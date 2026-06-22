كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في أوزبكستان: التواريخ، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

بعد حملة تصفيات مثيرة، تستعد أوزبكستان للمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها يوم 17 يونيو.

هل ستكون أوزبكستان على مستوى الحدث وتفاجئ العالم في أول مشاركة لها على الإطلاق في البطولة؟

دع موقع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

ما هو جدول مباريات أوزبكستان في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الأربعاء، 17 يونيو أوزبكستان ضد كولومبيا (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) استاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر الثلاثاء، 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان (بتوقيت وسط أمريكا الصيفي) ملعب NRG (هيوستن) التذاكر السبت، 27 يونيو جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان (7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) التذاكر

تبدأ رحلة أوزبكستان بطريقة أسطورية في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي. في مواجهة كولومبيا يوم 17 يونيو، ستخطو "الذئاب البيضاء" إلى أحد أقدس ملاعب كرة القدم لخوض مباراتها الأولى.

وتتبع ذلك المباراة الكبرى في المجموعة K يوم 23 يونيو في هيوستن، حيث تواجه أوزبكستان البرتغال. ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث تضم نجوم عالميين وتختبر القدرات الفنية للمنتخب الأوزبكي.

وتُقام المباراة الأخيرة في المجموعة في ملعب مرسيدس-بنز المتطور تقنيًا في أتلانتا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي قد تكون حاسمة في حسم التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لأوزبكستان؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة ، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. تُباع التذاكر حصراً وفقاً لمبدأ «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي التابع للفيفا مفتوح الآن. وأصبحت هذه المنصة الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار محددة.

مفتوح الآن. وأصبحت هذه المنصة الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار محددة. ويمكن للمشجعين أيضًا اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في أوزبكستان: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات أوزبكستان في دور المجموعات إلى أربع فئات رئيسية، وتبدأ الأسعار من 60 دولارًا لبعض الفئات على البوابة الرسمية، على الرغم من أن الطلب في السوق يدفع الأسعار إلى الارتفاع في المباريات البارزة.

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطوابق السفلية المركزية المتميزة.

الأغلى، وتقع في الطوابق السفلية المركزية المتميزة. الفئة 2: مقاعد في الطبقات المتوسطة مع إطلالات جانبية ممتازة.

مقاعد في الطبقات المتوسطة مع إطلالات جانبية ممتازة. الفئة 3: مقاعد تقع بشكل أساسي في الطوابق العليا.

مقاعد تقع بشكل أساسي في الطوابق العليا. الفئة الرابعة: المقاعد الأقل تكلفة، وتقع عادةً خلف المرميين.

المرحلة نطاق أسعار التذاكر (بالدولار الأمريكي) مرحلة المجموعات (ضد كولومبيا/جمهورية الكونغو الديمقراطية) 297 دولارًا - 950 دولارًا مرحلة المجموعات (ضد البرتغال) 643 دولار - 3,200 دولار دور الـ32 105 دولار - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟