كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في أوروغواي: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

يمكن لميامي أن تتوقع أن تجلب أوروغواي أجواء الاحتفال في الصيف.

مع إقامة مباراتي "لا سيليستي" الافتتاحيتين في دور المجموعات بكأس العالم في ملعب هارد روك، سيتدفق المشجعون الذين يرتدون الألوان الزرقاء والبيضاء بأعداد كبيرة إلى "ملعب أمريكا".

ما هو جدول مباريات أوروغواي في دور المجموعات بكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة (وقت البدء بالتوقيت المحلي) المكان التذاكر الاثنين، 15 يونيو السعودية ضد أوروغواي (6 مساءً) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر الأحد، 21 يونيو أوروغواي ضد الرأس الأخضر (6 مساءً) ملعب هارد روك (ميامي) التذاكر الجمعة، 26 يونيو أوروغواي ضد إسبانيا (6 مساءً) ملعب أكرون (غوادالاخارا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 لأوروغواي؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في أوروغواي: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات أوروغواي في دور المجموعات بكأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من أوروغواي في كأس العالم 2026؟

على الرغم من وجود المواهب الهجومية المتميزة لويس سواريز وداروين نونيز في تشكيلتها، عانت أوروغواي من صعوبة في التسجيل في كأس العالم 2022 في قطر. افتتحت أوروغواي مشوارها بتعادل محبط بدون أهداف مع كوريا الجنوبية، ثم تعرضت لهزيمة 2-0 أمام البرتغال بعد ذلك. تمكن المشجعون ذوو القمصان الزرقاء والبيضاء من الاحتفال بفوز 2-0 على غانا في المباراة الأخيرة لفريقهم في دور المجموعات، لكن ذلك لم يكن كافياً، وفشلوا في التأهل نتيجة تسجيلهم أهدافاً أقل من كوريا الجنوبية.

ستواجه أوروغواي منافساً آسيوياً في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. هذه المرة، سيكون المنافس هو السعودية، التي واجهتها أوروغواي أيضاً خلال دور المجموعات في كأس العالم 2018. وكان هدف لويس سواريز في الشوط الأول هو الفارق الوحيد بين الفريقين قبل ثماني سنوات. وقد اشتهر المنتخب السعودي بوصوله إلى دور الـ16 في أول مشاركة له في كأس العالم (الولايات المتحدة 1994)، لكنه لم يتجاوز مرحلة المجموعات في خمس مشاركات منذ ذلك الحين.

المباراة الثانية لفريق بيلسا ستكون ضد كاب فيردي، الوافد الجديد إلى كأس العالم. "القرش الأزرق" هو ثاني أصغر دولة تصل إلى كأس العالم، وقد حقق سكان الجزيرة الواقعة في المحيط الأطلسي هذا الإنجاز بأسلوب رائع، حيث حجزوا صدارة مجموعتهم في التصفيات متقدمين على عمالقة كرة القدم الأفريقية، مثل الكاميرون.

تأتي آخر مباراة في المجموعة الأصعب لأوروغواي، وهي ضد إسبانيا. لكن كلا الفريقين يأملان في أن يكونا قد حجزا مقعدهما في دور الـ16 قبل أن يلتقيا على الأراضي المكسيكية. لا تبعث المواجهات المباشرة السابقة بين الفريقين على التفاؤل لدى مشجعي أوروغواي. في عشر مواجهات بين الفريقين، امتدت من عام 1950 إلى عام 2013، لم تحقق أوروغواي أي فوز على إسبانيا، حيث خسرت خمس مرات وتعادلت في المرات الخمس الأخرى.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لمباريات أوروغواي في كأس العالم 2026

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات أوروغواي، والتي تشمل تذاكر مميزة ووجبات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في الدول الثلاث المضيفة.

الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية)

دور الـ32/دور الـ16/مباراة تحديد المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة الكأس، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل المباريات في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مؤهلة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.

جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خدمة "تابع فريقي" غير متاحة في الوقت الحالي لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

خيارات الضيافة: جناح الفيفا

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة و"الوصول البلاتيني" للشركات أو المجموعات من كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

متى ستقام كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: