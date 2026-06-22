Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Uzbekistan world cupGetty Images
Book Uzbekistan World Cup tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في أوزبكستان: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم
أوزبكستان
عبد القادر خوسانوف

يتجه فريق «الذئاب البيضاء» إلى أمريكا الشمالية للمشاركة في أول ظهور تاريخي له في كأس العالم، ويمكنك أن تنضم إليهم

بعد حملة تصفيات مثيرة، تستعد أوزبكستان للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها يوم 17 يونيو. 

هل ستكون أوزبكستان على مستوى الحدث وتفاجئ العالم في أول مشاركة لها على الإطلاق في البطولة؟

دع موقع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

تذاكر كأس العالم لأوزبكستاناحجز الآن

ما هو جدول مباريات أوزبكستان في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخالمباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي)المكانالتذاكر
الأربعاء، 17 يونيوأوزبكستان ضد كولومبيا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)التذاكر
الثلاثاء، 23 يونيوالبرتغال ضد أوزبكستان (بتوقيت وسط أمريكا الصيفي)ملعب NRG (هيوستن)التذاكر
السبت، 27 يونيوجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان (7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)التذاكر

تبدأ رحلة أوزبكستان بطريقة أسطورية في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي. في مواجهة كولومبيا يوم 17 يونيو، ستخطو "الذئاب البيضاء" إلى أحد أقدس ملاعب كرة القدم لخوض مباراتها الأولى. 

وتتبع ذلك المباراة الكبرى في المجموعة K يوم 23 يونيو في هيوستن، حيث تواجه أوزبكستان البرتغال. ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث تضم نجوم عالميين وتختبر القدرات الفنية للمنتخب الأوزبكي. 

وتُقام المباراة الأخيرة في المجموعة في ملعب مرسيدس-بنز المتطور تقنيًا في أتلانتا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي قد تكون حاسمة في حسم التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لأوزبكستان؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. وأصبحت هذه المنصة الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار محددة.
  • ويمكن للمشجعين أيضًا اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم في أوزبكستاناحجز الآن

تذاكر كأس العالم 2026 في أوزبكستان: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات أوزبكستان في دور المجموعات إلى أربع فئات رئيسية، وتبدأ الأسعار من 60 دولارًا لبعض الفئات على البوابة الرسمية، على الرغم من أن الطلب في السوق يدفع الأسعار إلى الارتفاع في المباريات البارزة.

  • الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطوابق السفلية المركزية المتميزة.
  • الفئة 2: مقاعد في الطبقات المتوسطة مع إطلالات جانبية ممتازة.
  • الفئة 3: مقاعد تقع بشكل أساسي في الطوابق العليا.
  • الفئة الرابعة: المقاعد الأقل تكلفة، وتقع عادةً خلف المرميين.
المرحلةنطاق أسعار التذاكر (بالدولار الأمريكي)
مرحلة المجموعات (ضد كولومبيا/جمهورية الكونغو الديمقراطية)297 دولارًا - 950 دولارًا
مرحلة المجموعات (ضد البرتغال)643 دولار - 3,200 دولار
دور الـ32105 دولار - 750 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

الدولةالملعب (المدينة)السعة
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي)87,523
المكسيكملعب أكرون (غوادالاخارا)48,071
المكسيكملعب BBVA (مونتيري)53,500
الولايات المتحدةملعب ميتلايف (نيوجيرسي)82,500
الولايات المتحدةاستاد AT&T (دالاس)94,000
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا)75,000
الولايات المتحدةاستاد NRG (هيوستن)72,220
الولايات المتحدةملعب SoFi (لوس أنجلوس)70,240
كندابي سي بليس (فانكوفر)54,500
كنداملعب BMO (تورونتو)45,000

تذاكر كأس العالم في أوزبكستان -احجز الآن