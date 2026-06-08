كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في أوزبكستان: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

بعد حملة تصفيات مثيرة، تستعد أوزبكستان للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وقد وفر توسيع عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقًا منصة مثالية لنجوم آسيا الوسطى الصاعدين، الذين يستعدون لاقتحام ملاعب المكسيك والولايات المتحدة هذا الصيف.

هل ستكون أوزبكستان على مستوى الحدث وتفاجئ العالم في أول مشاركة لها في البطولة؟ دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات أوزبكستان في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو أوزبكستان ضد كولومبيا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان (بتوقيت وسط أمريكا) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت، 27 يونيو جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان (7:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي) ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) التذاكر

تبدأ رحلة أوزبكستان بطريقة أسطورية في استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي. في مواجهة كولومبيا يوم 17 يونيو، ستخطو "الذئاب البيضاء" على أحد أقدس ملاعب كرة القدم في مباراة انطلاقها.

تلي ذلك المباراة الكبرى في المجموعة K يوم 23 يونيو في هيوستن، حيث تواجه أوزبكستان البرتغال. ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث تضم نجوم عالميين وتختبر القدرات الفنية للمنتخب الأوزبكي.

تُقام المباراة الأخيرة في المجموعة في ملعب مرسيدس بنز ستاديوم عالي التقنية في أتلانتا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي قد تكون حاسمة في حسم التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم 2026 لأوزبكستان؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لفيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، والتي انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

التذاكر ، والتي انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. هذه المنصة هي الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة.

مفتوح الآن. هذه المنصة هي الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في أوزبكستان: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات أوزبكستان في دور المجموعات إلى أربع فئات رئيسية، تبدأ أسعارها من 60 دولارًا لبعض الفئات على البوابة الرسمية، على الرغم من أن الطلب في السوق يدفع الأسعار إلى الارتفاع في المباريات المهمة.

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطوابق السفلية المركزية المتميزة.

الأغلى، وتقع في الطوابق السفلية المركزية المتميزة. الفئة 2: مقاعد في الطبقات المتوسطة مع إطلالات جانبية ممتازة.

مقاعد في الطبقات المتوسطة مع إطلالات جانبية ممتازة. الفئة 3: مقاعد تقع بشكل أساسي في الطوابق العليا.

مقاعد تقع بشكل أساسي في الطوابق العليا. الفئة 4: المقاعد الأقل تكلفة، وتقع عادةً خلف المرمى.

المرحلة نطاق أسعار التذاكر (بالدولار الأمريكي) مرحلة المجموعات (ضد كولومبيا/جمهورية الكونغو الديمقراطية) 297 دولار - 950 دولار مرحلة المجموعات (ضد البرتغال) 643 دولار - 3200 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟