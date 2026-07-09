توقفت مساعي ألمانيا لاستعادة هيمنتها العالمية بشكل غير متوقع ومبكر في كأسالعالم 2026.

على الرغم من التوقعات الكبيرة المعلقة على «المنتخب الألماني»، فشل فريق جوليان ناجلسمان في شق طريقه إلى دور الـ16 الحاسم، مما ترك المشجعين الألمان الذين سافروا لمتابعة البطولة محبطين بعد الخروج المبكر من البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقًا.

ومع ذلك، تستمر البطولة في الولايات المتحدة، ولا يزال الطريق إلى نهائي كأس العالم مفتوحاً.

ما هو جدول مباريات ألمانيا في كأس العالم 2026 ومسارها في مرحلة خروج المغلوب؟

التاريخ المباراة المكان النتيجة النهائية / التذاكر 14 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوراساو ملعب هيوستن، هيوستن 7-1 20 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب تورونتو، تورونتو 2-1 25 يونيو 2026 الإكوادور ضد ألمانيا ملعب نيويورك نيوجيرسي، نيوجيرسي 2-1 29 يونيو 2026 دور الـ32: ألمانيا ضد باراغواي ملعب بوسطن، بوسطن 1-1 (فوز باراغواي بركلات الترجيح)

متى تشتري تذاكر كأس العالم 2026 لألمانيا

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

تذاكر كأس العالم 2026 في ألمانيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات في كأس العالم 2026 في ألمانيا إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.

الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات. الفئة 2: تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطابق العلوي خارج نطاق الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال المراحل المختلفة لطرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق السعر الاسمي نطاق متوسط سعر إعادة البيع مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا 150 دولار - 600 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا 800 دولار - 3,500 دولار دور الـ32 105 دولارات - 750 دولار 1,200 دولار - 3,300 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار 1,900 دولار - 4,500 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار 2,800 دولار - 6,000 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار 4,400 دولار - 11,000 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار 8,500 دولار - 32,000 دولار وأكثر

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه: