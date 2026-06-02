Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Germany World Cup 2026 Tickets

ترجمه

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 في ألمانيا: المواعيد، جدول المباريات، الأسعار والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم
ألمانيا

اكتشف كيف يمكنك مشاهدة الفائزين بكأس العالم أربع مرات مباشرةً هذا الصيف

تتمتع ألمانيا بتاريخ حافل بالمشاركة في أكبر مسابقة كروية دولية، حيث تأهلت إلى جميع بطولات كأس العالم منذ عام 1954 وتوجت باللقب أربع مرات (1954، 1974، 1990، 2014). 

بالإضافة إلى رفع كأس العالم عدة مرات، شاركت "المنتخب الألماني" أيضًا في بعض من أكثر مباريات كأس العالم التي لا تُنسى. 

في طريقها للفوز بأول لقب لها في كأس العالم عام 1954، لفتت ألمانيا أنظار العالم إلى ما سيأتي لاحقًا عندما حققت انتصارات ساحقة على تركيا (7-2) وجارتها النمسا (6-1).

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وأسعارها.

تذاكركأس العالم لألمانياحجز التذاكر

ما هو جدول مباريات ألمانيا في كأس العالم 2026؟

التاريخالمباراةالمكانالتذاكر
14 يونيو 2026ألمانيا ضد كوراساوملعب هيوستن، هيوستنالتذاكر
20 يونيو 2026ألمانيا ضد كوت ديفوارملعب تورونتو، تورونتوالتذاكر
25 يونيو 2026الإكوادور ضد ألمانياملعب نيويورك نيوجيرسي، نيوجيرسيتذاكر

متى تشتري تذاكر كأس العالم 2026 لألمانيا

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن بدأت في 1 أبريل. على عكس الجولات السابقة، هذه ليست يانصيب. تُباع التذاكر على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

تذاكركأس العالم في ألمانيا- حجز التذاكر

تذاكر كأس العالم 2026 في ألمانيا: كم تبلغ تكلفتها؟

تنقسم تذاكر مباريات المجموعات في كأس العالم 2026 في ألمانيا إلى الفئات التالية:

  • الفئة 1: الأغلى ثمناً، وتقع في الطابق السفلي من المقاعد.
  • الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.
  • الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.
  • الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطابق العلوي خارج الفئات الأخرى.

من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. فيما يلي التقديرات:

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

ماذا نتوقع من ألمانيا في كأس العالم 2026؟

أكبر فوز لألمانيا في نهائيات كأس العالم حتى الآن كان في اليابان عام 2002، عندما سحقت السعودية 8-0 خلال مرحلة المجموعات. سجل ستة لاعبين مختلفين أهدافًا في المباراة، أحدهم، ميروسلاف كلوز، الذي سجل ثلاثية مذهلة.

في الآونة الأخيرة، كان عام 2014 مناسبة بارزة للألمان. في طريقهم للفوز باللقب للمرة الرابعة، أحدثوا صدمة في جميع أنحاء العالم بتسجيلهم سبعة أهداف في مرمى البرازيل في مباراة نصف النهائي. تم تسجيل خمسة من هذه الأهداف السبعة في أول 26 دقيقة من المباراة. سيأمل أولئك الذين يشترون تذاكر لمشاهدة ألمانيا وهي تخوض المباريات في أمريكا الشمالية في مشاهدة مباريات أكثر إثارة ومليئة بالأحداث.

يدرك يوليان ناجلسمان، المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني، أن أمامه الكثير من العمل، وأن الضغط سيستمر في التزايد مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم 2026. انتهت سلسلة إنجازات ألمانيا المثيرة للإعجاب في الوصول إلى دور الثمانية في كأس العالم، والتي استمرت دون انقطاع منذ عام 1954، بشكل مفاجئ في عام 2018، عندما خرجت من البطولة خلال مرحلة المجموعات. 

لكن المصيبة تكررت، حيث خرجت ألمانيا أيضًا قبل مرحلة خروج المغلوب في قطر عام 2022. ورغم أن حملة ألمانيا في تصفيات 2026 لم تسر بسلاسة، فإن المشجعين الألمان المخلصين يأملون في أن ترتقي منتخبهم بمستواه بمجرد دخوله أجواء نهائيات كأس العالم.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة لكأس العالم 2026 في ألمانيا

يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كأس العالم 2026 من خلال باقات الضيافة الكاملة لمباريات ألمانيا التي تشمل تذاكر مميزة ووجبات ومشروبات وغيرها، وهي متوفرة في الدول الثلاث المضيفة. 

الباقات متوفرة على النحو التالي:

مباراة واحدة

  • مرحلة المجموعات: أي مباراة واحدة لفريق من الدول غير المضيفة (باستثناء كندا والمكسيك والولايات المتحدة)
  • دور الـ 32/دور الـ 16/المباراة على المركز الثالث: أي مباراة واحدة
  • خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا
  • ابتداءً من 1,400 دولار أمريكي للشخص الواحد

سلسلة الملاعب

  • شاهد كل مباراة في الملعب الذي تختاره.
  • تشمل 4-9 مباريات، حسب الملعب
  • جميع أيام المباريات والمراحل مشمولة
  • خيارات الضيافة: صالة بجانب الملعب، VIP، صالة تروفي، نادي الأبطال، جناح الفيفا
  • ابتداءً من 8,275 دولار أمريكي للشخص الواحد

تابع فريقي

  • شاهد فريقك وهو يلعب في كل مباراة من مباريات المراحل المبكرة، بغض النظر عن المكان.
  • جميع مباريات مرحلة المجموعات الثلاث ومباراة واحدة من دور الـ32
  • جميع أيام المباريات والمواقع مؤهلة
  • خدمة "تابع فريقي" غير متاحة في الوقت الحالي لفرق الدول المضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)
  • خيارات الضيافة: جناح الفيفا
  • ابتداءً من 6,750 دولار أمريكي للشخص الواحد

تتوفر أيضًا الأجنحة الخاصة و"الوصول البلاتيني" للشركات أو المجموعات من كبار الشخصيات التي تبحث عن الخيارات الأكثر تميزًا.

متى ستقام كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على هذه المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)سعة الملعب خلال البطولة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 54,000
 ملعب BMO (تورونتو) 45,000
المكسيكاستاد أزتيكا (مكسيكو سيتي) 83,000
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 48,000
 ملعب BBVA (مونتيري) 53,500
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 75,000
 ملعب جيليت (بوسطن) 65,000
 استاد AT&T (دالاس) 94,000
 استاد إن آر جي، هيوستن 72,000
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 73,000
 ملعب SoFi (لوس أنجلوس) 70,000
 ملعب هارد روك، ميامي 65,000
 ملعب ميتلايف، نيويورك 82,500
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 69,000 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 71,000 
 ملعب لومن، سياتل 69,000

أسئلة الأكثر شيوعًا

تمتلك الجماهير عدة فرص لشراء تذاكر المباريات التي تشارك فيها ألمانيا عبر موقع FIFA الرسمي، وذلك من الآن وحتى انطلاق العرس الكروي الكبير في يونيو. تختلف مراحل البيع المتعددة من حيث آليات الشراء، وطرق الدفع، وفئات التذاكر المتاحة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة بوابة التذاكر الرسمية التابعة لـ FIFA وإنشاء حساب مستخدم، ومن ثم يمكنك تسجيل الدخول والتحقق من توفر التذاكر.

إذا كنت تبحث عن وسيلة رسمية وآمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر كأس العالم 2026 الخاصة بك، فإن "سوق فيفا لإعادة البيع والتبادل" (FIFA Resale/Exchange Marketplace) هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. وقد تم افتتاح هذا السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر موقع FIFA.com/tickets.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضًا عبر منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub و Ticombo.

لا، لن تتوفر التذاكر للشراء في الملاعب خلال نهائيات كأس العالم 2026، حيث لن تكون هناك مكاتب لبيع التذاكر المباشرة. تظل بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر.

إلى جانب كونه الهداف التاريخي لألمانيا، يُعد ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً، الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم على مر العصور. وقد نجح كلوزه في تحطيم رقم الظاهرة البرازيلي رونالدو (15 هدفاً) عندما سجل هدفين في نسخته الأخيرة عام 2014.

ومع ذلك، يأتي كلوزه في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الألمان مشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث خاض 24 مباراة دولية، بينما يتصدر القائمة لوثار ماتيوس بـ 25 مباراة.