كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في ألمانيا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تتمتع ألمانيا بتاريخ حافل بالمشاركة في أكبر مسابقة كروية دولية، حيث تأهلت إلى جميع بطولات كأس العالم منذ عام 1954 وتوجت باللقب أربع مرات (1954، 1974، 1990، 2014).

بالإضافة إلى رفع كأس العالم عدة مرات، شاركت "المنتخب الألماني" أيضًا في بعض من أكثر مباريات كأس العالم التي لا تُنسى.

في طريقها للفوز بأول لقب لها في كأس العالم عام 1954، لفتت ألمانيا أنظار العالم إلى ما سيأتي لاحقًا عندما حققت انتصارات ساحقة على تركيا (7-2) وجارتها النمسا (6-1).

ما هو جدول مباريات ألمانيا في كأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر 14 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوراساو ملعب هيوستن، هيوستن التذاكر 20 يونيو 2026 ألمانيا ضد كوت ديفوار ملعب تورونتو، تورونتو التذاكر 25 يونيو 2026 الإكوادور ضد ألمانيا ملعب نيويورك نيوجيرسي، نيوجيرسي تذاكر

متى تشتري تذاكر كأس العالم 2026 لألمانيا

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.

كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكر كأس العالم 2026 في ألمانيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات في كأس العالم 2026 في ألمانيا إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. فيما يلي التقديرات:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من ألمانيا في كأس العالم 2026؟

أكبر فوز لألمانيا في نهائيات كأس العالم حتى الآن كان في اليابان عام 2002، عندما سحقت السعودية 8-0 خلال مرحلة المجموعات. سجل ستة لاعبين مختلفين أهدافًا في المباراة، أحدهم، ميروسلاف كلوز، الذي سجل ثلاثية مذهلة.

في الآونة الأخيرة، كان عام 2014 مناسبة بارزة للألمان. في طريقهم للفوز باللقب للمرة الرابعة، أحدثوا صدمة في جميع أنحاء العالم بتسجيلهم سبعة أهداف في مرمى البرازيل في مباراة نصف النهائي. تم تسجيل خمسة من هذه الأهداف السبعة في أول 26 دقيقة من المباراة. سيأمل أولئك الذين يشترون تذاكر لمشاهدة ألمانيا وهي تخوض المباريات في أمريكا الشمالية في مشاهدة مباريات أكثر إثارة ومليئة بالأحداث.

يدرك يوليان ناجلسمان، المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، أن أمامه الكثير من العمل، وأن الضغط سيستمر في التزايد مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم 2026. انتهت سلسلة إنجازات ألمانيا المثيرة للإعجاب في الوصول إلى دور الثمانية في كأس العالم، والتي استمرت دون انقطاع منذ عام 1954، بشكل مفاجئ في عام 2018، عندما خرجت من البطولة خلال مرحلة المجموعات.

لكن المصيبة تكررت، حيث خرجت ألمانيا أيضًا قبل مرحلة خروج المغلوب في قطر عام 2022. ورغم أن حملة ألمانيا في تصفيات 2026 لم تسر بسلاسة، فإن المشجعين الألمان المخلصين يأملون في أن ترتقي منتخبهم بمستواه بمجرد دخوله أجواء نهائيات كأس العالم.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في ألمانيا

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات ألمانيا التي تشمل تذاكر مميزة ووجبات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في الدول الثلاث المضيفة.

الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

دور الـ 32/دور الـ 16/المباراة على المركز الثالث: أي مباراة واحدة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره.

تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب

جميع أيام المباريات والمراحل مشمولة

خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا

ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.

جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32

جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة

خدمة "تابع فريقي" غير متاحة في الوقت الحالي لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)

خيارات الضيافة: جناح الفيفا

ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة و"الوصول البلاتيني" للشركات أو المجموعات من كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

متى ستقام كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه: