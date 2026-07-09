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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
World Cup Tickets

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كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في ألمانيا في اللحظة الأخيرة: دليل المجموعات، ومتوسط أسعار إعادة البيع، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
ألمانيا

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توقفت مساعي ألمانيا لاستعادة هيمنتها العالمية بشكل غير متوقع ومبكر في كأسالعالم 2026

على الرغم من التوقعات الكبيرة المعلقة على «المنتخب الألماني»، فشل فريق جوليان ناجلسمان في شق طريقه إلى دور الـ16 الحاسم، مما ترك المشجعين الألمان الذين سافروا لمتابعة البطولة محبطين بعد الخروج المبكر من البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقًا.

ومع ذلك، تستمر البطولة في الولايات المتحدة، ولا يزال الطريق إلى نهائي كأس العالم مفتوحاً.

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ما هو جدول مباريات ألمانيا في كأس العالم 2026 ومسارها في مرحلة خروج المغلوب؟

التاريخالمباراةالمكانالنتيجة النهائية / التذاكر
14 يونيو 2026ألمانيا ضد كوراساوملعب هيوستن، هيوستن7-1
20 يونيو 2026ألمانيا ضد كوت ديفوارملعب تورونتو، تورونتو2-1
25 يونيو 2026الإكوادور ضد ألمانياملعب نيويورك نيوجيرسي، نيوجيرسي2-1
29 يونيو 2026دور الـ32: ألمانيا ضد باراغوايملعب بوسطن، بوسطن1-1 (فوز باراغواي بركلات الترجيح)

متى تشتري تذاكر كأس العالم 2026 لألمانيا

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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تذاكر كأس العالم 2026 في ألمانيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات في كأس العالم 2026 في ألمانيا إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المدرجات.
  • الفئة 2: تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خارج نطاق الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأقل تكلفة، وتقع في الطابق العلوي خارج نطاق الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال المراحل المختلفة لطرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق السعر الاسمينطاق متوسط سعر إعادة البيع
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 دولارًا - 620 دولارًا150 دولار - 600 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا800 دولار - 3,500 دولار
دور الـ32105 دولارات - 750 دولار1,200 دولار - 3,300 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 1,900 دولار - 4,500 دولار
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار2,800 دولار - 6,000 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار4,400 دولار - 11,000 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار8,500 دولار - 32,000 دولار وأكثر

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات أدناه:

الدولةالملعب (المدينة)سعة الملعب خلال البطولة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 54,000
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 45,000
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 83,000
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000
 ملعب BBVA (مونتيري) 53,500
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 75,000
 ملعب جيليت (بوسطن) 65,000
 ملعب AT&T (دالاس) 94,000
 استاد إن آر جي، هيوستن 72,000
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 70,000
 ملعب هارد روك، ميامي 65,000
 ملعب ميتلايف، نيويورك 82,500
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 69,000 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 71,000 
 ملعب لومن، سياتل 69,000

أسئلة الأكثر شيوعًا

تمتلك الجماهير عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها ألمانيا عبر موقع FIFA الرسمي، وذلك من الآن وحتى انطلاق العرس الكروي الكبير في يونيو. تختلف مراحل البيع المتعددة من حيث آليات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة التذاكر الرسمية التابعة لـ FIFA وإنشاء حساب مستخدم، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم 2026 الخاصة بك، فإن "سوق فيفا لإعادة البيع والتبادل" (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. وقد تم افتتاح هذا السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر موقع FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضًا عبر منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub و Ticombo.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال نهائيات كأس العالم 2026، حيث لن تكون هناك مكاتب لبيع التذاكر المباشرة. تظل بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

إلى جانب كونه الهداف التاريخي لألمانيا، يُعد ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً، الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم على مر العصور. وقد نجح كلوزه في تحطيم رقم الظاهرة البرازيلي رونالدو (15 هدفاً) عندما سجل هدفين في نسخته الأخيرة عام 2014.

ومع ذلك، يأتي كلوزه في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الألمان مشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث خاض 24 مباراة دولية، بينما يتصدر القائمة لوثار ماتيوس بـ 25 مباراة.

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