارات في نهائيات كأس العالم (ولم تتجاوز مرحلة دور الـ16) منذ حصولها على كأس جول ريميه في عام 2010. فقد فشلت في التأهل من مجموعتها في عام 2014، وخرجت من دور الـ16 في كل من عامي 2018 و2022.

وستسعى «الفرقة الحمراء» جاهدة لتصحيح المسار في أمريكا الشمالية وتقديم عرض رائع في الوقت نفسه. تتجه إسبانيا إلى كأس العالم وهي في أفضل حالاتها، حيث لم تتذوق طعم الهزيمة منذ خسارتها 1-0 أمام كولومبيا في مباراة ودية أُقيمت في لندن في مارس 2024. وهذه سلسلة رائعة من 26 مباراة دون هزيمة.

ما هي الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات أدناه: